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Как не нужно прогревать чипы компьютерных комплектующих для восстановления их работоспособности

Привожу на своем примере, как мне с помощью тисков удалось временно восстановить работоспособность SSD для снятия с него информации. И как не нужно прогревать чипы различных компьютерных комплектующих для временного восстановления их работоспособности.
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 Недалече я приехал в гости к другу, у которого давно не был. За некоторое время до моего приезда друг пожаловался на то, что в его компьютере перестала загружаться операционная система с SSD, при попытке повторной установки на SSD операционной системы, SSD ей не определялся, и установка системы естественно не происходила. После этого он установил систему на HDD, но SSD по-прежнему ни системой, ни в BIOS-е не определялся, а на нем была важная информация. Он попросил меня попытаться что-нибудь сделать с этим SSD, нести его к посторонним людям не хотел, боялся за свою бесценную информацию, хранящуюся на нем. И вот, наконец по моему приезду, компьютер был разобран, и на свет божий был извлечен такой вот «динозавр» KingFast KF2501SWS05 на 256 Гб. SATA 2. 

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 Где он только этого «динозавра» откопал, по нему даже никакой информации в интернете нет. И интерфейс SATA 2, впервые такой SSD вижу. Для начала почистил контакты SSD ластиком, перестыковал разъем несколько раз, и включил компьютер, но ничего не произошло, SSD ни в BIOS-е, ни системой не определялся. Подключил его через переходник SATA – USB к USB порту своего ноутбука, который я с собой привез, но и это ничего не изменило. Пришло время разобрать доисторического пациента, разбираю и осматриваю, визуально никаких дефектов не выявил. 

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 Внутри находится полноразмерная плата черного цвета, на которой расположены 8 банок памяти от компании MICRON, DRAM буфер от компании MICRON, и контроллер SM2250-S25-168-V1.0. В общем, ничего не обычного. В разобранном состоянии этот SSD подключаю через переходник к своему ноутбуку для замеров напряжений на плате SSD мультиметром, который я тоже с собой взял. При замере первого напряжения 3,3 В. было случайно выяснено, что при прижатии пальцем контроллера к плате SSD, он определился в системе, удалось даже «заглянуть» в него и увидеть, что информация на нем присутствует, хотя пока и неизвестно в каком она состоянии. После чего SSD опять «отвалился» (перестал определяться системой), видимо я устал его пальцем прижимать. Здесь, как говорится без комментариев, имеем «отвал» контроллера от платы, то есть нарушение целостности пайки контроллера к плате, и соответственно пропадание электрических контактов между контроллером и платой. Осталось найти решение, как надёжно прижать контроллер к плате, для временного восстановления работоспособности SSD, чтобы можно было скопировать всю информацию с него. И с помощью инженерной мысли решение было быстро найдено. В гараже друга были найдены маленькие тиски.  

 С помощью двух плотных резиновых прокладок, одна из которых была наложена на контроллер, а вторая на обратную сторону платы, напротив контроллера, и с помощью тисков, между губок которых и зажимался этот "бутерброд", проблема прижима контроллера к плате была решена. Тиски медленно сжимались до того момента, как SSD определился в системе, здесь главное было не перестараться, и не повредить контроллер тисками. И вот, наконец, информация с SSD, на радость друга, без потерь была скопирована на мой ноутбук. И главная моя задача по спасению информации была выполнена.
 Я предложил другу и дальше использовать этот SSD вместе с тисками в его системном блоке, предварительно покрасив ржавые тиски для хорошего эстетического вида. Даже предложил помочь ему надёжно закрепить эти тиски с зажатым в них SSD в системном блоке.  Но моё революционное инженерное решение мой друг оценил крайне негативно. И отказался от дальнейшего использования этого SSD вообще, поскольку у него уже имеется 15 переназначенных секторов, и довольно много неисправимых секторов, кандидатов в ближайшее время на переназначение. И процесс этот по его словам прогрессирующий. 

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 Вот где налицо процесс деградации МОП транзисторов (в данном случае с плавающим затвором, они же ячейки памяти) в банках памяти SSD.  Кому интересно более подробно узнать о процессах деградации в чипах, читайте в моей предыдущей статье (почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации). 

 Поскольку после спасения информации с этого SSD, он более никакой ценности для своего хозяина не представлял, и фактически хозяин от него отказался. И учитывая, что наше физическое и душевное состояние на тот момент времени очень сильно располагало к дальнейшим экспериментам с этим SSD, и зная, что данный материал мне пригодится для написания статьи, было принято решение о продолжении дальнейших реанимационных мероприятий в отношении этого SSD. С применением всех подручных средств, которые были под рукой. И да, конечно я понимал, что вероятность восстановления этого SSD с помощью подручных средств, не имея специализированных инструментов (все с собой я взять не мог) равна практически нулю. Но отрицательный результат, как пример для других, тоже результат. Итак, продолжим. По теории нужно было постараться прогреть контроллер до такой степени, чтобы шары под ним начали плавиться, и произошло спаивание "отвалившихся" шаров, тем самым восстановлены нарушившиеся контакты между контроллером и платой. Сказано, сделано. Был найден паяльник на 100 Вт., к нему найден автотрансформатор, для возможности хоть какой-нибудь регулировки температуры прогрева контроллера. Была вырезана латунная пластина по размеру контроллера, для равномерной передачи тепла от жала паяльника на всю поверхность контроллера. Между контроллером и латунной пластиной нанесена термопаста для передачи тепла на контроллер.

 Обратная сторона латунной пластины залужена, для эффективной передачи тепла от жала паяльника через расплавленный припой на латунную пластину, и далее через термопасту на контроллер. Прогрев происходил в течение 10 минут при подаче на паяльник 270 В. вместо 220 В. с целью достичь более высокой температуры. 

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 После этого паяльник был отключен от сети, и после постепенного охлаждения, все лишнее с контроллера было удалено. После этого SSD снова был подключен к ноутбуку.

 И как вы думаете……? А все-таки совсем маленькая надежда теплилась в душе. Ну, в общем, если бы я сказал, что SSD после этого заработал, то я бы соврал. Поэтому скажу честно на радость комментаторам – критикам, что SSD не заработал, он перестал определяться вообще, хоть прижимай его контроллер к плате с помощью тисков, хоть нет.

 Какова мораль всего вышеизложенного.

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 А мораль будет такова. Не ведитесь, на подобного рода (как я продемонстрировал с помощью паяльника) прогревы, ну и еще таких, как прогрев в духовке газовой плиты, в термошкафу, при помощи утюга, зажигалки, и так далее, какие бы вам удачные случаи подобных восстановлений не показывали, не рассказывали различные блогеры. Это в 99% случаев приведет к выходу из строя ваших комплектующих, без возможности или большой сложности их дальнейшего восстановления. Пользуйтесь для подобных целей, только предназначенным для этих целей инструментом.

 Что вы думаете по этому поводу? Может у кого-нибудь было удачным подобное временное восстановление работоспособности комплектующих. Пишите в комментариях. 

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