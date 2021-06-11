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Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением

Как задержка отображения мониторов зависит от их устройства и используемой в них схемотехники. Как выбрать монитор с ее минмальным значением. Или очередная хитрость производителей, которые указывают только время отклика пикселей матрицы, а не полное время задержки отображения монитора.
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 В этой статье рассмотрим проблему задержки отображения мониторов. 

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 Мониторы являются одними из важнейших составляющих компьютера, которые вносят весомый вклад в общее время задержки (кадров изображения) всего компьютера, от начала формирования кадров в центральном процессоре, до отображения их на экране монитора. Кроме того, монитор часто является источником дополнительных фризов.


 В прошлой моей статье: высокие задержки DPC в видеокартах NVIDIA GTX 10-х серий и метод решения этой проблемы, один из комментаторов справедливо заметил, что при выяснении причин фризов и высоких задержек компьютера, не было учтено влияние мониторов на эти негативные факторы. И не раскрыт вопрос, какое влияние на задержки отображения мониторов и вносимые ими фризы оказывают "скалеры" входящие в состав мониторов.

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 Итак, кратко напомню, из чего состоит монитор:


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 По вопросу задержки отображения, нас в этой схеме интересуют только два структурных узла: скалер, через который проходит сигнал изображения, и ЖК матрица, которая отображает это изображение на экране.

 Для чего нужен скалер? 

 Скалер необходим для масштабирования изображения, то есть для преобразования, подающегося на монитор «неродного для матрицы» разрешения изображения в необходимое разрешение для матрицы. Например, матрица монитора имеет разрешение 2560x1440, на вход монитора подается изображение с разрешением 1920x1080, или любым другим, отличным от разрешения матрицы. Скалер при этом преобразует это разрешение изображения до необходимого для матрицы, в 2560x1440. Если это «неродное» изображение подать без преобразования сразу на матрицу, то она его не отобразит, она может, лишь отображать изображение, разрешение которого соответствует разрешению матрицы. Так же скалер кроме масштабирования, меняет яркость, контрастность изображения, производит различные улучшения изображения. То есть скалер делает монитор универсальным в плане «переваривания» всех разрешений изображений подающихся на него, и является многофункциональным устройством, которое выполняет сложную обработку изображения. Но! Здесь важно знать, что любая обработка изображений неизбежно приводит к увеличению времени задержки, и чем сложнее алгоритмы обработки, и чем менее производителен применяющийся в скалере процессор, тем будет больше время задержки, и бОльшая вероятность возникновения фризов. Из-за того, что слабый процессор не будет успевать обрабатывать поступающие на него кадры, и начнет некоторые из них пропускать. Самая большая задержка происходит, если на монитор подается «неродное» разрешение изображение и скалер производит пересчет точек этих «неродных» разрешений в необходимое для матрицы разрешение. В некоторых мониторах эта задержка отображения достигает больших значений. 

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 Как можно минимизировать эту задержку отображения? Самым простым методом этого можно добиться путем выбора монитора с минимальной задержкой отображения, например, выбрать монитор без скалера. Приведу на своем примере, по какому принципу, я выбирал монитор с минимальной задержкой отображения. Выбирая монитор, я знал об этих особенностях скалеров, поэтому и было принято решение найти монитор без скалера. И таких мониторов очень мало. Но мне через некоторое время поисков все, же удалось найти корейский монитор Crossover 2735AMG, в котором  скалера нет.


 Этот монитор имеет разрешение в 2560х1440 точек. Ну и, конечно же, он может отображать только это разрешение изображения. Если на него подать любое другое разрешение изображения отличное от 2560х1440 точек, то он ничего не «покажет». Например, если подключить его к интегрированной графике, которая имеет разрешение изображения 1920x1080, то он ничего и не «покажет». Поэтому его нужно подключать к видеокарте, сейчас все современные видеокарты, да и все видеокарты, которые моложе десятилетней давности, имеют функцию масштабирования, и сами автоматически отмасштабируют разрешение необходимое для этого монитора. Поэтому этот недостаток монитора я недостатком и не считаю. Но! Зато у него по сравнению с мониторами, имеющими скалер, во много раз меньше задержка отображения. 

 Другая, старшая модель монитора этой линейки Crossover 2763AMG, уже имеет в своем составе полноценный скалер, и плюс в задержке отображения. По данным различных источников задержка отображения (Display lag) в них уже составляет 20 – 22 мс., а это уже больше, чем период обновления кадров, при частоте кадров в 60 Гц., который составляет 16,7 мс. То есть на монитор уже поступает второй кадр, а на экране только, только начинает отрисовываться первый кадр.

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 Здесь важно понимать, что время задержки отображения монитора (Display lag) состоит из времени отклика пикселей матрицы и времени задержки скалера. И что характерно, все производители мониторов не указывают общее время задержки отображения, а указывают только время отклика пикселей матрицы, которые имеют небольшие значения.


 Опять все та же политика, выдать потребителю приукрашенные, недостоверные технические характеристики. Опять обман.

 К сожалению, измерить задержку отображения без специальной аппаратуры не представляется возможным. Ее еще можно измерить косвенно, путем измерения разницы времени отображения между эталонным монитором и испытуемым монитором. В качестве эталонного монитора можно взять ЭЛТ монитор, где в силу технологических решений в этом мониторе, нет технической возможности для запоминания изображения для его обработки, и поэтому время задержки отображения в таких мониторах очень мало. Или другой монитор, специально предназначенный для этих целей, с минимальной задержкой отображения.


 Целью этой статьи я не ставил вычисление и определение точных задержек отображения мониторов, ибо нет специализированной аппаратуры. Но ставил целью, доведение этой проблемы до пользователей, которые об этом не знали. И об освещении вопроса об очередном утаивании производителями мониторов неугодных им, нелицеприятных технических характеристик мониторов.

 Надеюсь, моя статья была вам интересна. Пишите в комментариях, сталкивались ли вы с проявлением больших задержек отображения ваших мониторов. 


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Теги

монитор разрешение фризы лаги display lag input lag время отклика пикселей задержка отображения масштабирование скалер
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