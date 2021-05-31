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Да, компания Google-это серьезная компания, и как всегда, когда есть много, хочется еще чего-то большего. И компания Google произвела на свет нечто под названием Chromebook (хромбук). И официальная версия выпуска этого продукта в свет, благая, по принципу, все для людей. Замысел состоит в бюджетной доступности Chromebook-ов для людей, позиционирующиеся, как имеющие достаточные возможности для учебы, работы, развлечения. Но все в пределах сервиса Google, все данные хранятся в облаке Google, и обрабатываются на вычислительных мощностях сервиса Google (запомните этот момент до конца статьи), а доступ пользователя к этим данным и возможность производить им манипуляции с этими данными осуществлено через окно браузера Chrome.

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Окно браузера любезно предстает перед взором пользователя, благодаря операционной системе Chrome OS, то же детищем компании Google. То есть, в таком случае, рационально применение низкоэффективного, малопроизводительного, и естественно недорогого «железа». Назначение, которого заключается в трансляции окна браузера Chrome на экран Chromebook-а с сервиса Google, и передачи команд управления на него.

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Ну да, у Chromebook-ов несомненно, есть существенный плюс, это длительность автономной работы от аккумулятора, которая благодаря низкому энергопотреблению составляет 8-9 часов. Но есть и серьезный, как я считаю, и основной минус , это необходимость, именно необходимость наличия интернет соединения, для выполнения им своих функций. И без интернет соединения, это абсолютно бесполезная вещь.

Если в ноутбуке без доступа к сети интернет, можно воспользоваться его функциями, производить работу с документами, хранить, записывать, удалять, обрабатывать данные, воспроизводить видео, фото, и так далее, то есть практически полноценно использовать его без доступа к сети интернет. То, с Chromebook-ом такое не пройдет, нет соединения, нет доступа к вашим собственным данным. Таким образом, пользователь Chromebook-а буквально посажен на «иглу» сервисов Google, и интернет соединения с ними. И находится в «пузыре» Google, выход, за пределы которого пользователю недоступен.

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На нем вы не сможете воспользоваться программами, предназначенными для Windows, не поиграете в игры, разработанные для Windows, ну и дальше так можно продолжать долго. И, кстати говоря, поисковая система Google больше всех поглотила в своих «цифровых сЕтях» пользователей.





Что для себя имеет компания Google, сплетя еще одну паутину под названием: «Chromebook» для ловли пользователей в свои чертоги? А то и имеет, что теперь даже не нужно напрягаться, что бы добывать о пользователях какую либо информацию. Теперь пользователи (вспоминаем, что вначале статьи рассказано о методах работы сервисов Google с Chromebook-ами) сами, по доброй воле через эти Chromebook-и загружают на сервисы Google всю, абсолютно всю информацию о своей жизни. А кто, как известно, владеет информацией, тот владеет миром.

Какой из этого можно сделать вывод? Что касается самих Chromebook-ов, то я допускаю целесообразность их использования, как бюджетного варианта для студентов, учащихся школ, ну например в какой ни будь из стран Европы, с ее небольшой территорией. Которую, за выходные дни можно обойти пешком, и в которой каждый кубический сантиметр пространства находится в зоне покрытия сетей 3G, 4G, а где-то может быть уже и 5G. Но не в России, где с ее бескрайними просторами невозможно обеспечить непрерывное покрытие ее территории сетями. Да и пусть Google лучше о европейцах собирает всю информацию.

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Но и о самой компании Google, она все делает так, чтобы путем минимальных затрат получить себе в рабство как можно больше пользователей и все их личные данные.

Что вы думаете по этому поводу? И есть ли у вас Chromebook? Пишите в комментариях.



