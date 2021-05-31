Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google

Chromebook - это будущее и привнесенное благо в развитие компьютерной техники или очередной ход сервиса Google по вовлечению людей в зависимость от своего сервиса и переманивание пользователей в свой сервис.
+
3060 по цене 2060S в Ситилинке
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
-10000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

 Да, компания Google-это серьезная компания, и как всегда, когда есть много, хочется еще чего-то большего. И компания Google произвела на свет нечто под названием Chromebook (хромбук). И официальная версия выпуска этого продукта в свет, благая, по принципу, все для людей. Замысел состоит в бюджетной доступности Chromebook-ов для людей, позиционирующиеся, как имеющие достаточные возможности для учебы, работы, развлечения. Но все в пределах сервиса Google, все данные хранятся в облаке Google, и обрабатываются на вычислительных мощностях сервиса Google (запомните этот момент до конца статьи), а доступ пользователя к этим данным и возможность производить им манипуляции с этими данными осуществлено через окно браузера Chrome. 

реклама


 Окно браузера любезно предстает перед взором пользователя, благодаря операционной системе Chrome OS, то же детищем компании Google. То есть, в таком случае, рационально применение низкоэффективного, малопроизводительного, и естественно недорогого «железа». Назначение, которого заключается в трансляции окна браузера Chrome на экран Chromebook-а с сервиса Google, и передачи команд управления на него.

анонсы и реклама
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
Очень дешевые майнерские 1660 - по такой цене нет нигде
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

 Ну да, у Chromebook-ов несомненно, есть существенный плюс, это длительность автономной работы от аккумулятора, которая благодаря низкому энергопотреблению составляет 8-9 часов. Но есть и серьезный, как я считаю, и основной минус, это необходимость, именно необходимость наличия интернет соединения, для выполнения им своих функций. И без интернет соединения, это абсолютно бесполезная вещь.

 Если в ноутбуке без доступа к сети интернет, можно воспользоваться его функциями, производить работу с документами, хранить, записывать, удалять, обрабатывать данные, воспроизводить видео, фото, и так далее, то есть практически полноценно использовать его без доступа к сети интернет. То, с Chromebook-ом такое не пройдет, нет соединения, нет доступа к вашим собственным данным. Таким образом, пользователь Chromebook-а буквально посажен на «иглу» сервисов Google, и интернет соединения с ними. И находится в «пузыре» Google, выход, за пределы которого пользователю недоступен. 

реклама

 На нем вы не сможете воспользоваться программами, предназначенными для Windows, не поиграете в игры, разработанные для Windows, ну и дальше так можно продолжать долго. И, кстати говоря, поисковая система Google больше всех поглотила в своих «цифровых сЕтях» пользователей.


 Что для себя имеет компания Google, сплетя еще одну паутину под названием: «Chromebook» для ловли пользователей в свои чертоги? А то и имеет, что теперь даже не нужно напрягаться, что бы добывать о пользователях какую либо информацию. Теперь пользователи (вспоминаем, что вначале статьи рассказано о методах работы сервисов Google с Chromebook-ами) сами, по доброй воле через эти Chromebook-и загружают на сервисы Google всю, абсолютно всю информацию о своей жизни. А кто, как известно, владеет информацией, тот владеет миром. 

 Какой из этого можно сделать вывод? Что касается самих Chromebook-ов, то я допускаю целесообразность их использования, как бюджетного варианта для студентов, учащихся школ, ну например в какой ни будь из стран Европы, с ее небольшой территорией. Которую, за выходные дни можно обойти пешком, и в которой каждый кубический сантиметр пространства находится в зоне покрытия сетей 3G, 4G, а где-то может быть уже и 5G. Но не в России, где с ее бескрайними просторами невозможно обеспечить непрерывное покрытие ее территории сетями. Да и пусть Google лучше о европейцах собирает всю информацию.

реклама

 Но и о самой компании Google, она все делает так, чтобы путем минимальных затрат получить себе в рабство как можно больше пользователей и все их личные данные.

 Что вы думаете по этому поводу? И есть ли у вас Chromebook? Пишите в комментариях.

 


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

google chrome os хромбук chromebook личные данные цифровое рабство
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
20
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
4
Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
13
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
6
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
51
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33
Breathedge и Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений процессоров
10

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 51
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 37
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
27 мая 2021 21
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зачем в США хотят запретить биткоины, и как это повлияет на мировую экономику
302
62 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 на Android 11 летом 2021 года
9
Владелец 10 000 Биткоинов на $340 миллионов потерял ноутбук и не может получить доступ к деньгам
29
21 смартфон Xiaomi, Redmi и POCO получил новую стабильную прошивку MIUI 12
2
Первое изображение и характеристики видеокарты Intel Xe-HPG DG2 – конкурент GeForce RTX 3080 за $499
54
Очередное падение Эфира обрушило доходы майнеров в 3 раза – GeForce RTX 3080 окупается за 21 месяц
75
Криптовалютный пузырь Shiba Inu – как создателям шуточного токена удалось стать миллионерами
14
Первые европейские цены GeForce RTX 3080 Ti оказались относительно низкими и стартуют с $1500
45
Как далеко ушла видеокарта GeForce RTX 3060 от RTX 2060 – тесты в 10 играх
37
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
46
GeForce RTX 3060 с защитой от майнеров бесполезна для добычи Эфира – аналог GeForce 1060 с 21 MH/s
52
S.T.A.L.K.E.R. запустили на российском процессоре "Эльбрус‑8С"
137
Apple выпустит AirPods 3 в этом году с новым корпусом, более короткой ножкой и другими изменениями
1
Китай нанёс сильный удар по майнерам, снизив количество шахтёров на 16% и цену Биткоина до $35 000
26
Для майнеров Chia будут выпущены SSD с огромным запасом надёжности
21
В Windows 10 может появится одна из самых неудобных функций – Charms, удалённая из Windows 8
25
Испанку приговорили к тюремному заключению и штрафу в 3600 евро за пиратскую Windows
22
Производительность браузера Google Chrome увеличилась почти на четверть с релизом новой версии
18
При создании AMD Zen Джиму Келлеру пришлось внушать сотрудникам уверенность в успехе
21
Samsung готовит флагманскую линейку планшетов Galaxy Tab S8: 120 Гц OLED экран, Snapdragon 888
8

Популярные статьи

Ubuntu в качестве десктопа
234
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
20
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Вспоминаем, о чем был самый первый Ghost Recon - сбывшееся пророчество
21
Как создать сервер с нуля для разных версий Minecraft
8
MotoGP 21: что изменилось в серии
7
Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
1
Chromebook - прогресс или же втягивание в зависимость от сервисов Google
+

Сейчас обсуждают

Drugok001(new)
00:41
Ну вот. Значит Халф Лайф 3 и ГТА 6 можно не ждать в ближайшем будущем? Видюхи мощные валяются уже больше года, лень воткнуть. Потому что играю редко
GeForce RTX 3080 стоит $4000 – кто виноват, и какие будут последствия, если добыча Эфира продолжится
Dmitry Sichev
00:38
Вы хотели сказать через 8-10 лет? Когда эта техно демка будет работать в 60+ кадров на Х050? Ну так, чтобы массово!
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
Михаил Невский
00:37
НЕТ, будет как сейчас (надеюсь). Миддл карта весит под 1.5 кг и потребляет 200-250 ватт. Просто будет в 2.5 раза мощнее. Ну вообщем как 6800XT будет какая нибудь 7700. Впрочем как и всегда
Видеокарты AMD RDNA 3 получат 5/6-нм чипы и выйдут не ранее второй половины следующего года — инсайд
REY_B_
00:37
Чтобы крышка отломалась вместе с припоем?
Процессоры AMD Ryzen 7000 получат необычный дизайн — рендеры от инсайдера
Roman Ironcast
00:35
Ну надо помнить, что майнеры биткойна это фермы, а эфира это законченные задроты
Китай нанёс сильный удар по майнерам, снизив количество шахтёров на 16% и цену Биткоина до $35 000
REY_B_
00:35
А это вряд ли. - Слишком сложная штамповка. После которой придётся что-то делать с кривой крышкой.
Процессоры AMD Ryzen 7000 получат необычный дизайн — рендеры от инсайдера
Митяй Архивиз
00:35
Не нужно будет майнить и из воздуха не будет появляться. Тогда как будут генерировать новую крипту?🗿
Видеокарты NVIDIA появились в магазинах РФ – изучаем цены в самый разгар криптовалютной лихорадки
Dmitry Sichev
00:33
Или читать коряво, или не понимаю чего-то. Если корпус останется старым, если желаете как был 7", так им и останется, то с чего более тонкие рамки? Как это возможно физически. А так - полу-косметическ...
Nintendo Switch Pro получит 7-дюймовый OLED дисплей
Darius13
00:32
Ни о чём...
Как подготовить ПК и ноутбук для корректного обновления на Windows 10 May 2021 Update (21H1)
Alex23
00:30
да даже 760 быстрее пс4 xD ей тягаться только с 750 что ты несешь?! xDDDDDDDDDDDDDD
RTX 3090 и RX 6900 XT обеспечивают около 30 FPS в новом технодемо Unreal Engine 5 при разрешении 4K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем