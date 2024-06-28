В подавляющем большинстве случаев преждевременного выхода из строя аккумуляторов автомобилей (речь идет о стартерных свинцово-кислотных аккумуляторах) виноваты сами автовладельцы. Часть из них знает правила правильной эксплуатации, но пренебрегает ими. Другая часть не знает этих правил и «убивает» свои аккумуляторы, даже не подозревая об этом.

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Если соблюдать элементарные правила эксплуатации, то аккумулятор может прослужить и 5, и 7 лет. В противном случае его можно «убить» за 1-2 года. Разберемся, какие же ошибки автовладельцев преждевременно выводят аккумуляторы из строя и как можно этого избежать.

Разряженное состояние аккумулятора

По этой самой основной и распространенной причине и происходит скоропостижная кончина аккумуляторов. Свинцово-кислотные аккумуляторы вообще нельзя содержать в разряженном или полуразряженном состоянии. Это обусловлено их принципом работы, который в двух словах, заключается в поглощении пластинами серной кислоты из электролита при разряде аккумулятора. При этом плотность электролита состоящего из смеси воды и серной кислоты уменьшается. И наоборот, в выделении кислоты из пластин в электролит при заряде, при этом плотность электролита будет увеличиваться. Это справедливо, как для аккумуляторов с жидким электролитом, так и с загущенным желеобразным у гелевых аккумуляторов.

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Устройство свинцово-кислотной АКБ

Так вот, в разряженном аккумуляторе кислота поглощенная пластинами начинает их разрушать. Это неизбежный и необратимый процесс. Чем сильнее степень разряда аккумулятора, тем выше будет концентрация кислоты в пластинах, и тем быстрее они будут разрушаться. И чем дольше аккумулятор будет находиться в разряженном состоянии, тем серьезнее будет разрушение его пластин. Даже при незначительном разряде аккумулятора уже начинается процесс его разрушения, хоть и во много раз медленнее, чем в сильно разряженном. И если это медленное разрушение помножить на длительный отрезок времени недозаряженного состояния, то получим критическое разрушение пластин.

Разрушение пластин свинцово-кислотной АКБ

В полностью заряженном аккумуляторе вся кислота из пластин вытеснена в электролит, и разрушения пластин происходить не будет.

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Отсюда проистекает один вывод, я бы даже сказал закон. Свинцово-кислотные аккумуляторы необходимо содержать в полностью заряженном состоянии для предотвращения их преждевременной кончины.

Повторюсь, что доступного понимания все сложные химические реакции, протекающие в свинцово-кислотных аккумуляторах, я упростил до нескольких слов с сохранением причинно-следственных связей.

К такому «убийству» аккумуляторов через разряд приводят следующие ошибки автовладельцев:

1-ая ошибка – это постоянные поездки на короткие расстояния и частые остановки с выключением двигателя, например по городу, по различным магазинам. При этом энергии, генерируемой автомобилем, то бишь его генератором, во время этих коротких поездок может оказаться недостаточно, для подзарядки аккумулятора до восполнения его предыдущих потерь на работу стартера и других потребителей. И получается, что из раза в раз аккумулятор будет недополучать заряд и в итоге окажется в разряженном состоянии со всеми вытекающими для него последствиями.

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Градация напряжений на АКБ при запущенном и выключенном двигателе

Многие автовладельцы скажут, что в подобном режиме они передвигаются на своем автомобиле годами и их аккумуляторы прекрасно себя чувствуют. И да, это имеет место быть, если производительность системы электрогенерации (назовем ее так) вашего автомобиля большая и позволяет в короткие промежутки времени полностью восполнить утраченный аккумулятором заряд.

Но далеко не все автомобили обладают такой мощной системой электрогенерации. Поэтому автовладельцы должны знать возможности системы генерации своих автомобилей. И в случае, если она не способна в условиях городского движения восполнять в полном объеме потери аккумулятора, принимать соответствующие меры. Например, периодически подзаряжать аккумулятор зарядным устройством или совершать длительные поездки без остановок с выключением двигателя.

2-ая ошибка – это эксплуатация автомобиля с неисправным электрооборудованием, а именно той её части, которая отвечает за установку заданного напряжения на выходе генератора. Нормальное напряжение на выходе генератора должно быть в пределах 14-14,8 Вольт, только при таком напряжении аккумулятор сможет полностью зарядиться, поскольку максимальное напряжение свиново-кислотной АКБ в конце её заряда составляет 14,4 Вольта. Если напряжение на генераторе будет ниже 13,5 Вольта, то значит, имеется неисправность в электрооборудовании.

Напряжение на АКБ при заведенном двигателе меньше 13,5 Вольт.

В этом случае аккумулятор будет постоянно недозаряжен и очень быстро «крякнет». И вы будете менять аккумуляторы на таком автомобиле с периодичностью смены своих носков. Чтобы исключить такую конвейерную замену аккумуляторов, необходимо восстановить правильную работу электрооборудования.

3-я ошибка – это оставленные включенными в пределах суток на заглушенном двигателе мощные электропотребители автомобиля. Такие, как фары, габариты. Не во всех автомобилях при выключении зажигания фары автоматически выключаются, и потому немудрено их забыть выключить. Один раз так, второй, третий разрядите аккумулятор и пойдёте в магазин за новым.

Сюда же можно отнести и длительную (от месяца и более) стоянку автомобиля с оставленными включенными маломощными потребителями. Например, такими как сигнализация и бортовой компьютер. Они как вампиры, за пару месяцев высосут всю энергию из аккумулятора и отправят его в аккумуляторный рай. К сожалению, в современных автомобилях нельзя полностью отключить аккумулятор от электропотребителей, как это можно было сделать в автомобилях времен СССР. В которых можно было просто отключить «массу», тем самым полностью отключив аккумулятор от всего электрооборудования и предотвратить его разряд.

Чтобы избежать такой преждевременной миграции аккумулятора в рай необходимо вовремя подзаряжать аккумулятор при помощи зарядного устройства либо периодически пользоваться машиной.

4-я ошибка – это содержание аккумулятора в грязном состоянии. Грязь, которая скапливается на его поверхности между клеммами, является проводником тока. Это становится причиной утечки тока между клеммами аккумулятора.

Грязь между клеммами АКБ является проводником тока

Конечно, грязь это плохой проводник, и ток утечки будет небольшой, но через некоторое продолжительное время стоянки автомобиля все же сможет разрядить аккумулятор. А если эта грязь намокнет, то её сопротивление резко снизится и ток утечки увеличится. И аккумулятор быстрее разрядится. Поэтому аккумулятор необходимо содержать в чистоте.

Оплавление клемм аккумулятора

1-я ошибка – это эксплуатация аккумулятора с окислившимися клеммами. Такая ошибка рано или поздно приведет к их расплавлению и вытеканию. Окисел, покрывающий клеммы снаружи, также образуется и между плоскостями прилегания клемм и наклемников силовых проводов, неизбежно ухудшая контакт между ними.

Примеры окисления клемм. Сверху легкая стень окисления, снизу сильная

А там где плохой контакт, возникает высокая температура при прохождении большого стартерного тока. И в какой-то счастливый момент при очередном запуске двигателя температура клеммы, наконец, достигнет температуры плавления её материала, а именно свинца. И клемма просто вытечет, а аккумулятор станет одноклеммным калекой.

Вытекшая клемма АКБ

Чтобы избежать такого увечья аккумулятора, необходимо вовремя очищать его клеммы и наклеммники силовых проводов от окисла и содержать их в чистоте.

2-я ошибка - это случайное замыкание клемм металлическим инструментом. Очень часто автовладельцы выполняя какой-либо ремонт под капотом двигателя, или производя замену аккумулятора, роняют на его клеммы металлический инструмент. Упав, он закорачивает клеммы и создает короткое замыкание. Протекающий большой ток при этом сильно разогревает место контакта инструмента и клеммы. Клемма нагревается и, расплавившись, также красиво вытекает, как и в предыдущем случае. Поэтому на время проведения ремонтных работ под капотом лучше снять аккумулятор или накрыть его клеммы, например сухой тряпкой.

Перезаряд аккумулятора

Перезаряд – это продолжение заряда аккумулятора после того, как он полностью зарядился (восстановил свою полную емкость). Все сложные химические реакции, происходящие во время перезаряда, я опять сведу до нескольких слов, ибо эта статья не ставит целью их подробное изучение. Так вот, если совсем коротко, то во время заряда севшего аккумулятора вся приложенная к нему энергия расходуется на штатные химические реакции в его пластинах. Когда же аккумулятор полностью заряжен, эти реакции в пластинах прекращаются. И если заряд продолжать и дальше, то энергия все равно будет продолжать совершать работу, но уже разрушая пластины и разлагая воду электролита в жидкокислотном аккумуляторе на газы. На водород и кислород. Визуально это будет выглядеть так, как будто аккумулятор кипит (это верный признак перезаряда). И после некоторого времени эксплуатации аккумулятора в режиме перезаряда его пластины разрушатся и он придет в негодность. Разрушение пластин произойдет одинаково, как у обычного жидкокислотного, так и у гелевого аккумулятора. Дополнительную опасность для жидкокислотного аккумулятора создает снижение уровня электролита ниже его пластин при «кипении». При этом пластины оголяясь, соприкасаются с воздухом и еще быстрее разрушаются.

К такой «самоликвидации» может привести опять же эксплуатация аккумулятора в автомобиле с неисправным электрооборудованием. Но в этом случаем с неисправностью, которая приводит к превышению допустимого напряжения на выходе генератора. Если напряжение будет выше 15 Вольт, это означает, что данная неисправность имеет место и её необходимо устранять.

Напряжение на АКБ при заведенном двигателе превышает 18 Вольт

Размораживание аккумулятора

Аккумулятор можно легко разморозить на морозе. К этому приводит совпадение по времени двух обстоятельств, разряженное состояние аккумулятора и его низкая температура (естественно ниже нуля). Как уже понятно из вышесказанного в сильно разряженном аккумуляторе плотность электролита сильно уменьшается. Может дойти до того, что практически вся кислота из него поглотится пластинами, а в электролите остается только вода. Которая естественно при отрицательных температурах превратится в лед и, расширяясь, разорвет корпус аккумулятора и его пластины, не оставляя никаких шансов на реанимационные мероприятия.

Лед в банках АКБ

Надеюсь, что статья окажется для вас полезной, берегите свои аккумуляторы.

Пишите в комментариях, сколько лет аккумуляторы прослужили в ваших автомобилях. И был ли у вас опыт преждевременного их уничтожения по вашей вине.