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Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера

Если с вашим компьютером начались проблемы в виде зависаний, самопроизвольных перезагрузок, синих экранов смерти и тому подобных, то вам понадобятся специальные программы диагностики для локализации и выявления проблем. О лучших из них в статье.
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  У любого пользователя ПК рано или поздно возникают различные технические проблемы, приводящие к плохой работе компьютера. Это и зависания, внезапные перезагрузки, синие экраны смерти и другие подобные проблемы. Чтобы выяснить, какая из комплектующих не даёт нормально работать всему компьютеру, возможностей самой операционной системы Windows недостаточно. Для этих целей применяются сторонние программы, коих насчитывается довольно много и их функционал весьма разнообразен.

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  В статье приведу топ-6 самых лучших программ, которыми я пользуюсь, и которые будут вам действительно полезны.

AIDA-64

  Программа AIDA-64 это настоящий многофункциональный комбайн. 

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  Развитие программы происходило на протяжении 20 лет, начиная от самых простых инструментов диагностики до нынешней многофункциональности. По мере развития ее названия неоднократно менялись.

  AIDA-64 способна осуществлять подробный мониторинг различных параметров, таких как выходные напряжения блока питания под максимальной нагрузкой, напряжения питания центрального процессора, оперативной памяти, графического процессора, их температурные режимы, скорости вращения вентиляторов, задержки оперативной памяти и кэш-памятей процессора.

  Отображать детальную информацию обо всех комплектующих и самой операционной системы. 

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  И что очень важно способна тестировать стабильность работы и производительность компьютера, как покомпонентно, так и комплексно. 

  Тестирование производится под максимальной нагрузкой компонентов, что позволяет выявлять их сбои, остававшиеся незамеченными при неполной нагрузке.

OCCT

  OCCT – это еще один мощный комбайн специализирующийся на тестировании компонентов ПК при стрессовой нагрузке. 

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  Так же, как и AIDA-64 умеет это делать как комплексно, так и покомпононтно. Но не умеет в таком объеме как AIDA-64 отображать подробную информацию о комплектующих. Обладает мощной системой регистрации разнообразных сбоев и ошибок, позволяющей получать наиболее полные результаты. Результаты тестов отображаются в виде удобных и понятных графиков. 

  OCCT нагружает компоненты ПК значительно сильнее, чем AIDA-64, поэтому пользоваться ей следует осторожно, особенно тестируя ноутбуки с частично функционирующей системой охлаждения. В общем это эдакий адский комбайн для прожарки ПК.

CPU-Z

  CPU-Z – это небольшая узкоспециализированная программа заточенная для работы с центральным процессором. Она позволяет проводить стресс тест стабильности процессора, оценивать его производительность и отображать о нем подробную информацию. 

  Кроме того, она способна отображать ограниченную информацию о материнской плате, видеокарте и оперативной памяти.

GPU-Z

  GPU-Z – еще одна небольшая узкоспециализированная программа предназначенная для работы с видеокартами. По функционалу и графическому оформлению она очень похожа на CPU-Z. На первой вкладке она отображает подробную информацию о видеокарте и позволяет провести её стресс тест путем активации теста визуализации. 

  На второй вкладке GPU-Z производит мониторинг различных параметров видеокарты, таких как частота, температура, напряжение питания, процент загруженности графического процессора. А также частоты и процента использования видеопамяти, скорости вращения вентилятора. И отображает эту информация в наглядном графическом виде. 

 Furmark

   Программа Furmark предназначена для проведения стресс тестов видеокарт.

  Нагружает графический процессор она так, как не сможет нагрузить никакая игра. Во время стресс теста производит мониторинг его температуры в виде наглядного графика. А частоту графического ядра и памяти, лимит энергопотребления (Power Limit) и скорость вращения вентилятора отображает в виде цифрового ряда. 

  Такое одновременное отображение всех этих параметров в одном окне на мой взгляд очень удобно. Сразу видно на штатных ли частотах и штатном лимите энергопотребления работает видеокарта или нет. Если не на штатных, то стоит задуматься, например, о целесообразности покупки такой видеокарты. Сниженные частоты и лимит энергопотребления могут быть результатом ремонта видеокарты, при котором ее работоспособность была восстановлена лишь частично и штатный режим она потянуть уже не способна. Иле же она «заезжена» уже до такой степени, что ее графический процессор и память деградировали настолько, что на штатных частотах уже работать не способны.

  Но есть у этой утилиты и серьезный недостаток. Furmark не умеет нагружать и тестировать память видеокарт. И если видеокарта использовалась в майнинге, где её память подвергалась большим нагрузкам и температурам, то очень вероятно, что некоторые ее банки памяти уже неработоспособны. И такой дефект Furmark не выявит.

Victoria

   Ну и в завершение, программа диагностики жестких дисков – Victoria. Её интерфейс удобен и понятен. Она способна считывать и отображать S.M.A.R.T. жестких дисков (отчет самодиагностики). По которому можно судить о техническом состоянии накопителей, понимать насколько исчерпан их ресурс работы и есть ли предпосылки к их скорому выходу из строя.

  Для более точной диагностики накопителей предусмотрена закладка «тестирование». В ней реализовано несколько различных по тщательности вариантов сканирования поверхности накопителей или объема памяти, как кому больше нравится, суть от этого не меняется. Также имеется функция переназначения неисправных блоков резервными. 

  Существуют две версии этой программы. Одна для работы в среде Windows, а вторая для создания загрузочного диска. Если у вас один накопитель в ПК, то версия для Windows не сможет нормально провести тест сканирования его поверхности, так как на нем установлена Windows, которая в этот момент будет работать и мешать. Но если есть другие накопители кроме системного, на котором установлена Windows, то с ними проблем не возникнет. 

  А для сканирования системного накопителя стоит воспользоваться второй версией программы. Она загружается с загрузочного диска, то бишь флэшки, так сказать вместо Windows, и ее работе ничего мешать не будет.

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  Пишите в комментариях, а какими вы пользуетесь программами для диагностики компьютера?

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Теги

cpu-z gpu-z furmark occt victoria aida-64 программы диагностики
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