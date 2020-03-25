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Linux vs Windows - попытаемся сравнить объективно

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Дисклеймер: Я искренне верю, что задача должна определять инструмент. Не стоит забивать микроскопом гвозди, а на кайене - таксовать.

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Час добрый, комрады!

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На написание этой скромной записи меня сподвигло некоторое подгорание после прочтения аналогичной статьи. Давайте попробуем рассмотреть более объективно состояние вещей в мире OS. Хотя изначально, во вдохновившей меня статье не было упоминания об MacOS, но от упоминания этой интересной ОСи уклониться не получится. Поехали.

В первоисточнике системы сравнивались на основе следующих характеристик:

  • Бесплатность операционной системы.
  • Под Линукс очень много бесплатных программ, в том числе аналогов платных.
  • Подключение устройств.
  • Безопасность.
  • Надёжность.
  • Линукс быстрее работает на старых и медленных ПК.
  • Техподдержка. Сообщество.
  • Открытый исходный код.
  • Простота использования.

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Давайте попробуем рассмотреть всю эту радость в целом, а для этого необходимо ответить на один очень важный вопрос, который необходимо задавать себе перед каждым совершаемым или планируемым действием. Зачем? Зачем я хочу сменить насиженную и знакомую винду на неведомое nix образное нечто?

Мне кажется, что если человек начал рассматривать другую операционную систему с точки зрения перехода на нее, то его что-то не устраивает. Это же логично, согласитесь. Каждая ОС - это как было хорошо замечено - прослойка между железом, софтом и пользователем, которая позволяет выполнять необходимые для пользователя действия.

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Бесплатность - очень не однозначная характеристика системы, т.к. для каждой денуво найдется гайка с левой резьбой. В текущем времени-пространстве, считаю, желание бесплатного софта - это больше идеологический момент, который не может стать первоочередной характеристикой системы. Кто-то любит p2p, кто-то у Гейба по распродажам все берет. Другой вопрос - доступность необходимого софта, тут да, есть определенные моменты, но если ты занимаешься какой-то деятельностью, которая приносит тебе какой-либо профит, считай - профессионально, то смена платформы - такое себе решение.

Подключение устройств, тут явная проблема была в нулевых, да, были проблемы с какими-то новыми устройствами, но на данный момент проблемы могут возникнуть только с какими-либо специфическими железками. Гугл легко может подсказать, что откуда взять, если ваше железо не уникально само по себе, потому что с вероятно с такой проблемой кто-то да сталкивался.

Безопасность и надежность даже не знаю как рассматривать, с одной стороны, если руки не из плеч, то мало что сможет уберечь. Особенно, если если ты sudouser. Вопрос в том - как ты настроишь свою систему, главный плюс Linux`а, что тут из коробки, чтобы что-то совершить с системой, надо осознанно ввести пароль. Главное отличие Windows от Linux было описано еще в старой присказке - Windows несколько раз спрашивает - "Действительно ли вы хотите это сделать? Вы уверены?", а Linux посмотрит только, есть ли у вас разрешение на это действие, и если есть, то - сделает.

Но то, что Linux работает стабильнее, при прочих равных - это оспорить не могу, тут нет навязывания обновлений, если обновления выходят, то они будут работать, хотя подождите, тут стоит указать и решить, за какой дистрибутив мы голосуем, у всех по-разному. Например, в репозиторий Debian попадают только стабильные пакеты, и можно быть уверенным, что если используется stable репозитории, то установив пакет из него - он будет работать.

Техподдержка, сообщество и открытость, тут все просто, какой будет вопрос - такой будет и ответ. Главный плюс Linux, что все максимально документировано, всегда можно найти, как это работает и что оно делает, принцип черного ящика - не про Linux :)

Опять-таки, если ты кодишь или видосики монтируешь профессионально - монетку за это получаешь, то возникает вопрос - почему до сих пор не на маке? Но это тема следующего холивара)

В заключении - любой инструмент, а ОС - это инструмент, надо выбирать под задачи. Мое глубокое ИМХО, что если хочешь погамать - Windows - твой путь, если тебе нужна система под какую-то задачу, например, хочешь поднять домашний серверок с DNS, DHCP шарой и каким-нибудь плексом, то выбор очевиден - Linux. Ну не сможет Windows полноценно и стабильно работать на какой-нибудь Pi плате. 

И да, если тебе не играть, а думать и работать - командная строка - мастхэв, что скажешь - то сделает, даже в том же windows. 

Выбирайте инструменты правильно, думайте и наслаждайтесь.






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