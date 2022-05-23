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Несколько способов заработка в интернете в 2022

Ну если коротко я пытался приличное количество времени найти заработок сидя в интернете. В итоге перелазил десятки сайтов, потерял кучу времени и наконец нашел несколько способов, которые кому-то пригодятся, а кому-то будут уже знакомы и не интересны.
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Заработок в интернете. Когда лень и не очень трудоголик.


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Сегодня многие люди по всему СНГ да и вообще ищут способ заработка в интернете лёжа на боку, но такого нет. Вам надо либо вложиться куда-то либо обучиться чему-то, ведь знания можно продавать, а вклад будет расти. Но ниже я разберу несколько способов заработка без вложений и с вложениями, часть из них я попробовал. Но главное запомните одно "бесплатный сыр только в мышеловке" так как фиг кто вам что-то даст бесплатно, а в убыток тем более Вообще в интернете без усилий вы много не получите, так что эту статью не назвать пригодной для школьников без определённых знаний. Я не несу ответственность за ваши действия. Дальше размусоливать смысла не вижу переходим к способам:


  1. Майнинг крипты
  2. Копирайтинг
  3. Фриланс
  4. Игра на крипто бирже (РИСКОВАННО) 18+. Несовершеннолетним не смотреть 
  5. Разработка на GitHub
  6. Перевод текстов 
  7. Создание своего NFT
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1. Майнинг. Самое ужасное и прекрасное действо.

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Фото автора Worldspectrum: Pexels

Майнинг это... и почему меня ненавидят. Этот способ подходит тему кому пофиг на всеобщее порицание со стороны геймеров и имеющих мощный ПК. Но ваш заработок не будет зависеть от ваших способностей а если быть точным то зависеть он будет от видеокарты (или процессора) и вашего интернета ведь чем быстрее пул(pool) пошлет вам задачу и вы отправите результат тем больше вы получите денег. Но и не стоит забывать о рисках, цена крипты которую вы майните может упасть, а плату за электричество никто не отменял так плюс и про налог не стоит забывать который между прочим дерёт с вас 13%. В общем надо сесть и думать, скажу сразу майнинг на видяхах более выгодный. В интернете есть куча статей как начать майнить, я это здесь объяснять не буду так как эта статья всего лишь список способов, а снизу лишь то что я пробовал.

Майнер для видеокарт: T-Rex

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Майнер для видеокарт и процессоров: XMRIG

Pool's (Пулы) для майнинга: 2Miners ; HiveonBinance pool

Крипто-кошелёк: Mew wallet ; Binance

Биржи: Binance

2. Копирайтинг. Гуманитарий победил...

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Фото автора Vlada Karpovich: Pexels

Копирайтинг это... Копирайтинг, Ах сколько боли в этом слове для меня, ведь я в одном слове ошибок десть допущу прежде чем его напишу. Ну а так главная работа копирайтера это либо писать текста на заказ либо так же как я сейчас писать статьи на Overclokers.ru, ну а также такие люди могут получать около 100$... Ладно согласен плохой пример на момент 23.05. тогда по руcски около 5-7 тыс рублей за статью на определённых сайтах. Тут я не могу поделиться ни ссылками ни статьями так как я сам в это полез только не давно. Так что интернет вам в помощь.

3. Фриланс. Работаем как рабы, но зато дома.

Фото автора fauxels: Pexels  

Вики: кто такой фрилансер. Ну тут вроде все понятно... А пофиг приведу аналогию — это как гильдии в Аниме и Манге, вы пришли, подошли к доске объявлений и взяли понравившейся вам заказ, поговорили с заказчиком, получили ТЗ(техническое задание, его просите всегда), сделали, отослали заказчику, если заказчику понравилось получили мору (деньги), а если не понравилось переделали и только тогда получили деньги. Этот способ подходит людям шарящим в программировании и-и-и... фотошопе что-ли, там заказы есть на разные темы но в основном там IT сфера. Ну и плюс вот ссылки где я подрабатывал, правда не ссылки а ссылка: FL.ru

4. Игра на крипто бирже. 18+ А ну не трожь мою карту, окаянный...

Фото автора Morthy Jameson: Pexels

Что об этом думает Wiki. Вообще не очень то я и хочу это советовать это но это все таки тоже заработок. Игра на бирже это спекуляция на цене, то есть: Вы купили по маленькой цене монету, а продали дороже, разница между покупкой и продажей это чистая прибыль. Я не советую играть на крупные суммы тем более потому что это крипто рынок, там цены могут обвалиться в одну секунду и вы станете банкротом или уйдёте в минус. Мои вам советы торгуйте только маленькими суммами к примеру 10 USDT(1000 руб.) и не когда не торгуйте с плечом а то попадёте в о-о-очень большие долги. А ещё лучше даже не пытайтесь играйте на бирже, я не несу ответственность за ваши дальнейшие действия.

Binance (Биржа)

5. Разработка на GitHub. Выпрашиваем донатики.

Фото автора Markus Winkler: Pexels

Тут всё предельно просто, придумываем полезную или прикольную штуку, создаём её, заливаем на гит и просим донатики. Я тут даже распинаться не буду. вот вам ссылочка на GitHub

6. Создание своего NFT.

NFT — это значит идти на Wiki. Ну а если с моих слов NFT это уникальная штучка которая одно во всёо-о-ом мире и фиг ты её заменишь, это как та самая единственная деталь которую ты либо сломал либо просрал, фиг найдёшь еще одну такую, а купить её можно только у создатель и только одну, и ты уже её купил, и она та самая которая изначально была у тебя, ну та сломанная, которой ты замену ищеш. Ладно фиговый пример, вот вам вырезка из вики: NFT (англ. non-fungible token, в переводе с англ. — «невзаимозаменя́емый то́кен»), также уникальный то́кен — вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых уникален (специфичен) и не может быть обменян или замещён другим аналогичным токеном, хотя обычно токены взаимозаменяемы по своей природе . Ну вроде так как то, сам я ещё не создавал NFT, но собираюсь в будущем. Я тут точно не смогу расписать этот чудесный задолбательный процесс, но в будущем возможно напишу статью, а пока пожалуйста пройдите в Google или Yandex или ещё куда, куда удобнее в общем.




<footer>Конец и попрошайничество вашей минутки сударь</footer>

Если так честно это моя первая статья в жизни, так что жду критики. И да блин у меня с синтаксисом проблемы...

А напоследок желаю вам всего наиприятнейшего, сударь!

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