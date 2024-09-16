Одна из прошлых статей была посвящена сборке ретро-ПК на базе Pentium Pro. Так уж повелось исторически, что по истечении некоторого времени компьютеры подвергаются страшной и ужасной процедуре – апгрейду, после которой далеко не все выживают (сбитые элементы на платах, поврежденные сокеты, вставленные наоборот разъемы и отвертки, от злости воткнутые в недра системников). Естественно, не стал исключением и ретро-ПК. Штуковина эта в целом далеко не новая, многим компонентам более четверти века, поэтому, чтобы не запороть такое важное мероприятие, надо к нему как следует подготовиться. Итак, опираясь на опыт неудачников, проведем некоторые подготовительные мероприятия. В течение недели подвергаем себя обязательному голоданию, чтобы не было сил втыкать отвертки куда ни попадя и собирать разъемы неправильным способом. Непосредственно перед процедурой апгрейда протираем очки и контактные линзы 99% раствором этилового спирта, чтобы незамутненный взор помогал нам разглядеть самые мельчайшие детальки (шучу, конечно). Откладываем подальше все тяжелое, острое и огнеопасное (спирт тоже откладываем - он, вопреки расхожему мнению, больше нам не пригодится), плюем по восемнадцать раз через каждое плечо, стучим по деревяшке (допускается стучать по панелям из ДСП или МДФ), и приступаем к таинству апгрейда.

В качестве отступления – вспомнился один момент из прошлого, когда работал в сервисе по ремонту компьютеров. В один погожий денек на стыке тысячелетий сидим с напарником, не скучаем, режемся в Worms. И тут в дверях появляется клиент с системником подмышкой. И прямо с порога: «Я своему компьютеру сделал апергрейд и он после этого не работает». А сам радостный такой, улыбается. Мы переглянулись и с опаской переспрашиваем: «Чего вы ему сделали?» «Апергрейд!», отвечает и продолжает улыбаться. Конечно, проблему мы решили, компьютер починили, клиент ушел домой прямо-таки весь сияющий, но запомнилось это крепко.

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Ладно, вернемся к делам насущным. Те, кто читал прошлую статью, вероятно сразу спросят – неужели в ПК, наконец, появится каноничный Voodoo 2, потому как апгрейдить-то особо и нечего в и так напичканном по самое «не могу» компьютере? А вот и не угадали – никакого Voodoo 2 не будет, он некоторое время был, но потом закончился. Но все по порядку.

В комментариях к статье один человек написал, что не мешало бы заменить процессор на тот, что с кэшем 512Кб, при этом гоняться за самым-самым с кэшем 1Мб – не стоит. И еще упомянул, что на на Voodoo 3 PCI игрушка Porsche Unleashed отлично играется. Что ж, проверим это воочию. Первым делом меняем процессор. Вот они, два брата-акробата. Будет ли прирост от увеличенного кэша, покажет синтетика.

Два Pentium Pro 200 - с кэшом 256Kb и 512Kb Поскольку ATI Radeon 7000 64Мб PCI зарекомендовал себя как вообще неподходящая карта для использования совместно со старым процессором, вместо него ставим PCI Voodoo 3 3000 16Мб. Выглядит она пострашнее, чем ATI, но зато какая мощь в ней скрыта! А чтобы эту мощь как-то обуздать, надо добавить кулер на чип, чем сам производитель почему-то не озаботился, хотя карта греется, прямо скажем, просто зверски. Колхоз разводить не захотелось, поэтому, чтобы не портить внешний вид карты (мало ли, в чьей-нибудь коллекции окажется) в радиатор вставил четыре силиконовые втулки, взятые от салазок для жесткого диска и служащие для гашения вибраций, а к ним уже прикрутил 50мм кулер. Получилось дешево и сердито.

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Кулер - вещь жизненно необходима Voodoo 3 3000 Кроме Voodoo 3 у меня еще появился Matrox G450 PCI, с ним я тоже прогнал некоторые тесты, они будут в таблице далее. Но, поскольку он появился одновременно с Voodoo 3, на нем я внимание заострять не стал, т.к. изначально был нацелен использовать для апгрейда именно Voodoo 3.

Не было бы Voodoo 3 3000, именно эта карта заменила бы Radeon 7000Двигаемся дальше. Сам я тогда сетовал на то, что корпус использовал тот, что был под рукой, весьма современный и неинтересный Cooler Master. Сейчас все по-другому – ПК полностью переезжает в новый дом, нашелся весьма аутентичный корпус с неизбитой внешностью родом из конца 90-х, чего, собственно, и хотелось изначально. С ним, кстати, приключилась неприятная история, которая неслабо так откинула по времени проведение апгрейда. Нашел я этот корпус на известной барахолке, но весьма далеко, так что пересылка была неизбежна. Продавец согласился, сказал, что все будет «на высоте» и отправил. Корпус приехал, прихожу в пункт выдачи – бааааа! Корпус упакован только в пару слоев «пупырки». Никаких коробок или иных защитных мер. Ничего. Срываю «пупырку», под ней еще слой пищевой пленки, которым корпус плотно обмотан. Визуально все, вроде, ОК, вижу, что немного замялся нижний металлический угол, но ничего криминального. Несу домой, где срезаю пленку и… на меня в буквальном смысле высыпается передняя панель, она оказалась раскрошенной на много мелких осколков, которые просто были плотно зажаты пленкой.

После пересылки корпус превратился в конструктор "Сделай сам"

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Да, проверять отправления надо еще более тщательно, это пойдет в плюс к моему опыту. Написал продавцу все, что я думаю о его пофигистском отношении к покупателю, но, до него, к сожалению, так и не дошло, что для покупателя важно не то, что от поврежденного товара можно отказаться и получить деньги назад, а важно получить именно тот самый товар, на поиск которого было затрачено немало времени, в целости и сохранности. Что ж, печально, конечно, но где наша не пропадала. Пару часов трачу на склеивание панели и после еще суток высыхания получаю весьма недурной результат. Параллельно, снова лазаю по барахолке на предмет разных интересностей и, чтобы вы думали, судьба преподносит сюрприз – кто-то продает такой же корпус, буквально за копейки, но без отправки, ибо тяжелый и нет смысла напрягаться с отправкой. Срочно связываюсь с продавцом и удивляю его просьбой отправить мне только переднюю панель за те же деньги. «Легко», отвечает продавец, все будет «на высоте». Нет, говорю, «на высоте» у меня уже было, давайте в этот раз все сделаем как полагается, с качественной упаковкой. Настает время получать заказ, иду в пункт выдачи и там офигеваю снова – мне выдают громадную коробку. Зачем, думаю, я же просил только переднюю панель. С опаской начинаю вскрывать и – вот это да! Там только передняя панель и лежит, но упакована так тщательно, что по размеру не уступает самому корпусу. Немедленно пишу благодарственный отзыв продавцу, ставлю 10 звезд из 5 возможных, вот как надо продавать, учитесь! Теперь у меня есть корпус с двумя передними панелями. Да, запасных передних панелей у меня никогда не было, но все бывает в первый раз.

В прошлой сборке для чтения DVD использовал привод от Pioneer с черной передней панелью и который теперь не подходит к белому корпусу. Черт, эту фразу про DVD надо вырезать, а то толерантность и все дела. Лучше скажу так – относительно современный DVD Pioneer не подходит к новому корпусу, т.к. не соответствует духу эпохи. Поэтому для пущей аутентичности возьмем DVD Teac, он постарше и поблагороднее будет. Нет, про DVD вообще писать нельзя, такая чушь получается – кто прочитал этот абзац, развидьте его и забудьте!

DVD-RW Teac DW-548D

В закромах еще нашелся 3,5” флоппи-дисковод тоже от Teac. Естественно, он тоже пойдет в сборку, а ширпотребный Mitsumi пусть не обижается.

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Вот, вроде бы, и весь апгрейд. Но зато теперь ретро-ПК выглядит полностью законченным и вполне презентабельно выглядит для своих лет. А главное, все работает.

Вот теперь системник выглядит вполне аутентичноНастало время для тестов. Запускаем AIDA64, в которой сохранены результаты тестирования этой системы с процессором, имеющим 256Кб кэша. Под спойлером можно найти все скриншоты.

Суммарная информация о системе

Сведения о процессоре

Сведения о видеокарте









Тесты в AIDA64 Тесты в AIDA64





Как видите, разницы в тестах нет о слова «совсем», все в пределах погрешности. Исключением является лишь один тест в AIDA64 (ZLib), который, видимо, очень чувствителен к размеру кэша. Так что, размер имеет значение? Увы, не в этом случае.

Далее прогнал Final Reality и 3DMark99 MAX. Для наглядности привожу результаты в таблице ниже по тексту. Также в таблицу для ориентира включил результаты еще одной ретросборки на базе Pentium 233 MMX, о которой уже писал ранее. Еще в таблице имеется Voodoo 2, но результаты указаны не полные. Это объясняется тем, что попала Voodoo 2 ко мне в руки в плачевном состоянии - были проблемы с красным цветом, он отсутствовал. Успев пройти ряд тестов, ускоритель благополучно превратился в тыкву. Видимой причиной была отвалившаяся нога на чипе FBI, но тесты с помощью широко известной в узких кругах тестовой утилиты mojo показали еще ряд проблем с памятью и одним из TMU. Такой ремонт невозможен за отсутствием нужных компонентов, но может быть когда-нибудь...



Тесты в Final Reality (звук включен, настройки по умолчанию) Тесты в Final Reality (звук включен, настройки по умолчанию)







Тесты в 3DMark99 MAX (настройки по умолчанию, меняется только разрешение) Тесты в 3DMark99 MAX (настройки по умолчанию, меняется только разрешение) Тесты в разрешении 640х480 Тесты в разрешении 1280х1024





Напоследок пару игрушек. Обращаю внимание, что приведенные ниже скрины сняты с системы с процессором, имеющим кэш 512Kb, но ранее эти же игры тестировались с процессором, имеющим кэш 256Kb, и все было совершенно то же самое, так что результаты не дублирую – разница везде в пределах погрешности плюс-минус 1 FPS, но это скорее всего, из-за весьма старенькой версии Fraps. Ввиду большого количества скриншотов привожу их под спойлерами.

NFS. Porsche Unleashed

Сначала ставлю нативное разрешение монитора 1280х1024 и выкручиваю все настройки на максимум. Играется действительно вполне неплохо, разве что на старте просадка до 15 FPS, но это ненадолго, потом FPS поднимаются и держатся в районе 20-45. Можно даже побеждать.

Дальше снижаю разрешение до 800х600 и все настройки на средние. Вроде бы немного побыстрее, но почти незаметно, зато качество графики существенно ухудшается. Процессор работает на пределе, так что в Porsche Unleashed в данном случае можно ставить все на максимум.



Скриншоты NFS Porsche Unleashed Скриншоты NFS Porsche Unleashed 1280х1024, все на максимум

800х600, все на средних





Twisted Metal 2

В этой игре стоит лок на 25 FPS при любом разрешении. Ставлю разрешение 800х600 и все настройки на максимум. Fraps показывает странные 26 FPS, но это, видимо, какой-то глюк. В общем, эту игру ничего не сдерживает - FPS, хоть и небольшой, но стабильный благодаря локу, так что играется очень приятно.



Скриншоты Twisted Metal 2 Скриншоты Twisted Metal 2 800х600, все на максимум





Так что в итоге? По крайней мере, на вопросы, поставленные в начале, можно ответить с легкостью. Для ретро-ПК, если выбрана конкретная платформа, то и апгрейд надо проводить исключительно в пределах данной платформы или изначально собирать максимально возможную конфигурацию, возможно, делая некоторые допущения в плане совместного использования комплектующих разных временных периодов, особенно это касается видеокарт. Что касается «стоит ли этим заниматься» – считаю, что если есть такая возможность (а с ретро-железом это большой вопрос), то обязательно стоит – получите массу новых впечатлений. В прошлой статье я писал, что закончил с этой сборкой, но, как видите, жизнь приняла иной оборот – появилась возможность, а интерес никуда и не пропадал, так что апгрейд случился и, на мой взгляд, стоил своих затрат.

За сим откланиваюсь, до новых встреч!