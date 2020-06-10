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Подвернулся комплект из системной платы Huananzhi X79, двух модулей памяти по 16GB DDR3 и процессора Intel Xeon E5-2696V2 (12C/24T). Сегодня хочу рассказать свои ощущения от перехода на эту платформу, постараюсь осветить все замеченные нюансы.



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Из особенностей, два вентилятора в цепи питания. Забегая вперёд, они довольно шумны, поэтому отсоединил. Позже измерим температуру радиатора в нагрузке.

Северный мост встроен в процессор, в отличие от платформы AM3+.



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Кнопки включения и перезагрузки весьма удобны на стенде.

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Значимое отличие от платформы AMD. Разъём защищён от возможных повреждений транспортировочной заглушкой, т.к. имеет множество открытых контактов-пружин.

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Укладываем процессор.

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Привинчиваем держатель кулера и наносим термопасту.

Кулер с одним 92мм вентилятором, без PWM. Данный кулер поразил своим совершенством. Просто куб, в котором посередине вентилятор.

Оперативная память DDR3-1866 (13-13-13) на чипах Micron MT41K1G4RH-107.

Крепление кулера можно повернуть на 90°, таким образом, предусмотрено два его положения. В горизонтальном варианте данный кулер застёжками закрывает оба чёрных разъёма для памяти.

В BIOS нет настройки таймингов оперативной памяти. Также нет возможности управлять оборотами вентилятора по напряжению, только PWM. Присутствует возможность изменения TDP.

Xeon E5-2696V2 имеет TDP 120W, поэтому лучше сравнить его со старшей моделью FX-8350 (125W), благо из FX-8300 легко сэмулировать FX-8350, т.к. множитель не заблокирован. Официально оба процессора поддерживают память вплоть до DDR3-1866, такую и будем использовать. Хотя изделие от Intel и поддерживает работу памяти даже в четырёх каналах, но сравним обе платформы в двухканальном режиме, чтобы более полно понимать различие в архитектурах. Ходят слухи, что FX производился вплоть до 2019 года. Также будем замерять потребление всей системы (без монитора) ваттметром. При сравнении платформ, будут использованы одни и те же комплектующие в обвязке (БП, видеокарта, SSD).

FX-8300 настроен в соответствии с характеристиками FX-8350:

P0: 4.20GHz 1.4125V

P1: 4.10GHz 1.375V

P2: 4.00GHz 1.2875V (минимальное стабильное)

P3: 3.40GHz 1.2V

P4: 2.80GHz 1.1V

P5: 2.10GHz 0.975V

P6: 1.40GHz 0.85V

Также была отключена LLC, чтобы напряжение само не росло в нагрузке. И отключен APM Master Mode в тестах производительности (далее будет понятно зачем).

E5-2696V2 работает как есть, без всяких вмешательств в настройки.

Turbo...

У FX-8350 по умолчанию активна технология AMD Turbo Core. В Википедии сказано, что AMD Turbo Core это аналог технологии Intel Turbo Boost. На самом деле здесь есть важное различие не в пользу AMD. Базовая частота 4.00GHz, турбо по всем ядрам 4.10GHz, турбо на половине ядер 4.20GHz. Это лишь +2.5% и +5%, выжатый лимон.

По факту же, при кодировании видео в Adobe Premiere, или любых других операциях с FPU, частота всех ядер падает сразу же до 3.40GHz(-15%), вне зависимости от температуры. Сначала подумал, что проблема в значении TDP FX-8300 на уровне 95W, но оказалось, что даже в стоке срабатывает ограничение и частота падает с 3.30GHz до 2.90GHz (получается, что значение TDP динамично, и выходит на уровень 125W при увеличении основного множителя). Это происходит даже если выставить минимальное напряжение, при котором сохраняется стабильность (undervolting). В настройках BIOS эта защита называется APM Master Mode и её есть возможность выключить, и… вместе с её отключением перестаёт работать Turbo Core. Складывается ощущение, что в FX что-то не доработали с аппетитом FPU и залатали костылём в виде APM Master Mode. Ну, или настолько хотели цифру 4.00GHz, что выдали турбо-режим за базовый. По итогу получается, что будет либо страдать производительность (3.40GHz), либо повышаться аппетит в операциях с FPU сверх TDP. Налицо факт введения потребителя в заблуждение.

У Xeon E5-2696V2 на крышке указана частота 2.50GHz. Турбо по всем ядрам 3.10GHz(+24%), четыре ядра 3.20GHz(+28%), три ядра 3.30GHz(+32%), два ядра 3.40GHz(+36%), одно ядро 3.50GHz(+40%).

Из инструкций, в отличие от FX, у Xeon E5-2696V2 отсутствует поддержка FMA3.

Проведём тест кэша и памяти в AIDA64.



Как было уже замечено, таймингами управлять не получится. И хоть задержка и больше, но по использованию пропускной способности Xeon явно лучше.

Ядра производительнее, при меньшей частоте, при более скромном наборе инструкций. Чудеса инженерии.

Замер энергопотребления…

В качестве нагрузки выбор пал на «Тест стабильности системы» в AIDA64.

E5-2696V2 в Stress CPU удерживает частоту всех ядер на уровне 3.10GHz, система из розетки при этом потребляет 136W. В Stress FPU частота 2.90-3.00GHz (+18% относительно стока), потребление 162W. Без нагрузки (на рабочем столе) 59W. Ivy Bridge не удалось скинуть до стоковой частоты в 2.50GHz. Даже при превышении потребления, процессор снижает частоту шагами по 100MHz. Температура радиатора VRM за 5 минут Stress FPU выросла до 55°, что вполне приемлемо.

FX-8350 в Stress CPU ведёт себя адекватно, 4.00GHz при 146W. А в Stress FPU частота всех ядер упала до 3.40GHz (-15%), а спустя пару минут ещё одно ядро скинуло частоту до 2.80GHz. Потребление при этом удерживалось на отметке 161W. Без нагрузки 67W.

Также сравнил потребление в одной и той же частичной нагрузке, а именно в GTAV, сразу после загрузки с сохранения. У Xeon 150W, у FX 206W. При этом была активна верт.синхронизация, FPS был прочно упёрт в 60.

FX ощущается каким-то недоделанным инженерным образцом. Turbo режим прикручен наспех и на практике от него нет толку, аномальный жор в операциях FPU, даже датчик-показатель значения мощности врёт, показывает около 40-50W, хотя на самом деле работает исправно и ограничивает потребление на уровне 125W, снижая частоту ниже стоковой. Жду комментариев, со всем ли вы согласны, на какую платформу вы перешли с FX.