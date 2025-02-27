С 1 марта 2025 года в России начнет действовать запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Однако, как отметил член Общественной палаты РФ Евгений Машаров, без системы штрафов эффективность меры остается под вопросом.

С 1 марта 2025 года в России официально вступает в силу федеральный закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики, лицам младше 18 лет. Такое решение было принято в августе 2024 года, когда президент Владимир Путин подписал соответствующий документ, разработанный депутатами Госдумы. Нововведение призвано защитить здоровье подрастающего поколения, однако эксперты предупреждают: без четкого механизма наказания за нарушения закон рискует остаться декларацией. Об этом заявил член Общественной палаты РФ, юрист Евгений Машаров.

По мнению Машарова, отсутствие утвержденной системы штрафов создает правовую неопределенность. "Запрет — это важный шаг, но без введения административной ответственности для продавцов и бизнеса он может не сработать в полной мере. Молодежь продолжит находить способы обойти ограничения, если не будет рычагов воздействия на тех, кто нарушает закон", — отметил юрист. Он подчеркнул, что в ряде регионов, где подобные меры уже действовали на местном уровне, эффективность достигалась именно за счет штрафов: от 3 тысяч рублей для граждан до 150 тысяч для юридических лиц.

Законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним обсуждался в России не один год. Еще в 2023 году депутаты всех фракций внесли инициативу в Госдуму, указывая на вред, который наносят эти напитки здоровью подростков. Роспотребнадзор неоднократно предупреждал: регулярное употребление энергетиков вызывает повышение давления, учащенное сердцебиение, бессонницу и даже зависимость. Особую тревогу вызывает популярность таких напитков среди школьников и студентов, которые нередко потребляют их в больших количествах, не задумываясь о последствиях.

С марта продавцы по всей стране смогут требовать у покупателей документ, подтверждающий возраст, как это уже происходит с алкоголем и табаком. Если удостоверения нет, а возраст вызывает сомнения, в продаже должны отказать. Кроме того, регионы получили право вводить дополнительные ограничения — например, запрещать продажу энергетиков в определенных местах или в ночное время. Однако федеральный уровень пока не закрепил санкции за несоблюдение закона, что, по мнению экспертов, может затруднить его реализацию.

Евгений Машаров призвал власти оперативно доработать законодательство. "Мы видим, что в обществе есть запрос на защиту детей от вредных продуктов. Теперь важно, чтобы этот запрос подкрепился реальными мерами", — добавил он. В ближайшие месяцы в Госдуме могут рассмотреть поправки, вводящие штрафы, чтобы закон заработал на полную мощь. Тем временем, родителям и педагогам остается надеяться, что запрет хотя бы частично снизит доступность энергетиков для молодежи, а сами подростки начнут внимательнее относиться к своему здоровью.