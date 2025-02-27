Немецкая компания Proxima Fusion получила признание за разработку инновационного термоядерного реактора Stellaris, опубликованную в журнале Fusion Engineering and Design. Проект обещает ускорить путь к коммерческому использованию чистой энергии.

Немецкий стартап Proxima Fusion стал лауреатом престижной награды за разработку концепта термоядерного реактора. Проект под названием Stellaris, представленный компанией, получил высокую оценку экспертного сообщества и был опубликован в рецензируемом журнале Fusion Engineering and Design.

Proxima Fusion, основанная в 2023 году как спин-офф Института физики плазмы имени Макса Планка, представила концепцию реактора типа стелларатор с использованием высокотемпературных сверхпроводящих магнитов (HTS). Stellaris отличается от традиционных подходов, таких как токамаки, благодаря своей способности обеспечивать стабильную и непрерывную работу. В отличие от токамаков, которые часто сталкиваются с нестабильностью плазмы, стеллараторы, по словам разработчиков, предлагают более надежное решение. "Stellaris — это первый рецензируемый проект термоядерной электростанции, который доказывает возможность стабильной работы без перебоев", — заявил Франческо Шиортино, сооснователь и генеральный директор Proxima Fusion.

Концепция опирается на передовые технологии и результаты экспериментов с крупнейшим в мире стелларатором Wendelstein 7-X, также созданным при участии Института Макса Планка. Stellaris использует современные материалы, доступные в существующих цепочках поставок, что делает его реалистичным для воплощения уже в ближайшие годы. Компания утверждает, что их подход сокращает размеры реактора, ускоряет строительство и снижает затраты, сохраняя при этом высокую энергоэффективность.

Признание Proxima Fusion стало не только наградой за научный прорыв, но и сигналом для инвесторов и ученых о потенциале стеллараторов в глобальной энергетической трансформации. Компания уже привлекла более 65 миллионов долларов от Европейского союза, немецкого правительства и венчурных фондов. Следующий шаг — создание демонстрационного реактора Alpha, который должен показать чистый прирост энергии к 2031 году. В случае успеха первый коммерческий реактор мощностью 1 ГВт может быть запущен в 2030-х годах.

"Proxima Fusion сочетает научную строгость с инженерной практичностью, что выводит термоядерный синтез из области теории в реальность", — отметил физик Пер Хеландер из Института Макса Планка. Однако некоторые специалисты предостерегают, что до коммерциализации предстоит решить множество технических задач, включая разработку сверхпроводящих магнитов и масштабирование системы.



