Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Немецкий стартап Proxima Fusion отмечен за концепт термоядерного реактора
Немецкая компания Proxima Fusion получила признание за разработку инновационного термоядерного реактора Stellaris, опубликованную в журнале Fusion Engineering and Design. Проект обещает ускорить путь к коммерческому использованию чистой энергии.

Немецкий стартап Proxima Fusion стал лауреатом престижной награды за разработку концепта термоядерного реактора. Проект под названием Stellaris, представленный компанией, получил высокую оценку экспертного сообщества и был опубликован в рецензируемом журнале Fusion Engineering and Design.

Proxima Fusion, основанная в 2023 году как спин-офф Института физики плазмы имени Макса Планка, представила концепцию реактора типа стелларатор с использованием высокотемпературных сверхпроводящих магнитов (HTS). Stellaris отличается от традиционных подходов, таких как токамаки, благодаря своей способности обеспечивать стабильную и непрерывную работу. В отличие от токамаков, которые часто сталкиваются с нестабильностью плазмы, стеллараторы, по словам разработчиков, предлагают более надежное решение. "Stellaris — это первый рецензируемый проект термоядерной электростанции, который доказывает возможность стабильной работы без перебоев", — заявил Франческо Шиортино, сооснователь и генеральный директор Proxima Fusion.

Концепция опирается на передовые технологии и результаты экспериментов с крупнейшим в мире стелларатором Wendelstein 7-X, также созданным при участии Института Макса Планка. Stellaris использует современные материалы, доступные в существующих цепочках поставок, что делает его реалистичным для воплощения уже в ближайшие годы. Компания утверждает, что их подход сокращает размеры реактора, ускоряет строительство и снижает затраты, сохраняя при этом высокую энергоэффективность.

Признание Proxima Fusion стало не только наградой за научный прорыв, но и сигналом для инвесторов и ученых о потенциале стеллараторов в глобальной энергетической трансформации. Компания уже привлекла более 65 миллионов долларов от Европейского союза, немецкого правительства и венчурных фондов. Следующий шаг — создание демонстрационного реактора Alpha, который должен показать чистый прирост энергии к 2031 году. В случае успеха первый коммерческий реактор мощностью 1 ГВт может быть запущен в 2030-х годах.

"Proxima Fusion сочетает научную строгость с инженерной практичностью, что выводит термоядерный синтез из области теории в реальность", — отметил физик Пер Хеландер из Института Макса Планка. Однако некоторые специалисты предостерегают, что до коммерциализации предстоит решить множество технических задач, включая разработку сверхпроводящих магнитов и масштабирование системы.


#германия #инновации #термоядерный реактор #чистая энергия #стелларатор #fusion engineering #proxima fusion
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начато проектирование крупнейшего завода по производству редкоземельных металлов
4
ASUS предлагает геймерам заменить видеокарты GeForce GTX 10-Series на ASUS Dual GeForce RTX 3060
23
В России впервые самостоятельно провели ремонт газовой турбины производства General Electric
5
Android Auto 18.3 вышел официально с улучшениями и исправлением ошибок
1
Китайская полупроводниковая промышленность не сможет добиться суверенитета в ближайшие десять лет
2
PowerColor представила новую серию видеокарт Radeon RX 7650 GRE Reaper
1
В Wccftech ожидают GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ во второй половине марта, 8 ГБ в первой половине апреля
+
Компания Sinomach заявила о намерении блокировать автомобили, ввозимые в Россию неофициально
2
Винсент Д'Онофрио заявил, что Сорвиголова и Уилсон Фиск не появятся в «Человеке-пауке 4»
+
Xiaomi 15 Ultra с камерой Leica официально представлен в трех цветовых решениях
+
Logitech представила второе поколение коврика PowerPlay с беспроводной зарядкой
+
Интегрированные AMD Radeon 840M и 860M оказались на 20-25% быстрее предшественников в Geekbench
+
В России предложили построить судоходный канал между Северным Ледовитым и Тихим океанами
1
Thermal Grizzly начала продажу скальпированных процессоров Ryzen 7 9800X3D с 2-летней гарантией
1
Утечка раскрыла полные спецификации графических карт AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9070
9
Для Remake Gothic потребуется минимум GeForce RTX 2070 и четырёхъядерный процессор
1
В тестах Radeon RX 9070 XT показала частоту 3,24 ГГц с энергопотреблением 330 Вт
+
Sigma представила новую полнокадровую беззеркальную камеру Sigma BF
+
Microsoft выпустила бесплатный Office
+
Роскомнадзор доволен работой Steam и не планирует ограничивать доступ к платформе
1

Популярные статьи

Зачем нужна огромная библиотека игр в Steam, GOG или Itch
8
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
62
Лучшие тренажеры и спортивные снаряды при малоподвижном образе жизни — рейтинг 2025 года
24
NoPayStation - классические игры Sony PlayStation бесплатно для "чётких пацанов"
+
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
17
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
8

Сейчас обсуждают

FelsheR12345
12:39
Тогда может кокаина купить - он еще дороже?) И во многих культурных странах моднее пойла.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
[IRanPast]
12:37
Какая грозная школота с понтами из третьего класса )))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Yurexxx
12:33
Кстати я их ещё застал и с ними были интересные моменты в использовании. Например, некоторые дисководы не могли нормально захватывать и крутить диск из-за того, что в позднем дизайне флоппи-дисков отс...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
Александр
12:31
Какие все таки не воспитанные пиздюки на этом сайте.)) В школе уроков нет что-ли? Насмешили, со своим "напарником", что не удержался, еще коментик печатнул.))
Сколько будет стоить видеокарта Radeon RX 9070 XT, и почему решающей станет битва FSR 4 vs DLSS 4
Ni9999
12:31
>суть конкуренции - лож Правильно говорить не лож, а покладай
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
hendehog
12:30
Было у меня такое. Дико мылила на моём прекрасном плоском Самсунге поэтому при первой же оказии сменял на божественный Radeon 8500. Который к тому же имел выход на телевизор и можно было смотреть диви...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
BruteForce
12:27
> миллиард просмотров и три коммента, причем все три от ботов Вот взял первый попавшийся видос на Рутубе: https://rutube.ru/video/eee7962ffe5707519c0a49bd4c7bdbd1/ Посещаемость похожа на реальную, вс...
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Yurexxx
12:26
Самый главный косяк MX-серии был в отсутствии пиксельных шейдеров!
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce2 MX400 - "божественные лучи Хуанга" версия 1.0
FelsheR12345
12:24
Из старого там только блок питания. Chieftec BPS-650C2 пашет с 2014го года - отправился доживать в более легкие условия. Видео не надо - встройка. Оно так и получается с амд - меееддллееннноо и незам...
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Февраль)
BruteForce
12:19
Лично я вам минус поставил за анало-говнет и инфантилов. Тако впечатление, что Рутуб вас лично чем-то обидел. Чем же, раз он такой непопулярный?
Количество ежемесячных просмотров на Rutube достигло отметки в 5 миллиардов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем