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Razer Blade 18: мощь RTX 50-й серии и двухрежимный дисплей уже на подходе

Razer представила игровой ноутбук Blade 18 с видеокартами RTX 50-й серии, процессорами Intel Arrow Lake и уникальным двухрежимным дисплеем 4K 240 Гц или Full HD 440 Гц. Предзаказ открыт, старт продаж — конец апреля.
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Компания Razer, известная своими передовыми решениями для геймеров, официально представила новый игровой ноутбук Blade 18, который обещает установить новые стандарты в сегменте портативных устройств премиум-класса. Анонс состоялся 26 февраля 2025 года, и модель уже доступна для предварительного заказа через официальный сайт Razer и у ряда ритейлеров. Поставки начнутся в конце апреля, а стоимость варьируется от 3 199,99 долларов за базовую версию до 4 499,99 долларов за топовую конфигурацию, что подчеркивает амбициозность проекта.

Одной из главных особенностей Blade 18 стал его 18-дюймовый двухрежимный дисплей — первый в своем роде среди ноутбуков. Экран позволяет переключаться между высоким разрешением 4K (3840×2400) с частотой обновления 240 Гц и Full HD (1920×1200) с рекордными 440 Гц. Это дает пользователям гибкость: 4K-режим идеален для кинематографичных игр и работы с графикой, а Full HD с повышенной частотой — для соревновательных игр, где важна каждая миллисекунда. Дисплей также поддерживает 100% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирован Calman, что гарантирует точную цветопередачу.

Внутри Blade 18 скрывается мощная начинка. Ноутбук оснащен процессорами Intel Arrow Lake, а именно топовым Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами и частотой до 5,4 ГГц. Графическая мощь обеспечивается видеокартами NVIDIA RTX 50-й серии: базовая модель получила RTX 5070 Ti, а флагманская — RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти. Общая мощность системы достигает 280 Вт, что делает Blade 18 настоящим конкурентом настольным ПК в портативном форм-факторе. Для охлаждения такой производительности Razer применила систему с тремя вентиляторами и паровой камерой.

Дизайн устройства остался верен традициям бренда: тонкий алюминиевый корпус толщиной всего 21,99 мм в самой узкой точке сочетает элегантность и прочность. Вес составляет около 3,1 кг, что немало, но оправдано мощной начинкой и крупным экраном. В дополнение к техническим характеристикам, ноутбук получил обновленную клавиатуру с увеличенным ходом клавиш (1,5 мм) и двухцветной подсветкой каждой кнопки, что оценят поклонники кастомизации.

Эксперты уже называют Blade 18 одним из самых ожидаемых релизов года. "Двухрежимный дисплей — это инновация, которая может изменить подход к игровым ноутбукам. А с RTX 50-й серии Razer явно метит в лидеры рынка», — отметил аналитик индустрии технологий Сергей Ковалев. Однако высокая цена может отпугнуть часть аудитории, особенно учитывая, что базовая модель стоит дороже многих конкурентов с аналогичными характеристиками.

Предзаказ Blade 18 открыт с бонусами для первых покупателей, включая фирменные аксессуары. Полноценный релиз в конце апреля станет тестом для Razer: сможет ли новинка оправдать ожидания геймеров и создателей контента в условиях жесткой конкуренции?

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Теги

технологии rtx 50 игровые ноутбуки razer intel arrow lake blade 18 двухрежимный дисплей
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