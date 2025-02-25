Британская компания Core Power анонсировала массовое производство плавучих атомных электростанций Liberty с реакторами на расплавленной соли четвёртого поколения. Первые станции появятся у побережья США через 10 лет, обещая ускорить развитие ядерной энергетики и изменить морскую индустрию.

Британская компания Core Power объявила о запуске амбициозного проекта — массового производства плавучих атомных электростанций (ПАЭС) под названием Liberty. Эти надводные станции, оснащённые реакторами четвёртого поколения на расплавленной соли, планируется поставить на якорь у побережья США уже через десятилетие.

Традиционное строительство АЭС сопряжено с рядом трудностей: поиск земельных участков, возведение массивных фундаментов, длительные согласования и лицензирование отнимают годы и миллиарды долларов. Core Power предлагает радикальное решение — использовать модульные методы судостроения для серийного выпуска ПАЭС. Такой подход позволяет обойти бюрократические препоны и сократить время от чертежей до ввода в эксплуатацию, перенося производство на верфи, где уже есть готовая инфраструктура и квалифицированные кадры.

В основе проекта Liberty — компактные реакторы на расплавленной соли, усовершенствованная версия технологии, впервые опробованной в 1950-х годах в США. В отличие от классических реакторов с топливными стержнями и водой под высоким давлением, здесь ядерное топливо растворено в расплавленной соли, которая циркулирует при атмосферном давлении. Это делает конструкцию проще, компактнее и безопаснее: пассивное охлаждение исключает риск расплавления активной зоны, а отработанное топливо можно легко фильтровать и заменять без остановки работы. Уникальная особенность ПАЭС Liberty — отсутствие необходимости в дозаправке в течение всего срока службы, что упрощает эксплуатацию и снижает затраты.

Размещение реакторов на плавучих платформах открывает новые горизонты для ядерной энергетики. Станции можно оперативно доставлять в регионы с высоким спросом на электроэнергию — от густонаселённых прибрежных зон до удалённых промышленных объектов — без сложных экологических экспертиз и строительства на суше. «Программа Liberty откроет рынок плавучих электростанций стоимостью 2,6 триллиона долларов, — заявил генеральный директор Core Power Микал Бёэ. — Учитывая, что 65% мировой экономической активности сосредоточено на побережьях, это позволит атомной энергетике выйти на новые рынки».

Помимо энергоснабжения, проект обещает революцию в морском секторе. Опыт, полученный при создании ПАЭС, ляжет в основу второй фазы программы — разработки ядерных силовых установок для гражданских судов. Это может стать ответом на проблему декарбонизации океанского транспорта, где традиционные виды топлива всё сложнее заменить зелёными альтернативами. По словам Бёэ, Liberty обеспечит надёжную энергетическую безопасность для тяжёлой промышленности и глобальной торговли, кардинально изменив их структуру.

Первые заказы на ПАЭС Core Power планирует принять в 2028 году, а к середине 2030-х годов выйти на полную коммерциализацию. Успех проекта может не только укрепить позиции компании на рынке, но и вдохновить другие страны последовать примеру, ускорив переход к устойчивой энергетике.