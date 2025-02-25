ООО «Триада-ТКО» из концерна «Калашников» приступило к отгрузке перспективных общевойсковых бронешлемов для испытаний в войсках. Новинка из сверхвысокомолекулярного полиэтилена обеспечивает защиту класса Бр2, сохраняя эргономику и совместимость с оптикой, и представлена в модернизированной расцветке «Цифра».

Концерн «Калашников» сделал очередной шаг в модернизации экипировки российской армии: компания ООО «Триада-ТКО», входящая в его состав, начала отгрузку перспективных общевойсковых бронешлемов для проведения полноценных войсковых испытаний. Новая разработка призвана повысить уровень защиты военнослужащих, сохраняя при этом удобство и функциональность.

Перспективный бронешлем выполнен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена — материала, известного своей прочностью и лёгкостью. Он обладает противоосколочной стойкостью на уровне V50% не менее 630 м/с и соответствует классу защиты Бр2, что позволяет выдерживать попадания пуль пистолета ТТ и другого среднекалиберного оружия. При этом его масса и площадь защиты сопоставимы с уже используемым в войсках шлемом класса Бр1, защищающим от пуль пистолета Макарова. Такая комбинация делает новинку переходным звеном между лёгкими и более тяжёлыми средствами защиты.

Конструкция шлема продумана до мелочей. Частичная защита ушей сочетается с возможностью использования различных средств защиты слуха. В передней части расположен шрауд — крепление для ночной оптики, совместимое с популярными кронштейнами. Его установка минимизирует вмешательство в защитную структуру благодаря использованию отверстий для боковых планок. Эти планки, в свою очередь, имеют скелетную конструкцию и низкий профиль, что снижает вес и повышает удобство. Эргономичная подвесная система позволяет быстро подогнать шлем под индивидуальные параметры, обеспечивая оптимальный зазор между головой и защитной оболочкой.

В поставку вошли шлемы с чехлами в обновлённой расцветке «Цифра», адаптированной под разные климатические условия. Вариант ЕМР-М (зелёный) для умеренного климата дополнен маскирующим чехлом ЕМР-МА (зимний), а ЕМР-МП (пустыня) предназначен для жарких регионов. Чехлы оснащены велкро-панелями, на которые можно крепить идентификационные знаки или дополнительное оборудование, что повышает их практичность в полевых условиях.

Эксперты отмечают, что испытания нового бронешлема — это часть масштабного обновления экипировки российской армии. «Повышение класса защиты при сохранении веса и эргономики — это серьёзный шаг вперёд. Если шлемы пройдут проверку в реальных условиях, они могут стать стандартом для войск», — комментирует военный аналитик Дмитрий Корнев. По итогам испытаний будет принято решение о возможном массовом внедрении шлемов в войска.