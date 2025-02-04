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Berkshire Hathaway инвестировала $54 млн в Sirius XM, увеличив долю до 35%
Компания Уоррена Баффета приобрела акции спутниковой радиостанции Sirius XM, сделав первое значимое вложение в 2025 году. Инвестиция стала сигналом доверия к перспективам восстановления компании после падения её акций на 50%.

Инвестиционная компания Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета совершила свое первое значимое приобретение в 2025 году, купив акции спутниковой радиокомпании Sirius XM. По данным издания Barron’s, компания потратила $54 млн на покупку 2,3 миллиона акций Sirius XM в период с 30 января по 3 февраля. После этих транзакций доля Berkshire Hathaway в компании выросла до 35%, что делает её одним из крупнейших акционеров.

Эксперты отмечают, что это приобретение стало для Berkshire не только инвестицией в медиасектор, но и демонстрацией уверенности в перспективах восстановления бизнеса Sirius XM. Акции компании значительно просели за последний год, потеряв более 50% своей стоимости. Такой обвал привлёк внимание Баффета, который известен своим подходом "покупать, когда другие продают".

"Мы видим значительный потенциал роста у Sirius XM, особенно учитывая текущую недооценённость акций," — заявил представитель Berkshire Hathaway. Компания продолжает следовать философии Баффета, согласно которой лучшее время для инвестиций — это момент, когда рынок испытывает временные трудности.

Sirius XM, один из крупнейших игроков на рынке спутникового радио в США, столкнулась с рядом вызовов в последние годы. Пандемия и изменение потребительских предпочтений негативно повлияли на её бизнес, а также на индустрию в целом. Однако эксперты считают, что компания сохраняет прочные позиции благодаря своему широкому портфелю контента, включая музыкальные каналы, подкасты и спортивные трансляции.

Инвестиция Berkshire Hathaway может стать важным сигналом для рынка. "Приход Баффета часто воспринимается как гарантия качества и долгосрочного потенциала компании. Его выбор акций Sirius XM может повысить интерес инвесторов к этой бумаге," — комментирует финансовый аналитик Джейсон Ли.

Владение 35% акций Sirius XM делает Berkshire одной из ключевых сторон в стратегическом развитии компании. Это также открывает возможности для сотрудничества между двумя гигантами, особенно в сфере цифровых медиа и технологий. Хотя Баффет традиционно скептически относился к высокотехнологичным проектам, его недавние шаги показывают готовность адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Напомним, что ранее Berkshire активно инвестировала в такие компании, как Apple и Bank of America, демонстрируя разнообразие своего портфеля. Теперь добавление Sirius XM расширяет спектр интересов компании до медиасектора. Эксперты ожидают, что этот шаг станет частью более широкой стратегии Баффета по диверсификации активов Berkshire Hathaway.

Аналитики отмечают, что текущая рыночная стоимость Sirius XM составляет около $16 млрд, что значительно ниже её исторических максимумов. Тем не менее, многие считают, что компания имеет хорошие шансы на восстановление, особенно если ей удастся успешно адаптироваться к трендам цифровой эпохи.

"Уоррен Баффет всегда искал компании с сильными фундаментальными показателями, даже если их акции находятся в сложной ситуации. Sirius XM соответствует этим критериям, и мы уверены, что эта инвестиция принесёт долгосрочные дивиденды," — добавляет эксперт по фондовому рынку Майкл Кинг.

#инвестиции #berkshirehathaway #сiriusxm #уорренбаффет #фондовыйрынок
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