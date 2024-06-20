В Суперкомпьютерном центре Лейбница (LRZ) Баварской академии наук заработал первый в Германии гибридный квантовый компьютер, созданный консорциумом Q-Exa. 20-кубитная квантовая система интегрирована с суперкомпьютером SuperMUC-NG, открывая новые возможности для научных исследований и промышленных приложений.

В Суперкомпьютерном центре Лейбница (LRZ) Баварской академии наук запущен первый в стране гибридный квантовый компьютер. Это стало возможно благодаря усилиям консорциума Q-Exa, в который входят ведущие игроки индустрии: разработчик квантовых платформ IQM Quantum Computers (IQM), а также компании Eviden и HQS Quantum Simulation.

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Гибридная система представляет собой интеграцию 20-кубитной квантовой платформы с мощным суперкомпьютером SuperMUC-NG. Последний, построенный на базе серверов Lenovo ThinkSystem SD650-I V3 Neptune DWC с технологией прямого жидкостного охлаждения, является одним из самых производительных суперкомпьютеров в Европе. SuperMUC-NG состоит из 240 узлов, оснащенных в общей сложности 480 процессорами Intel Xeon Platinum 8480L и 960 ускорителями Data Center GPU Max, обеспечивая производительность в 17,19 Пфлопс (FP64).

Создание гибридного квантового компьютера открывает возможность для научных исследований и промышленных приложений. Квантовые вычисления, основанные на принципах квантовой механики, позволяют решать сверхсложные задачи, недоступные для классических компьютеров. Интеграция квантовой системы с традиционным суперкомпьютером дает возможность использовать преимущества обеих технологий, значительно расширяя возможности моделирования, оптимизации и машинного обучения.

Ожидается, что новая система найдет применение в таких областях, как разработка новых материалов, оптимизация логистических процессов, моделирование сложных физических и химических систем, а также в сфере кибербезопасности и криптографии.