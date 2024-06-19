Компания OneOdio, специализирующаяся на производстве наушников, объявляет о запуске глобальных продаж трех новых моделей: SuperEQ V16, Fusion A70 и SuperEQ S10.

Компания OneOdio, объявляет о запуске глобальных продаж трех новых моделей: SuperEQ V16, Fusion A70 и SuperEQ S10.

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Накладные беспроводные наушники SuperEQ V16 оснащены активной системой усиления басов и эквалайзером, позволяющим настроить звук под индивидуальные предпочтения каждого пользователя.

Fusion A70 - это комфортные наушники-накладки, которые сочетают в себе стильный дизайн и высокое качество звука. Они оснащены динамиками с диаметром 40 мм, обеспечивающими чистый и ясный звук. Fusion A70 также имеют функцию шумоподавления, что позволяет пользователям наслаждаться музыкой без внешних помех и шумов.

SuperEQ S10 - это компактные наушники-вкладыши, которые идеально подходят для активного образа жизни. SuperEQ S10 также оснащены активной системой усиления басов и эквалайзером, что позволяет пользователям настроить звук под свои предпочтения.

Компания OneOdio стремится предложить потребителям наушники высокого качества по доступным ценам. OneOdio уже завоевала признание в индустрии благодаря своим инновационным продуктам и высокому качеству звука. Новые наушники SuperEQ V16, Fusion A70 и SuperEQ S10 продолжают эту традицию, предлагая потребителям непревзойденное качество звука и удобство использования.

Глобальные продажи наушников OneOdio SuperEQ V16, Fusion A70 и SuperEQ S10 начинаются сегодня, и они уже доступны для заказа на официальном сайте компании и в партнерских магазинах.