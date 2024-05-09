На CES 2024 компания Minisforum представила карманный компьютер S100, который может функционировать без подключения к электросети благодаря технологии Power over Ethernet. Устройство уже доступно для покупки, обещая новые возможности для использования в различных сферах.

На недавно прошедшей выставке потребительской электроники CES 2024, компания Minisforum официально анонсировала свой новейший продукт — карманный компьютер S100, который уже поступил в продажу. Этот уникальный компактный ПК привлек внимание посетителей не только своими размерами, но и возможностью работать без прямого подключения к электросети благодаря поддержке технологии Power over Ethernet (PoE).

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Технология Power over Ethernet позволяет передавать электрическую энергию вместе с данными через стандартный сетевой кабель Ethernet, что значительно упрощает использование устройств в условиях ограниченного доступа к электрическим розеткам. Это делает S100 идеальным решением для использования в качестве сервера файлов, медиацентра или системы автоматизации дома.

Под капотом S100 находится мощный процессор, поддерживающий многозадачность и обработку больших объемов данных без существенных задержек. ПК комплектуется достаточным объемом оперативной памяти и SSD-накопителем высокой емкости, что обеспечивает быструю и эффективную работу системы. Кроме того, устройство оснащено несколькими портами USB, HDMI и Ethernet, что расширяет возможности его подключения и интеграции с другими устройствами.

Minisforum S100 уже доступен для покупки на официальном сайте компании и у авторизованных дилеров. Производитель установил конкурентоспособную цену 193 доллара, что делает его доступным для широкого круга потребителей, включая как технологических энтузиастов, так и профессионалов, нуждающихся в надежной и мобильной рабочей станции.