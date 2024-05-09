ASUS выпускает свой новейший флагманский монитор ProArt PA34VCNV с 34-дюймовой изогнутой IPS-панелью, разрешением UWQHD и впечатляющей точностью цветопередачи.

Компания ASUS анонсировала выпуск нового монитора из знаменитой серии ProArt, предназначенного для профессиональных дизайнеров, фотографов и видеографов. Новинка, получившая название ProArt PA34VCNV, оснащена 34-дюймовой изогнутой IPS-панелью и предлагает высококачественное изображение с точной цветопередачей.





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ProArt PA34VCNV оснащён 34-дюймовой изогнутой IPS-панелью с соотношением сторон 21:9, что обеспечивает максимальное погружение в работу. Разрешение экрана составляет 3440x1440 пикселей.

Одной из ключевых особенностей нового монитора является предкалибровка цветов прямо на заводе, благодаря чему ProArt PA34VCNV демонстрирует исключительную цветовую точность. Монитор поддерживает 100% sRGB и 99% Adobe RGB цветовые пространства, что делает его идеальным выбором для профессионалов, работающих с фото и видео. Кроме того, монитор обладает яркостью 400 кд/м² и поддерживает HDR-10, что значительно расширяет динамический диапазон.

Для максимального комфорта в работе ASUS ProArt PA34VCNV оснащён эргономичной подставкой, позволяющей регулировать высоту, наклон и поворот экрана. Также монитор имеет возможность крепления на стену по стандарту VESA.

В плане подключения новый монитор предлагает два порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и USB-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode и возможностью подзарядки устройств мощностью до 60 Вт. Дополнительно имеются три USB 3.0 порта для подключения внешних устройств и хаба.

ASUS ProArt PA34VCNV включает в себя несколько профессиональных режимов, в том числе режимы sRGB, Adobe RGB, Rec. 709 и DCI-P3, что позволяет пользователям выбирать оптимальные настройки для различных типов работ. Кроме того, монитор снабжён технологией ProArt Calibration, которая позволяет точно калибровать цвета, сохраняя настройки внутри монитора и обеспечивая одинаковую цветовую точность на разных устройствах и платформах.

ASUS ProArt PA34VCNV уже доступен для предзаказа через официальные дистрибьюторы и розничные сети по цене $999.