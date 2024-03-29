Министерство цифровых технологий Тайваня анонсировало планы по тестированию среднеорбитальной спутниковой системы на острове Тайпин в конце апреля. Эта инициатива является частью стратегии страны по укреплению местной устойчивой связи.

Министерство цифровых технологий Тайваня объявило о предстоящих испытаниях среднеорбитальной спутниковой системы связи на острове Тайпин в конце апреля. Это часть более масштабной инициативы по созданию локальной устойчивой сети связи для обеспечения бесперебойных коммуникаций в случае кризисной ситуации в Тайваньском проливе.

Согласно заявлению министерства, в планах Тайваня значится развертывание спутниковых группировок на низкой и средней околоземной орбите. Для реализации этого амбициозного проекта островное государство рассчитывает на сотрудничество с британским спутниковым оператором OneWeb.

"Обеспечение надежной связи имеет критически важное значение для нашей национальной безопасности и экономической стабильности, - заявил министр цифровых технологий Одри Тан. - Создание собственной спутниковой группировки позволит нам гарантировать непрерывность коммуникаций даже в самых сложных условиях".



Если апрельские испытания на Тайпине пройдут успешно, Тайвань намерен провести дальнейшее тестирование системы, установив связь с Японией, Таиландом и американской территорией Гуам. Кроме того, в ходе ближайших военных учений планируется проверить пропускную способность спутниковой сети при передаче больших объемов данных.



Разработка национальной спутниковой группировки рассматривается как один из ключевых приоритетов программы "Цифровой нации", нацеленной на ускорение технологической трансформации Тайваня и повышение его конкурентоспособности. Ожидается, что создание собственной устойчивой инфраструктуры связи укрепит позиции островного государства как глобального инновационного хаба.