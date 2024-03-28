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Яндекс анонсирует новую линейку нейросетей YandexGPT 3
Яндекс представил новую линейку нейросетей YandexGPT 3, включающую YandexGPT 3 Pro и возможность дообучения пользователей. Новые модели обеспечивают улучшенную обработку сложных запросов и точное следование формату ответов, что делает их полезными для решения реальных задач пользователей и компаний.

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Корпорация Яндекс анонсировала свою новую линейку нейросетей YandexGPT 3, предлагающих значительное улучшение по сравнению с предыдущими поколениями и открывающих возможности для использования нейросетей в решении реальных проблем пользователей и компаний.
В центре внимания новой линейки находится модель YandexGPT 3 Pro, которая уже доступна через API на платформе Yandex Cloud, включая бесплатный демо-режим для ознакомления. Более того, разработчики предоставили возможность дообучить новую нейросеть самостоятельно, что позволит пользователям адаптировать модель под свои конкретные задачи и улучшить ее результаты.
Одним из ключевых преимуществ YandexGPT 3 является улучшенная обработка сложных запросов и точное следование заданному формату ответов. Это делает новую линейку особенно полезной для решения разнообразных задач, стоящих перед пользователями и компаниями. Например, YandexGPT 3 может быть применен в автоматизации обработки поддержки клиентов, создании рекомендаций, составлении аналитических отчетов и многих других сферах деятельности.

Для дообучения YandexGPT 3 используется специальный интерфейс, который позволяет пользователям вносить изменения и дополнения в нейросеть, а также применять свои собственные алгоритмы для улучшения результатов работы модели. Это открывает новые возможности для разработчиков и специалистов в области машинного обучения, которые могут использовать YandexGPT 3 для создания высококачественных и эффективных решений для своих задач.

Кроме того, YandexGPT 3 имеет интегрированную систему безопасности и конфиденциальности данных, что гарантирует защиту от несанкционированного доступа и утечки информации. Это важно для компаний и организаций, работающих с чувствительной информацией и требующих высокого уровня защиты при использовании нейросетей.

В целом, анонс YandexGPT 3 и его доступность через API на Yandex Cloud открывают новые возможности для пользователей и компаний, которые ищут улучшения в области машинного обучения и нейросетей для решения реальных задач стоящих перед ними.

#искусственный интеллект #нейросети #yandex #запросы #yandexgpt 3 #yandexgpt 3 pro #дообучение #ответы.
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