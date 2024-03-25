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Kratos и Shield AI разрабатывают дрон BQM-177A с искусственным интеллектом для прорыва ПВО
Компании Kratos и Shield AI объявили о совместном проекте по оснащению дрона-мишени BQM-177A системой искусственного интеллекта Hivemind.

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Американская компания Kratos, известная своими инновационными разработками в области беспилотных летательных аппаратов, объявила о начале сотрудничества с компанией Shield AI. Целью партнерства является интеграция передовой технологии искусственного интеллекта Hivemind, разработанной Shield AI, в новейшую модель дрона BQM-177A производства Kratos.
BQM-177A представляет собой высокотехнологичную воздушную мишень, предназначенную для имитации характеристик современных самолетов и ракет противника в ходе учений и испытаний систем противовоздушной обороны (ПВО). Внедрение технологии Hivemind позволит BQM-177A действовать более автономно и непредсказуемо, что значительно усложнит задачу для расчетов ПВО.

Эксперты полагают, что основной задачей BQM-177A, оснащенных системой Hivemind, станет "интеллектуальный" прорыв ПВО противника. Благодаря алгоритмам машинного обучения и анализу данных в реальном времени, эти дроны смогут самостоятельно выбирать оптимальные траектории полета, уклоняться от ракет-перехватчиков и находить бреши в обороне противника.

Представители Kratos и Shield AI выразили уверенность, что их сотрудничество откроет новые горизонты в области применения искусственного интеллекта в военной авиации. Помимо повышения эффективности учений и испытаний, технология Hivemind потенциально может быть адаптирована для использования в реальных боевых операциях, что позволит минимизировать риски для пилотируемой авиации.

Первые испытания BQM-177A с интегрированной системой Hivemind запланированы на конец текущего года. Военные эксперты и аналитики рынка внимательно следят за развитием этого проекта, который может стать значительным шагом вперед в области применения искусственного интеллекта в военной сфере и привести к пересмотру существующих стратегий и тактик ведения воздушных операций.

#искусственный интеллект #военные технологии #военная авиация #противовоздушная оборона #kratos #bqm-177a #hivemind #shield id #воздушная мишень
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