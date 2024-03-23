В Забайкальском крае прошли учебные маневры, в ходе которых экипажи ракетного комплекса «Искандер-М» продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к действиям в условиях боевых действий.

Сегодня, 23 марта, в Забайкальском крае прошли важные учебные мероприятия, направленные на повышение боеспособности Вооруженных Сил РФ. По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, в рамках учебных маневров прошли тренировки по управлению ракетными ударами.

Экипажи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» из общевойсковой армии Восточного военного округа продемонстрировали высокий профессионализм и сплоченность. Во время марша к месту назначения механики-водители успешно отрабатывали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930, преодолевая различные трудности, включая условные радиационные и химические заражения местности. Они также мастерски маневрировали на ограниченном пространстве и успешно преодолевали дорожные препятствия.

В ходе тренировок ракетчики столкнулись с условным нападением диверсионно-разведывательных групп, которое успешно было отражено благодаря слаженным действиям экипажей. Это подчеркнуло готовность и эффективность военнослужащих к действиям в условиях боевых действий.



Учебные мероприятия такого уровня способствуют повышению боеспособности российских вооруженных сил и подчеркивают важность постоянной подготовки к различным сценариям действий. Военнослужащие продолжат усердно трудиться над повышением своего профессионализма и готовности к защите интересов России.