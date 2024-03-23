Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Учебные маневры ракетных войск прошли в Забайкальском крае
В Забайкальском крае прошли учебные маневры, в ходе которых экипажи ракетного комплекса «Искандер-М» продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к действиям в условиях боевых действий.

реклама

Сегодня, 23 марта, в Забайкальском крае прошли важные учебные мероприятия, направленные на повышение боеспособности Вооруженных Сил РФ. По информации пресс-службы правительства Забайкальского края, в рамках учебных маневров прошли тренировки по управлению ракетными ударами.
Экипажи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» из общевойсковой армии Восточного военного округа продемонстрировали высокий профессионализм и сплоченность. Во время марша к месту назначения механики-водители успешно отрабатывали навыки вождения крупногабаритных тягачей МЗКТ-7930, преодолевая различные трудности, включая условные радиационные и химические заражения местности. Они также мастерски маневрировали на ограниченном пространстве и успешно преодолевали дорожные препятствия.
В ходе тренировок ракетчики столкнулись с условным нападением диверсионно-разведывательных групп, которое успешно было отражено благодаря слаженным действиям экипажей. Это подчеркнуло готовность и эффективность военнослужащих к действиям в условиях боевых действий.

Учебные мероприятия такого уровня способствуют повышению боеспособности российских вооруженных сил и подчеркивают важность постоянной подготовки к различным сценариям действий. Военнослужащие продолжат усердно трудиться над повышением своего профессионализма и готовности к защите интересов России.

#искандер-м #военные учения #вооруженные силы россии #ракетные войска #боеспособность #восточный военный округ #забайкальский край #учебные маневры
+
Написать комментарий (0)
Баллистические ракеты "Искандер" прилетели на завод по ремонту танков Leopard в Николаеве
Армия России нанесла удар высокоточным оружием по пункту размещения украинских войск в Славянске
"Искандер-М" и "Торнадо-С" в совместной атаке поразили штаб ВСУ под Черниговом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия участвует в подводной гонке за добычу самого ценного в мире аккумуляторного металла
+
Подводная лодка ВМС Великобритании HMS Vengeance установила новый рекорд пребывания под водой
4
Пока Европа вводит ограничения на ввоз зерна из Украины, РФ заняла первое место по экспорту пшеницы
+
Forbes: Украина извлечёт выгоду из F-16, но потеряет самолёты в первые недели использования
2
Хороший суперфлагман Xiaomi 14 Ultra
2
Данные исследования: почти треть российских компаний перешла на импортонезависимые аналоги SAP
3
В Индии смогли создать свой танковый двигатель, эквивалетный по мощности двигателю "Арматы"
2
Интерактивная карта Flightradar24 показывает, где в данный момент происходят помехи GPS
4
AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
1
Технологический прорыв в области OLED обещает навсегда устранить выгорание
+
Характеристики Samsung Galaxy S24 с искусственным интеллектом
1
Reuters: ООН приняла первую глобальную резолюцию по искусственному интеллекту
+
Ученые попались на публикации статей в научных журналах, сгенерированных искусственным интеллектом
2
В России начали строительство трассы Дон-Сочи стоимостью 1.5 трлн. рублей
4
Huawei выпустила обновление HarmonyOS для умных часов WATCH GT 3
+
Google предоставляет бесплатный доступ к Gemini 1.5 Pro для пользователей по всему миру
1
Американские чиновники надеются, что оборудование для производства 7-нм чипов в Китае рано или поздно деградирует
1
Новый вариант истребителя F-16 впервые доставлен заказчику
1
В Китае анонсированы смарт-часы Oppo Watch X на Snapdragon W5 Gen 1 с автономностью 100 часов
+
Riot Games перезапустила разработку MMO во вселенной League of Legends — предыдущая версия была слишком похожа на другие игры в этом жанре
+

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 4
23
Очень краткий обзор оперативной памяти Digma DDR3L на 8 Гб
17
Ноутбук vs компьютер – что выгоднее, и почему сборка игрового ПК в 2 раза дешевле и на 50% быстрее
33
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
10
Китай представил новый кластерный дрон для групповых атак
+
WP: В украинском городе Маков почти не осталось мужчин призывного возраста
34
ПК за 200 000р vs ноутбук за 250 000р – что быстрее, и стоит ли обращать внимание на видеокарту
6
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
24
Японцы не желают видеть американских военных в своих портах и на аэродромах
9
Генно-отредактированную свиную почку впервые пересадили человеку
3

Сейчас обсуждают

Колючка
23:16
100%, что в слепом тесте ты не отличишь натив от апскейла, ни в скриншоте, ни в динамике
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Cowboy Huggies
23:14
Нету никакого ИИ все вранье.
Нейросети подают "признаки самосознания"
beltar
23:09
А проц к 4090 нормальный купить никак? Если, конечно, эта 4090 есть.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
beltar
23:08
Примерно всем, кто понимает, что процессоров, дающих 120 fps не очень много.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
beltar
23:07
Сразу видно школоту, у которому на это "затычку" мамка не дает.
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
beltar
23:07
Всем пофиг.
Вышел патч 1.020 для игры Final Fantasy VII Rebirth с графическими улучшениями и исправлением ошибок
Юрий Соколов
23:06
у него состояние 2,6 ккк, неужели не вытащить из оборота по чуть-чуть ото всюду
Трамп отмечает первый провал своей стратегии от кампании до здания суда из-за крупного залога
Китя
22:49
Совсем на голову. лучей во многих и новых играх просто нет. а если и есть то даже при народном разрешений 1080р твоя затыха лучи не вытянет, да не только твоя и многие карты. 1 скрин 1080р. 2ой 4К.
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Dimkovski
22:49
Если не юзать DLSS и FG - то RX отличные карты. Школота обожает костыли....а Я обожаю НАТИВ! И в QHD 7800XT великолепна.... не надо 4070S/Ti на 25 тыс дороже
Видеокарты NVIDIA медленнее и дороже видеокарт AMD, но продаются намного лучше
Dimkovski
22:41
Какие наюх УльтРа в FHD на затычке 4060 ??? Забудьте......под старьё до 2020 года прокатит....не более
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Март)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем