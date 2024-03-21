Министр обороны Нидерландов, Кайса Оллонгрен, объявила о планах передачи истребителей F-16 Украине во второй половине 2024 года. Помимо этого, Нидерланды планируют выделить значительные средства на модернизацию украинской армии.

Глава военного департамента Нидерландов, Кайса Оллонгрен, 21 марта заявила о намерении передать истребители F-16 Украине во второй половине 2024 года. Это заявление было сделано после её визита в Киев.

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«Я убеждена, что этим летом мы начнем поставку F-16», — подчеркнула Кайса Оллонгрен. По её словам, указанные самолеты будут переданы бесплатно и первоначально будут поставлены от Дании, а затем – и от Нидерландов.

Помимо истребителей, на собрании контактной группы по оказанию помощи Украине, которое состоялось на авиабазе «Рамштайн» в Германии, министр представила ещё одну важную инициативу. Нидерланды намерены выделить значительные средства на модернизацию украинской армии: более €150 миллионов будут потрачены на покупку управляемых ракет «воздух-земля», которые могут быть запущены с F-16, и дополнительные €200 миллионов предусмотрены для приобретения современных разведывательных беспилотников.

Эти действия показывают постепенное изменение в стратегии поддержки со стороны западных стран, которые теперь готовы предложить Украине не только оборонительное, но и значительно более продвинутое наступательное вооружение.