реклама
18 марта 2024 года компания Qualcomm, ведущий мировой производитель микропроцессоров для мобильных устройств, провела презентацию своей новой флагманской платформы Snapdragon 8s Gen 3. Данная система-на-чипе (SoC) призвана стать основой для высокопроизводительных Android-смартфонов, делающих упор на использование моделей искусственного интеллекта (ИИ) непосредственно на устройстве.
Snapdragon 8s Gen 3 представляет собой облегченную версию топового чипа Snapdragon 8 Gen 3, анонсированного ранее. Новая платформа занимает промежуточное положение между 8-й и 7-й сериями процессоров Qualcomm, предлагая оптимальный баланс производительности, энергоэффективности и расширенных возможностей ИИ.
Ключевой особенностью Snapdragon 8s Gen 3 является интегрированный модуль искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine 8-го поколения. Он обеспечивает высокую скорость обработки алгоритмов машинного обучения и позволяет запускать сложные ИИ-модели прямо на смартфоне, без необходимости подключения к облачным сервисам. Это открывает новые возможности для разработчиков приложений и улучшает пользовательский опыт благодаря быстрому и безопасному выполнению задач, связанных с ИИ.
Производительность Snapdragon 8s Gen 3 обеспечивается новым 8-ядерным процессором Kryo, изготовленным по 4-нм техпроцессу. Он сочетает в себе высокопроизводительные ядра Cortex-X4 с энергоэффективными ядрами Cortex-A510. Графическая подсистема Adreno нового поколения предлагает улучшенную производительность в играх и поддержку трассировки лучей в реальном времени.
Помимо этого, платформа получила интегрированный 5G-модем Snapdragon X75 с поддержкой скоростей до 10 Гбит/с, новый процессор обработки изображений Spectra ISP и технологию Qualcomm Sensing Hub для эффективной работы датчиков.
Первые коммерческие устройства на базе Snapdragon 8s Gen 3 ожидаются во второй половине 2024 года. Новая платформа позволит производителям смартфонов создавать более доступные флагманские модели с продвинутыми возможностями ИИ, высокой производительностью и поддержкой сетей 5G. Qualcomm ожидает, что Snapdragon 8s Gen 3 станет популярным выбором среди производителей и поможет ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в массовом сегменте смартфонов.