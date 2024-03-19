Компания Qualcomm анонсировала новую мобильную платформу Snapdragon 8s Gen 3, которая займет место между чипами 8-й и 7-й серий. Она предлагает высокую производительность, улучшенные возможности ИИ и поддержку 5G для создания более доступных флагманских смартфонов.

18 марта 2024 года компания Qualcomm, ведущий мировой производитель микропроцессоров для мобильных устройств, провела презентацию своей новой флагманской платформы Snapdragon 8s Gen 3. Данная система-на-чипе (SoC) призвана стать основой для высокопроизводительных Android-смартфонов, делающих упор на использование моделей искусственного интеллекта (ИИ) непосредственно на устройстве.

Snapdragon 8s Gen 3 представляет собой облегченную версию топового чипа Snapdragon 8 Gen 3, анонсированного ранее. Новая платформа занимает промежуточное положение между 8-й и 7-й сериями процессоров Qualcomm, предлагая оптимальный баланс производительности, энергоэффективности и расширенных возможностей ИИ.

Ключевой особенностью Snapdragon 8s Gen 3 является интегрированный модуль искусственного интеллекта Qualcomm AI Engine 8-го поколения. Он обеспечивает высокую скорость обработки алгоритмов машинного обучения и позволяет запускать сложные ИИ-модели прямо на смартфоне, без необходимости подключения к облачным сервисам. Это открывает новые возможности для разработчиков приложений и улучшает пользовательский опыт благодаря быстрому и безопасному выполнению задач, связанных с ИИ.



Производительность Snapdragon 8s Gen 3 обеспечивается новым 8-ядерным процессором Kryo, изготовленным по 4-нм техпроцессу. Он сочетает в себе высокопроизводительные ядра Cortex-X4 с энергоэффективными ядрами Cortex-A510. Графическая подсистема Adreno нового поколения предлагает улучшенную производительность в играх и поддержку трассировки лучей в реальном времени.



Помимо этого, платформа получила интегрированный 5G-модем Snapdragon X75 с поддержкой скоростей до 10 Гбит/с, новый процессор обработки изображений Spectra ISP и технологию Qualcomm Sensing Hub для эффективной работы датчиков.



Первые коммерческие устройства на базе Snapdragon 8s Gen 3 ожидаются во второй половине 2024 года. Новая платформа позволит производителям смартфонов создавать более доступные флагманские модели с продвинутыми возможностями ИИ, высокой производительностью и поддержкой сетей 5G. Qualcomm ожидает, что Snapdragon 8s Gen 3 станет популярным выбором среди производителей и поможет ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта в массовом сегменте смартфонов.