Компании Buzz Solutions и Skydio объединили свои усилия для создания инновационного решения, позволяющего автоматизировать контроль и управление активами в энергетической сфере. Интеграция компьютерного зрения PowerAI и автономных беспилотников Skydio обеспечивает эффективное обнаружение активов и оценку их состояния.

Buzz Solutions, специализирующаяся на компьютерном измерении с целью контроля коммунальных активов, и Skydio, американский производитель автономных беспилотных летательных аппаратов, объявили о сотрудничестве для разработки полностью автоматизированного решения контроля и управления активами энергетической инфраструктуры.

Инновационное решение предполагает использование технологии PowerAI от Buzz Solutions вместе с беспилотными летательными аппаратами Skydio и интерфейсом Skydio Extend API.

Основной задачей совместного продукта является облегчение работы специалистов служб эксплуатации при контроле и управлении активами, такими как подстанции, системы передачи и распределения электроэнергии. Сочетание технологий обеих компаний позволит автоматизировать процесс контроля, повысив эффективность и безопасность операций.

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Облачное решение PowerAI от Buzz Solutions предусматривает упрощенную загрузку изображений из Skydio Cloud и их последующую обработку. Интеграция с существующими системами эксплуатации обеспечивает быстрое обнаружение активов энергетической инфраструктуры, а также оценку их состояния с указанием степени серьезности проблем. Это позволяет автоматизировать заказы на выполнение работ по устранению выявленных дефектов и повышает оперативность реагирования на возможные аварийные ситуации.



Обработанные данные становятся доступными для служб эксплуатации в течение нескольких минут после загрузки изображений. Информация предоставляется в различных стандартных форматах и через API, что обеспечивает гибкость взаимодействия с различными системами контроля и управления объектами энергетики.



Сотрудничество компаний Buzz Solutions и Skydio открывает новые возможности для повышения надежности и безопасности энергетической инфраструктуры, а также обеспечивает значительное снижение затрат на процесс контроля и управления активами. Это позволит энергетическим компаниям оптимизировать деятельность и сосредоточиться на развитии инновационных решений в области обеспечения непрерывности энергоснабжения.