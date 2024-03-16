Китай заявил о готовности предоставить платформу для переговоров между Россией и Украиной, чтобы помочь урегулировать украинский кризис. Эта заявка подчеркивает растущее стремление Китая к более активному участию в международных делах и спорах.

Китай готов стать миротворческой силой в украинском кризисе и предоставить платформу для проведения переговоров между Россией и Украиной, заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан. Эта заявка подчеркивает растущее стремление Китая к более активному участию в международных делах и спорах.

Гэн Шуан сделал заявление на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. Он выразил глубокую озабоченность Китая по поводу того, что кризис на Украине продолжает усугубляться, и что мир не может позволить себе игнорировать эту проблему. Он также подчеркнул необходимость политического решения конфликта.

Гэн Шуан заявил, что Китай готов предоставить все необходимое для проведения переговоров между Москвой и Киевом, включая помощь в организации встреч, обеспечении безопасности участников и предоставлении любой другой помощи, необходимой для достижения перемирия. Он также подчеркнул, что Китай готов работать со всеми сторонами, включая ООН, для достижения долгосрочного мира на Украине.



Эта заявка Китая вызвала немедленную реакцию со стороны международного сообщества. Представитель Украины при ООН Сергii Кислица выразил благодарность Китаю за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за готовность предоставить платформу для переговоров. Представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что Россия всегда готова к переговорам, но подчеркнул, что любые переговоры должны проводиться на основе уважения к суверенитету и территориальной целостности всех сторон.

Заявка Китая также вызвала различные мнения среди экспертов по международным отношениям. Некоторые эксперты считают, что Китай пытается укрепить свое влияние на международной арене и улучшить свои отношения с Россией, в то время как другие считают, что Китай действительно хочет способствовать миру на Украине и в других регионах мира.



В любом случае, заявка Китая является значительным шагом вперед в его роли как растущей мировой державы и может иметь далеко идущие последствия для международных отношений и политики. Китай, как и многие другие страны, будет наблюдать за развитием ситуации на Украине с интересом и ожиданием, надеясь, что переговоры приведут к миру и стабильности в регионе.