В чём-то даже лучше версии Pro.

Вместе с nubia Red Magic 7S Pro китайская компания представила более скромную модель. Вторая новинка называется nubia Red Magic 7S. Несмотря на то, что она позиционируется на ступень ниже и стоит дешевле, стандартная версия имеет одно преимущество перед вариантом Pro. Но обо всём в порядке очереди.

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Начнём с того, что оба смартфона оборудованы 4-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 8+ Gen1 и основной камерой разрешением 64 МП + 8 МП + 2 МП с поддержкой записи видеоматериалов в формате 8K ULTRA HD. Также обычный Red Magic 7S получил стереозвук, Mini-Jack, вентилятор и испарительную камеру площадью чуть более 4000 кв мм. Сенсорные триггеры на торце и чип Red Core 1 тоже на месте.

Преимущество новинки – дисплей с поддержкой частоты обновления 165 Гц против 120 Гц. Он тоже построен на базе Full HD+ панели OLED формата Full HD+ со встроенным сканером отпечатков пальцев. Однако, частота опроса сенсора снижена с 960 Гц до 720 Гц и пропала встроенная фронтальная камера. Модуль имеет разрешение 8 МП и расположен над дисплеем.

В базовой модификации смартфон оборудован 8 ГБ оперативной памяти. Есть также версии с 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ. В зависимости от спецификации nubia Red Magic 7S комплектуется встроенным хранилищем ёмкостью 128-512 ГБ. Слота для карты памяти в смартфоне нет.

Ёмкость встроенного аккумулятора в новинке составила 4500 мА*ч, что на 500 мА*ч меньше, чем у версии Pro. Мощность быстрой зарядки по проводу снижена со 135 Вт до 120 Вт. Из остального отметим прошивку RedMagic OS на базе операционной системы Android 12, стеклянные панели спереди и сзади, а также наличие разъёма для наушников.

Простой nubia Red Magic 7S в цвете Dark Knight стоит 600 долларов и 715 долларов в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ соответственно. Версия Deuterium Front Transparent в модификации 12/256 ГБ оценена в 730 долларов. Стоимость топового варианта с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти составила 820 долларов.

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Вместе с двумя смартфонами китайская компания презентовала игровой монитор под брендом Red Magic. Модель оборудована панелью 4K UHD с частотой обновления 160 ГЦ и 1152 зонами подсветки (Mini LED). Монитор имеет порт HDMI 2.1. Цена пока что не уточняется.