Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
nubia Red Magic 7S Pro – Snapdragon 8+ Gen1, 135-Вт зарядка и чип Red Core 1 за $775
Есть версия Bumblebee Edition.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
<b>3070 Gigabyte Gaming за 60 тр</b>
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
3070 Ti MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>3080 Gigabyte Gaming почти по старой цене</b>
3050 MSI Gaming дешевле 40тр

Китайская компания nubia анонсировала флагманский игровой смартфон под названием Red Magic 7S Pro. Новинка получила топовое аппаратное обеспечение и доступна также в специальной модификации – Bumblebee Edition для фанатов «Трансформеров».

реклама

nubia Red Magic 7S Pro – игровой смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 8+ Gen1. 4-нанометровая однокристальная система дополняется 12 ГБ, 16 ГБ или 18 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флеш-модуля UFS 3.1 в новинке составляет 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации. К слову, тип ОЗУ – LPDDR5.

На лицевой стороне смартфона установлена панель на органических светодиодах диагональю 6,8 дюйма формата Full HD+. Дисплей поддерживает частоту обновления от 60 Гц до 120 Гц. В экран встроен и сканер отпечатков пальцев, и фронтальная камера на 16 МП.

В основной камере nubia Red Magic 7S Pro использует три модуля. Разрешение главного и ультра-широкоугольного составляет соответственно 64 МП и 8 МП. Им составляет компанию сенсор на 2 МП, который используется для макросъёмки. Новинка может снимать видео в формате 8K UHD и 4K UHD.

Подсистема питания в новом игровом флагмане представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. АКБ поддерживает быструю зарядку мощностью 135 Вт. Также модель получила Wi-Fi с возможностью работы в диапазоне 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2, чип NFC и поддержку технологии распознавания лиц.

Корпус смартфона изготовлен из металла, а спереди и сзади установлены стеклянные панели. Защита от воды отсутствует. Габариты корпуса составили 166,27 x 77,1 x 9,98 мм при массе 235 граммов. Одной из особенностей nubia Red Magic 7S Pro стала передовая система активного охлаждения, венцом которой является мини-турбина со скоростью вращения 20 000 оборотов в минуту. Площадь испарительной камеры составила 4124 кв. мм. По словам производителя, в игре Genshin Impact за полчаса не повышается и до 40 градусов, а частота кадров остаётся на уровне 60 FPS.

Ещё одна особенность новинки – чип Red Core 1. Он отвечает за обработку звука, света и вибрации. Также отметим разъём для наушников, стереофонические динамики и боковые сенсорные триггеры со скоростью считывания 520 Гц. Работает модель под управлением операционной системы Android 12 с фирменной прошивкой RedMagic OS 5.0.

Рекомендованная производителем цена nubia Red Magic 7S Pro в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составил 775 долларов. Покупателям также доступны варианты с прозрачным задником стоимостью 790 долларов и 900 долларов за конфигурации 12/256 ГБ и 16/512 ГБ соответственно.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte Gaming <b>по старой цене</b>
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 80 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
<b>3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 80 тр</b>
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Издание Bumblebee Edition китайская компания оценила в 970 долларов. Топовая версия предлагается исключительно с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nubia
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Смартфон серии Nubia Red Magic 7S на базе Snapdragon 8+ Gen 1 набрал более 1,15 млн баллов в AnTuTu
Geekbench показал производительность игрового смартфона Red Magic 7S Pro с 18 ГБ памяти
Nubia Red Magic 7S и 7S Pro получат экраны OLED 6,8 дюйма с возможной частотой до 165 Гц
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
28
В России назревает дефицит пива и вина – цены вырастут до 60%, а на решение проблемы уйдёт 30 лет
141
Представители российского бизнеса раскритиковали перспективы параллельного импорта
14
Приключение Witch Strandings с открытым миром вышло в Steam
2
Российские блогеры начали массово размещать посты о «вреде VPN» – скорее всего, проплаченные
28
NVIDIA или AMD – выбираем оптимальные видеокарты лета 2022г по цене и производительности
42
Впечатляющая фанатская версия DOOM 3 на Unreal Engine 5
20
Майнинг Эфира на видеокартах в РФ перестал приносить прибыль – окупаемость достигла 1300 дней
11
Intel призналась в проблемах с процессорами Alder Lake
30
CD Projekt RED представила новую игру во вселенной «Ведьмака»
2
Можно ли купить игровую видеокарту за 10 000 рублей – б.у. Radeon RX 580 vs новая GeForce GTX 1650
5
Сколько видеопамяти должно быть на видеокарте в 2022г – 5 оптимальных моделей по цене от 30 000р
7
Вышли ноутбуки, на которых невозможно запустить Linux
5
В Star Citizen проходит неделя бесплатного доступа
5
Balenciaga презентовал люксовую сумку-колонку для меломанов
6
Дискретные GPU Navi 31/32/33 и APU Phoenix Point получат разные версии контроллера дисплея
+
Предполагаемые PCI ID настольных и мобильных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 появились в сети
6
Windows 98 на Xbox Series X|S позволяет играть в такую классику, как Half-Life, Turok и Quake
8
Процессоры Intel 14-го поколения Meteor Lake задерживаются до конца 2023 года
39
Инсайдер: в GTA 6 вернутся Нико Беллик и Майкл Де Санта
3

Популярные статьи

Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
92
Солнечные панели в России как способ продать населению что-нибудь ненужное
92
О проблемных видеокартах с Aliexpress говорят все больше и больше
61
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
35
Зеленой сказке конец: майнеров сливают, потому что Европу зимой снова ждут "эти" дни
32
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
23
5 причин избегать покупки видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением
25
Очень краткий обзор аудио кабеля Dayton 3,5 Jack - 2xRCA
34
Обзор игрового кресла AKRacing MAX и сравнение с DXRacer King
83

Сейчас обсуждают

Slow Mo
13:08
Наглость и монополизм местных барыганов не дают русскому комп норм собрать
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
Иван Романов
13:07
к бабке не ходи- Путин виноват)
Перекупщики не могут продать видеокарты Rtx 3060 Ti c памятью Hynix, началась война компроматов
Megard
13:04
А почему бы и да?! Когда используя свое чудо оружие - доллар, можно устроить любому санкции кто не подчинится их власти.
Минфин США подготовил свод правил регулирования криптовалют, которому обязаны подчиняться все страны
Антон Александрович
13:02
Кормчий же сказал, через 10 лет мы будем жить лучше, чем через 20.
РФ перекроет Европе газ – в Bloomberg заявили о том, что Северный поток окончательно остановится
Dmitry Mitry
13:00
Первый раз слышу
В СМИ распространяются ложные сведения об удалении русского языка с сайта Atom RPG
Barash
12:57
белый-синий-белый. В тексте от греха подальше решил не уточнять.
В СМИ распространяются ложные сведения об удалении русского языка с сайта Atom RPG
Zorro
12:57
Кому эти карту нужны майненгу пиндец.
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
Dmitry Mitry
12:56
Что такое "широко применяемая в узких кругах интерпретация" флага России?
В СМИ распространяются ложные сведения об удалении русского языка с сайта Atom RPG
Эовейн Триада
12:53
А на Али какие цены?
В Китае снижение цен на новые видеокарты AMD и NVIDIA достигает 38%
Каа
12:53
Взрывное устройство...
Зарядное устройство Xiaomi мощностью 200 Вт прошло сертификацию 3C
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем