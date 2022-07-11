Есть версия Bumblebee Edition.

Китайская компания nubia анонсировала флагманский игровой смартфон под названием Red Magic 7S Pro. Новинка получила топовое аппаратное обеспечение и доступна также в специальной модификации – Bumblebee Edition для фанатов «Трансформеров».

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nubia Red Magic 7S Pro – игровой смартфон на базе мобильного процессора Snapdragon 8+ Gen1. 4-нанометровая однокристальная система дополняется 12 ГБ, 16 ГБ или 18 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного флеш-модуля UFS 3.1 в новинке составляет 256 ГБ или 512 ГБ в зависимости от комплектации. К слову, тип ОЗУ – LPDDR5.

На лицевой стороне смартфона установлена панель на органических светодиодах диагональю 6,8 дюйма формата Full HD+. Дисплей поддерживает частоту обновления от 60 Гц до 120 Гц. В экран встроен и сканер отпечатков пальцев, и фронтальная камера на 16 МП.

В основной камере nubia Red Magic 7S Pro использует три модуля. Разрешение главного и ультра-широкоугольного составляет соответственно 64 МП и 8 МП. Им составляет компанию сенсор на 2 МП, который используется для макросъёмки. Новинка может снимать видео в формате 8K UHD и 4K UHD.

Подсистема питания в новом игровом флагмане представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. АКБ поддерживает быструю зарядку мощностью 135 Вт. Также модель получила Wi-Fi с возможностью работы в диапазоне 5,8 ГГц, Bluetooth 5.2, чип NFC и поддержку технологии распознавания лиц.

Корпус смартфона изготовлен из металла, а спереди и сзади установлены стеклянные панели. Защита от воды отсутствует. Габариты корпуса составили 166,27 x 77,1 x 9,98 мм при массе 235 граммов. Одной из особенностей nubia Red Magic 7S Pro стала передовая система активного охлаждения, венцом которой является мини-турбина со скоростью вращения 20 000 оборотов в минуту. Площадь испарительной камеры составила 4124 кв. мм. По словам производителя, в игре Genshin Impact за полчаса не повышается и до 40 градусов, а частота кадров остаётся на уровне 60 FPS.

Ещё одна особенность новинки – чип Red Core 1. Он отвечает за обработку звука, света и вибрации. Также отметим разъём для наушников, стереофонические динамики и боковые сенсорные триггеры со скоростью считывания 520 Гц. Работает модель под управлением операционной системы Android 12 с фирменной прошивкой RedMagic OS 5.0.

Рекомендованная производителем цена nubia Red Magic 7S Pro в модификации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти составил 775 долларов. Покупателям также доступны варианты с прозрачным задником стоимостью 790 долларов и 900 долларов за конфигурации 12/256 ГБ и 16/512 ГБ соответственно.

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Издание Bumblebee Edition китайская компания оценила в 970 долларов. Топовая версия предлагается исключительно с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ пользовательской памяти.