Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
blog За пост начислено вознаграждение
AnTuTu назвал самые производительные смартфоны начала лета
8 из 10 оснащены Snapdragon 8 Gen1.
анонсы и реклама
6700XT дешевле 50 тр - пора брать
3050 MSI Gaming за 30тр в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-28% на 3080 MSI Gaming Z = за копейки
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 80 тр</b>
3070 Gigabyte Aorus за копейки в Ситилинке
RTX 3060 <b>Ti дешевле 50 тр</b>

Авторы программного обеспечения AnTuTu опубликовали второй летний рейтинг производительности смартфонов. Первый появился месяц назад и представил десятку самых мощных моделей за май, а теперь вашему вниманию предлагается топ-10 телефонов по итогам первого месяца лета 2022 года.

реклама

На первом месте всё ещё располагается Xiaomi Black Shark 5 Pro. Версия с 16 ГБ оперативной памяти смогла набрать более 1,04 млн баллов. К слову, 16 ГБ ОЗУ – рекорд для майского рейтинга. Примерно 10 000 ему проиграл nubia Red Magic 7 Pro. Свою лепту в это внесло наличие 12 ГБ оперативной памяти вместо 1 ГБ.

Тройку замыкает Lenovo Legion Y90. Он оборудован 12 ГБ оперативки, а бенчмарк оценил производительность смартфона почти в 1,02 млн пунктов. Заметим, что все три телефона позиционируются производителями как устройства для любителей мобильного гейминга.

В топ-5 попал дуэт iQOO 9. Стандартная модель расположилась на четвёртом месте, набрав чуть менее 1,01 млн пунктов. Строчкой ниже обосновалась версия Pro. Ей программное обеспечение присудило почти на 4000 «попугаев» меньше. При этом оба смартфона оборудованы 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

vivo X80 открывает вторую пятёрку и является первым телефонов в десятке, которому не покорилась психологическая отметка 1 млн баллов. Также это первая и единственная модель в топ-10 с 8 ГБ оперативной памяти.

Строчкой ниже и с 990 691 пунктом в активе разместился OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition. Он находится между двумя смартфонами семейство vivo X80. На восьмой позиции его подпирает vivo X80 Pro с 12 ГБ оперативной памяти. Результат в майских тестах на производительность в среднем составил 985 460 очков.

Замыкают топ-10 iQOO Neo 6 и Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ ОЗУ каждый. Их разделило менее 400 очков. Результат первого составил 976 405 баллов, а второго – 676 031 баллов. Как видим, один смартфон Xiaomi возглавил топ-10, а второй закрыл десятку.

анонсы и реклама
6 видов RTX 3050 от 30 тр - смотри
Много крутых RTX 3060 Ti за 50 тр
Вдвое подешевела 6700XT в Регарде
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
Топовейшая 48Gb Nvidia за 600 тр в продаже
Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке
6750XT MSI Gaming дешевле 60 тр
Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри
6800XT за 70 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр
RTX 3070 за 60 с началом в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3060 Gigabyte Gaming за 40тр с началом
RTX Ti 3070 за 57тр Gigabyte Gaming

OPPO Find X5 Pro и vivo X80 – единственные модели в этом рейтинге на процессоре Dimensity 9000. Все остальные флагманы оборудован чипсетом Snapdragon 8 Gen1. Также отметим, что шесть смартфонов из десяти выпущены брендами, которые входят в корпорацию BBK (vivo, OPPO, iQOO, realme и OnePlus).

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#antutu
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AnTuTu опубликовал десятку самых мощных флагманов на глобальном рынке
AnTuTu назвал Xiaomi Redmi Note 11T Pro+ лучшим смартфоном за свои деньги в сегменте $300-450
Стали известны самые производительные смартфоны среднего класса на глобальном рынке по версии AnTuTu
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти США убеждены, что через четыре года Россия вынуждена будет разобрать на запчасти не менее половины своих самолётов
163
Samsung может начать массовое производство 3-нм чипов уже на этой неделе
8
Падение доллара до 51 рубля за у.е. моментально отразилось в каталогах интернет магазинов
30
Сложность сети Ethereum обрушилась, криптодобытчики ликуют
63
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.06.2022
107
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
8
Три смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 13 на Android 13
+
NVIDIA решила не публиковать разгромные сравнения GTX 1630 и GTX 1050, но они всё равно просочились
32
Биткоин обвалился до $19 000, майнеры паникуют, а Эфир может рухнуть на фоне падения экономики США
32
Доллар уже торгуется за 50 руб, но цены снижаются не на все товары - разбираемся почему
53
На складах южнокорейских поставщиков полупроводниковых компонентов начали увеличиваться запасы
+
Известный майнер купил 8 видеокарт GeForce RTX 3070 и намерен добывать Эфир даже во время криптозимы
6
Майнеры Эфира на видеокартах ничего не заработали за 2021 год и потеряли все инвестиции – TH
11
Процессоры в магазинах РФ становятся доступнее – Ryzen 9 5950X на 27 000р ниже рекомендованной цены
13
MSI добавила в материнские платы AM4 серии 500 функцию Kombo Strike для AMD Ryzen 7 5800X3D
1
Видеокарты в российской рознице сильно подешевели – скидки на популярные модели доходят до 50%
4
Армия США заключила контракт на сумму в $1 млрд на приобретение 96 легких танков MPF
27
Доходы NVIDIA резко обрушились – дорогие видеокарты не нужны ни майнерам, ни геймерам
17
Мощность RTX 4080 и RTX 4090 может превысить 3 ГГц или 100 терафлопс
20
Xiaomi Book Pro 2022 получит OLED дисплей с разрешением 4K и поддержкой Dolby Vision
2

Популярные статьи

Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
48
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
94
Дешевые видеокарты после майнинга: так ли они нужны, и на что стоит обращать внимание при покупке
22
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
73

Сейчас обсуждают

Гоогле Гооглев
17:25
Откровенная реклама, шитилинка
Собираем быстрый игровой компьютер на сильно подешевеших комплектующих от AMD
Каа
17:22
Про провод прав, сам так прошёл.
Краткий обзор по недорогим компьютерным мышкам
Eiden Bridge
17:21
Простым обывателям нельзя. У них даже доступа к компам нет. А вот так называемые военнные хакеры-один из способов получения прибыли для Северной Кореи,так как они крадут просто огромное количество ден...
Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
Зю
17:20
Свинорейх про Россию то же самое "говорит". Слушайте больше...
Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
ReXaN
17:16
Бакс падает, а цены на продукты и бензин только растут. 98-й уже по 64 рубля, пару месяцев назад был по 59. Думать, что это правительство занижает курс заботясь о народе - бредить. ПС: Фины и шведы ...
Стабильность экономики РФ под вопросом – курс рубля растёт и может достичь 30р за 1 доллар США
Зеновий Радеонович
17:15
Ну могу вечером в вальгале глянуть. Думаешь будет по другому? Или ты правда считаешь что одна и та же модель от разных производителей в одной и той же системе даст существенно отличающиеся результаты ...
О чем нам не говорят и не показывают в обзорах железа
rar_77
17:14
Не сожалей об этом, что сделано - то сделано.
Мой неудачный опыт спасения сбережений от инфляции в феврале 2022 года
Гоогле Гооглев
17:14
Там запятые, забыли убрать, где 9,5 и 7,2
Сильнее всего от спада продаж компьютеров пострадали хромбуки
Кира Вернова
17:14
Откуда хакеры. Если там как нам говорят. даже в интернет выйти нельзя ?
Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
Гоогле Гооглев
17:11
Красава, а говорили крипта, надёжно
Хакеры Ким Чен Ына похитили криптовалюты на $700 млн
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем