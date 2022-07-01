8 из 10 оснащены Snapdragon 8 Gen1.

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Авторы программного обеспечения AnTuTu опубликовали второй летний рейтинг производительности смартфонов. Первый появился месяц назад и представил десятку самых мощных моделей за май, а теперь вашему вниманию предлагается топ-10 телефонов по итогам первого месяца лета 2022 года.

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На первом месте всё ещё располагается Xiaomi Black Shark 5 Pro. Версия с 16 ГБ оперативной памяти смогла набрать более 1,04 млн баллов. К слову, 16 ГБ ОЗУ – рекорд для майского рейтинга. Примерно 10 000 ему проиграл nubia Red Magic 7 Pro. Свою лепту в это внесло наличие 12 ГБ оперативной памяти вместо 1 ГБ.

Тройку замыкает Lenovo Legion Y90. Он оборудован 12 ГБ оперативки, а бенчмарк оценил производительность смартфона почти в 1,02 млн пунктов. Заметим, что все три телефона позиционируются производителями как устройства для любителей мобильного гейминга.

В топ-5 попал дуэт iQOO 9. Стандартная модель расположилась на четвёртом месте, набрав чуть менее 1,01 млн пунктов. Строчкой ниже обосновалась версия Pro. Ей программное обеспечение присудило почти на 4000 «попугаев» меньше. При этом оба смартфона оборудованы 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ.

vivo X80 открывает вторую пятёрку и является первым телефонов в десятке, которому не покорилась психологическая отметка 1 млн баллов. Также это первая и единственная модель в топ-10 с 8 ГБ оперативной памяти.

Строчкой ниже и с 990 691 пунктом в активе разместился OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition. Он находится между двумя смартфонами семейство vivo X80. На восьмой позиции его подпирает vivo X80 Pro с 12 ГБ оперативной памяти. Результат в майских тестах на производительность в среднем составил 985 460 очков.

Замыкают топ-10 iQOO Neo 6 и Xiaomi 12 Pro с 12 ГБ ОЗУ каждый. Их разделило менее 400 очков. Результат первого составил 976 405 баллов, а второго – 676 031 баллов. Как видим, один смартфон Xiaomi возглавил топ-10, а второй закрыл десятку.

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OPPO Find X5 Pro и vivo X80 – единственные модели в этом рейтинге на процессоре Dimensity 9000. Все остальные флагманы оборудован чипсетом Snapdragon 8 Gen1. Также отметим, что шесть смартфонов из десяти выпущены брендами, которые входят в корпорацию BBK (vivo, OPPO, iQOO, realme и OnePlus).