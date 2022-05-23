ДО конца месяца действует скидка 15 000 рублей.

Вместе с Xiaomi 12 Pro в России официально теперь можно приобрести и обычный Xiaomi 12. Стандартное издание оказалось на 14 000 рублей дороже, чем Xiaomi Mi 11, но на старте продаж новинка доступна со скидкой 15 000 рублей.

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Как и версия Pro, Xiaomi 12 оснащается 4-нанометровым мобильным чипсетом Snapdragon 8 Gen1 с пиковой частотой 3 ГГц и графикой Adreno 730. При этом помимо модификации 12/256 ГБ покупателям доступна конфигурация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти.

Стандартное издание тоже получило 120-герцевый дисплей с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision. При этом разрешение составляет 1080 x 2400 точек, а диагональ – 6,28 дюйма. Матрицу прикрывает стекло Gorilla Glass Victus, а тыльная сторона оформлена стеклом Gorilla Glass 5.

Основная камера в Xiaomi 12 имеет три модуля: главный, ультра-широкоугольный и макро. Разрешение – 50 МП, 13 МП и 5 МП соответственно. Первый может похвастаться системой оптической стабилизацией и возможность съёмки видео в 8K UHD с HDR. В 4K UHD можно снимать видеоматериалы в формате 4K UHD на скорости до 60 FPS с HDR10+.

Новинка работает от аккумуляторной батареи, ёмкость которой составляет 4500 мА*ч. Есть быстрая зарядка мощностью 67 Вт по проводу и 50 Вт беспроводным путём. Заряжается аккумулятор за 39 минут и 53 минуты соответственно.

В Xiaomi 12 установлены стереодинамики, NFC, Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц и Bluetooth 5.2. Также отметим подэкранный сканер отпечатков пальцев, инфракрасный излучатель и USB-C. Защита от воды отсутствует, но её не было и в Xiaomi Mi 11. Работает смартфон на базе операционной системы Android 12, которая дополняется проприетарным программным обеспечением MIUI 13.

Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi 12 в базовой модификации в России составила 99 990 рублей. Xiaomi Mi 11, напомним, стоил 86 990 рублей. Топовая версия обойдётся в 114 990 рублей. При этом обе конфигурации до конца текущего месяца доступны со скидкой 15 000 рублей. Xiaomi Smart Band 5 в подарок тоже дают, как в случае с вариантом Pro.

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Купить Xiaomi 12 в России можно в синем, сером и фиолетовом цветах. Напомним, модификации 12/256 ГБ и 8/128 ГБ в Китае стоят примерно 590 долларов (34 400 рублей) и 680 долларов (39 600 рублей) соответственно. В Европе базовый вариант оценили в 850 евро (53 000 рублей), а топовый – в 900 евро (56 000 рублей).