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Российский Xiaomi 12 Pro стал самым дорогим смартфоном в истории компании: он стоит 134 990 рублей
Или почти 2320 долларов по официальному курсу.
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Компания Xiaomi наконец начала продавать в России свой топовый смартфон нового поколения. Речь о модели Xiaomi 12 Pro, которая была анонсирована почти полгода назад в Китае. Новинка стала самым дорогим смартфоном в истории производителя не только на российском рынке, но и в целом.

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В России представили только версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ пользовательской памяти. В Китае такой вариант стоит порядка 900 долларов (52 400 рублей) без учёта скидок. В России же заплатить за эту модификацию придётся 134 990 рублей, что по официальному курсу составляет почти 2320 долларов. Для сравнения, европейская версия в конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти стоит 1 150 евро или 71 500 рублей. Самым дорогим смартфоном в истории компании был Xiaomi MIX FOLD стоимостью $2000 в топовой модификации.

Xiaomi 12 Pro оснащается чипсетом Snapdragon 8 Gen1, выполненный по нормам технологии 4 нм. Подсистема питания представлена встроенным аккумулятором ёмкостью 4600 мА*ч, который поддерживает 120-ваттную зарядку по проводу. С нуля до 100% батарея успевает зарядиться за 18 минут. Есть и беспроводная зарядка. Она имеет мощность 50 Вт.

Одной из ключевых фишек смартфона стала основная камера. В ней используется сразу три модуля разрешением по 50 МП. Главный имеет оптическую стабилизацию картинки. Телеобъектив обеспечивает зум кратностью 2x без потери качества. 5-кратное приближение ждём уже в Xiaomi 12 Ultra. Снимать видео новинка может в формате 8K UHD.

Xiaomi 12 Pro получил топовый дисплей LTPO с частотой обновления 120 Гц и разрешение WQHD+. Панель имеет диагональ 6,73 дюйма, поддерживает технологию Dolby Vision и соответствует HDR10+. Пиковая яркость составляет 1500 нит. Под дисплеем установлен сканер отпечатков пальцев, а в отверстии вверху расположена фронтальная 20-мегапиксельная камера.

Флагман работает на базе операционной системы Android 12, дополненной программным обеспечением MIUI 13 сразу из коробки. Из прочего отметим набор ключевых интерфейсов за исключением разъёма для наушников, стекло Gorilla Glass Victus, четыре стереодинамика Harman Kardon и отсутствие защиты от воды, которая была в Xiaomi Mi 11 Pro. К слову, Pro-версия прошлого поколения в России не продавалась официально.

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Xiaomi 12 Pro уже поступил в продажу на российском рынке. Причём официальный магазин до 31 мая обещает скидку в размере 20 000 рублей и спортивный браслет Xiaomi Smart Band 5, который стоит 2990 рублей. Новинка доступна покупателям в серой, синей и фиолетовой расцветках корпуса.

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#xiaomi
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