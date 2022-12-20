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Джерри Брукхаймер — легендарный продюсер, снявший несколько крупнейших фильмов, в том числе диснеевскую франшизу «Пираты Карибского моря» с Джонни Деппом в роли капитана Джека Воробья. С начала выхода франшизы капитан Джек Воробей стал иконой Диснея. Его даже включили в аттракцион «Пираты» в тематических парках Диснея, это первое новое дополнение к аттракциону за десятилетия.
Поскольку Депп заявил, что он уходит из франшизы, было много предположений о том, как дальше может продолжиться история пиратов. Планировался к выходу фильм «Пираты Карибского моря» с участием Марго Робби, но есть противоречивые сообщения о статусе его производства. Причем сама Робби рассказала, что работа над фильмом не продвигается, но, возможно, проект еще окончательно не умер. Брукхаймер захотел внести ясность.
«Я думаю, что мы очень близки к выходу новой части франшизы. У нас есть очень хороший сценарий. Мы разработали даже два сценария», — объяснил Брукхаймер. «Один с Марго Робби и один с более молодым актерским составом. Над Марго Робби нужно немного поработать. С младшим актерским составом практически все готово. Надеюсь, мы снимем по обоим сценариям».
Франшиза «Пираты Карибского моря» в целом собрала 4,5 миллиарда долларов в мировом прокате, а первый фильм стал хитом, за которым последовали еще четыре продолжения. Последний из фильмов, «Мертвецы не рассказывают сказки», заработал более 740 миллионов долларов по всему миру, но критики сочли его провальным.