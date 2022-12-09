Кэмерон рассказал о судьбе "Аватар 4". А также о том, что выход "Аватар 3" запланирован на 2024 год

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«Аватар: Путь воды» выйдет в кинотеатрах 16 декабря, а третий фильм «Аватар», который уже снят, запланирован на 2024 год. Четвертый фильм может последовать в 2026 году, если серия фильмов окажется успешной. Сценарист и режиссер Джеймс Кэмерон поделился некоторой информацией о четвертой части франшизы.

Он рассказал, что, хоть он и не может вдаваться в подробности, но «Аватар 4» (или какое бы официальное название он ни получил) это фильм, который «сводит с ума», в хорошем смысле.

«Я не могу рассказать вам подробности, но все, что я могу сказать, это то, что когда я сдал сценарий для второй части, студия дала мне три страницы с замечаниями. Когда я сдал сценарий для третьей части, они дали мне страницу замечаний. Когда я сдал сценарий для четвертой части, исполнительный директор студии, творческий руководитель фильмов, написал мне электронное письмо, в котором говорилось: «Черт возьми». И я спросил: «Ну, а где замечания?» А он ответил: «Замечаний нет, потому что сюжет сводит с ума, в хорошем смысле»

«Аватар 2» и «Аватар 3» снимались подряд. Съемки четвертой части будут зависеть от успехов второй и третьей части. Если вторая и третья часть будут успешными, Кэмерон сказал, что готов уступить и позволить кому-то другому руководить запланированными «Аватаром 4», а возможно и «Аватаром 5».

Кэмерон также рассказал, что он смоделировал свою серию фильмов «Аватар» по образцу «Властелина колец» Питера Джексона, в котором Джексон с самого начала наметил цель в сюжете, к которой шли все части франшизы. Таким образом, Джексон мог сообщить актерам, какие персонажи будут долгосрочными.

«Я чувствовал, что должен сделать то же самое. Я должен был сыграть это так, как будто книги уже существовали. Поэтому единственным способом для нас сделать это было написать все сценарии и позволить актерам прочитать все сценарии и посмотреть, где истории их персонажей заканчивались и что все это значило в целом для сюжета всех частей. Я думаю, что это то, что актеры могли бы проработать при подготовке к своим ролям».», — рассказал Кэмерон.

«Аватар» 2009 года стал самым кассовым фильмом в истории, поэтому «Путь воды» должен занять очень высокую позицию. Пока неизвестно, сможет ли сиквел набрать столько же или превысить кассовые сборы первой части, но ранние оценки кассовых сборов свидетельствуют о положительной динамике. Ожидается, что «Путь воды» заработает более 170 миллионов долларов только в США за первые выходные , что значительно больше чем первый «Аватар» (первая часть заработала 77 миллионов долларов в США за первые выходные в 2009 году)

Кэмерон раннее рассказал, что «Аватар: Путь воды» должен заработать около 1 миллиарда долларов, чтобы получить прибыль. Он также сказал, что «Путь воды» — очень плохое финансовое решение.

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Премьера «Пути воды» состоялась в Лондоне на этой неделе, и первые отзывы о фильме были исключительно положительными. Зрители назвали вторую часть «значительно превосходящей» первый фильм и «захватывающей дух» с точки зрения визуальных эффектов.