Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Артур396 За пост начислено вознаграждение
Кэмерон рассказал подробности выхода "Аватар 3" в 2024 году и "Аватар 4" в 2026 году
Кэмерон рассказал о судьбе "Аватар 4". А также о том, что выход "Аватар 3" запланирован на 2024 год
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

реклама

«Аватар: Путь воды» выйдет в кинотеатрах 16 декабря, а третий фильм «Аватар», который уже снят, запланирован на 2024 год. Четвертый фильм может последовать в 2026 году, если серия фильмов окажется успешной. Сценарист и режиссер Джеймс Кэмерон поделился некоторой информацией о четвертой части франшизы.

Он рассказал, что, хоть он и не может вдаваться в подробности, но «Аватар 4» (или какое бы официальное название он ни получил) это фильм, который «сводит с ума», в хорошем смысле. 

«Я не могу рассказать вам подробности, но все, что я могу сказать, это то, что когда я сдал сценарий для второй части, студия дала мне три страницы с замечаниями. Когда я сдал сценарий для третьей части, они дали мне страницу замечаний. Когда я сдал сценарий для четвертой части, исполнительный директор студии, творческий руководитель фильмов, написал мне электронное письмо, в котором говорилось: «Черт возьми». И я спросил: «Ну, а где замечания?» А он ответил: «Замечаний нет, потому что сюжет сводит с ума, в хорошем смысле»

 «Аватар 2» и «Аватар 3» снимались подряд. Съемки четвертой части будут зависеть от успехов второй и третьей части. Если вторая и третья часть будут успешными, Кэмерон сказал, что готов уступить и позволить кому-то другому руководить запланированными «Аватаром 4», а возможно и «Аватаром 5».

Кэмерон также рассказал, что он смоделировал свою серию фильмов «Аватар» по образцу «Властелина колец» Питера Джексона, в котором Джексон с самого начала наметил цель в сюжете, к которой шли все части франшизы. Таким образом, Джексон мог сообщить актерам, какие персонажи будут долгосрочными.

«Я чувствовал, что должен сделать то же самое. Я должен был сыграть это так, как будто книги уже существовали. Поэтому единственным способом для нас сделать это было написать все сценарии и позволить актерам прочитать все сценарии и посмотреть, где истории их персонажей заканчивались  и что все это значило в целом для сюжета всех частей. Я думаю, что это то, что актеры могли бы проработать при подготовке к своим ролям».», — рассказал Кэмерон. 

«Аватар» 2009 года стал самым кассовым фильмом в истории, поэтому «Путь воды» должен занять очень высокую позицию. Пока неизвестно, сможет ли сиквел набрать столько же или превысить кассовые сборы первой части, но ранние оценки кассовых сборов свидетельствуют о положительной динамике. Ожидается, что «Путь воды» заработает более 170 миллионов долларов только в США за первые выходные , что значительно больше чем первый «Аватар» (первая часть заработала 77 миллионов долларов в США за первые выходные в 2009 году)

Кэмерон раннее рассказал, что «Аватар: Путь воды» должен заработать около 1 миллиарда долларов, чтобы получить прибыль. Он также сказал, что «Путь воды» — очень плохое финансовое решение.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Премьера «Пути воды» состоялась в Лондоне на этой неделе, и первые отзывы о фильме были исключительно положительными. Зрители назвали вторую часть «значительно превосходящей» первый фильм и «захватывающей дух» с точки зрения визуальных эффектов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#фильмы 2022 #новинки кино #аватар #аватар 2 #аватар 2 путь воды #аватар: легенда об аанге #аватар: легенда о корре #кэмерон
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Фильм "Черный Адам" принесет до 100 млн долларов убытков по итогу проката в кинотеатрах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
18
Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
71
В РФ запретят поставлять ноутбуки, фотоаппараты и жесткие диски — они войдут в новый пакет санкций
43
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
8
Лучшие видеокарты NVIDIA для монитора с разрешением 2К и 1080р – 5 GPU на любой кошелёк
5
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
4
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
1
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
6
Почему США не хотят делиться технологиями – как Тайвань и TSMC платят за амбиции дядюшки Сэма
2
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
12
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
3
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Core i9-13900K доехал до российских магазинов – есть ли смысл переплачивать за флагман 20 000р
5
Эволюция процессоров AMD за 5 лет – на что способен Ryzen 7 7700X и почему Ryzen 7 5800X3D выгоднее
1
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21
В Telegram теперь можно регистрировать аккаунты без SIM-карт и привязки к номеру, но есть нюанс
1
Рубль начал дешеветь – сколько будет стоит доллар на конец декабря и почему не нужно покупать евро
6
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
6

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
13
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
87
Кем был на самом деле Виктор Бут
97
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Главные игры декабря 2022 года
23
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
111
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
17
10 редких утилит, которые я добавил в свою коллекцию программ в 2022 году
10
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
59
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
85

Сейчас обсуждают

Жена Шешенбека
20:09
Пошел нахуй отсель. В лесу раздавался топор дровосека, хохол отгонял топором гомосека. Но силы иссякли, хохол ослабел и им без труда гомосек овладел. Закончив дела и похлопав по жопе, сказал гомосек:...
Почему украинские HIMARS не стреляют по России – журналисты WSJ узнали о порче установок в США
Эовейн Триада
20:06
Radeon VII это Вега, уровень Паскалей, дядь, уже карты не на десятки процентов быстрее, а в несколько раз с того времени ;)
В сети появились результаты тестов Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7900 XT в 3DMark
VseUmrem
20:03
Ответственность за кривые руки(которые прикрутили тупо липсинк ибо лень?) когда игре уже много лет и всем пофигу?
В обновлённой версии «Ведьмака 3» решили проблемы с ускорением/замедлением реплик в русской локализации
VseUmrem
20:02
Тупость, проблема с замедлением и ускорением была во многих локализациях из за липсинка.
В обновлённой версии «Ведьмака 3» решили проблемы с ускорением/замедлением реплик в русской локализации
swr5
19:58
Качаю ютуб с помощью этой кроссплатформенной бесплатной утилиты - Open-Video-Downloader - https://github.com/jely2002/youtube-dl-gui/releases
10 редких утилит, которые я добавил в свою коллекцию программ в 2022 году
swr5
19:56
И видимо куча подводных камней о которых умолчали.
Новая натриевая батарея имеет в четыре раза большую емкость, чем литий-ионные аналоги
Razg0n
19:55
Инсайды гуляют по инету, с нг видяхи подорожают.
Анонсировано продолжение тепло принятого публикой приключенческого «рогалика» Hades
VRoman
19:51
А чего? Дорога позволяет, машина идет, мы никому не мешаем, никого не задерживаем. И до 200 разгоняемся иногда, если кто-то бросит вызов. Ничего страшного в этом нет. Машина же должна приносить удовол...
Тюнинговое ателье Manhart представило «заряженную» версию BMW M4 на 702 л.с. и 880 Нм крутящего момента
Яяяяяяяя Бббббб
19:50
вообще, фамилия бут какие корни имеет? Он немецкий таджик. Наш, скрепный
Кем был на самом деле Виктор Бут
чихнулипукнул
19:47
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным https://lenta.ru/news/2022/12/09/zeitenwende/
Как А. Меркель обманула В. Путина – почему Минские соглашения были изначально обречены на провал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем