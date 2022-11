Сравнение персонажей God of War Ragnarok со скандинавской мифологией

Серия God of War посвящена переосмыслению древней мифологии. Игра God of War (2018) и его продолжение God of War Ragnarök посвящена скандинавской мифологии. Давайте сравним, насколько сюжет и персонажи франшизы соответствуют скандинавской мифологии.