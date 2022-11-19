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God of War — это настоящая находка для поклонников мифологии. Игра достаточно достоверно передает скандинавскую мифологию, но также вносит некоторые ключевые изменения. Sony и студия Santa Monica Studio представили вторую часть игры - God of War Ragnarök. Она является отсылкой к предсказанному скандинавскому апокалипсису. Этакий трактато конце света.

Много известно о Рагнарёке благодаря историям Мимира в God of War 2018 года. Но прежде чем увидеть интерпретацию конца света студией Santa Monica Studio, давайте пройдемся по каждому из персонажей игры и попытаемся понять их пророческую роль в Рагнарёке.

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Эта статья не содержит никаких спойлеров к God of War Ragnarök (все нижеперечисленные персонажи появлялись в God of War или были показаны в трейлерах к сиквелу), но если вы не хотите догадаться, что может произойти в God of War Ragnarok, лучше добавить ее в закладки и вернуться после прохождения второй части игры.

На данный момент большая часть скандинавской мифологи изучена, но ученые расходятся во мнениях относительно некоторых моментов интерпретации Прозаической Эдды (текста 13 века, в котором каталогизировано множество скандинавских мифов, включая Рагнарёк).

КРАТОС

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Кратос - это персонаж, добавленный Santa Monica Studio. Кратос родом из Древней Греции. Очевидно, это означает, что у него нет предсказанной роли в скандинавском мифе о Рагнарёке. Однако конец God of War (2018) явно предвещает смерть Кратоса из-за Рагнарёка.

ЛОКИ (АТРЕЙ)

God of War (2018) закончился большим разоблачением того, что сын Кратоса, Атрей, известен Йотнарам (гигантам) как Локи. Хотя этот поворот реконтекстуализирует скандинавскую дуологию игр, он имеет некоторые важные последствия для Рагнарёка .

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В традиционном скандинавском мифе самая большая роль Локи — это роль родителя. У Локи трое детей от гигантской Ангрбоды (о которой узнаете дальше в статье):

Фенрир, гигантский волк; Хель, богиня подземного мира; Ёрмунганд, Мировой Змей.

Фенрир и Ёрмунганд играют важную роль в Рагнарёке. Что же касается самого Локи, то предсказано, что он присоединится к великанам в финальной войне между своим народом и богами-асами (Одином, Тором и т. д.).

МИМИР

В God of War (2018) Мимир - это отрубленная голова, которая висит на поясе Кратоса и рассказывает истории о скандинавском пантеоне. Вряд ли кто то лучше подходит для этой роли. Раньше он был советником самого Одина, по крайней мере, в игре.

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Это небольшое отклонение от скандинавского мифа. В традиционной истории Мимир (также называемый Мимом) широко известен своей мудростью и умом. Отсюда и титул в игре «самый умный человек на свете». В скандинавской мифологии он был пойманным Одином в ловушку, В игре Мимир обезглавлен во время войны между асами и ванами. Асы — это боги, происходящие из Асгарда, а Ваны — боги из Ванахейма. (В God of War этот конфликт происходит задолго до того, как Кратос переселится в Мидгард).

Один находит голову Мимира после битвы и оживляет ее. Он просит совета у головы Мимира, в том числе совета о том, как справиться с Рагнарёком, но сам Мимир не играет особой роли в оригинальном мифе об апокалипсисе.

ФРЕЙЯ

Фрейя - таинственная Лесная Ведьма в God of War (2018). Она бывшая жена Одина и мать их сына Бальдура.

С точки зрения скандинавской мифологии есть интересная вещь. Она заключается в том, что в оригинальной истории неясно, являются ли Фрейя (богиня Ванов) и Фригг (богиня Асов) одним и тем же человеком. Среди ученых нет точного ответа на этот вопрос, хотя, похоже, большинство из них склоняются к версии, что это один и тот же человек.

Несмотря на научные придирки, кажется совершенно очевидным, что это один и тот же человек во вселенной God of War. В мифе Фригг — жена Одина и мать Бальдура, тогда как Фрейя была замужем за Одром и родом из Ванахейма. Из первой игры мы знаем, что Фрейя — богиня Ванов в God of War. Что она была замужем за Одином, а её сын — Бальдур.

Ни Фригг, ни Фрейя не упоминаются в мифе о Рагнарёке, и предполагается, что они (или она) пережили войну.

ТОР

В God of War (2018) показали только его руку, парящую над рукоятью Мьёльнира. В God of War Ragnarok он будет одним из главных антагонистов.

В мире God of War Тор является жестоким богом, в отличии от других современных интерпретаций(комиксы Marvel и кинематографическая вселенная Marvel).

В скандинавской мифологии Тор отважен и доблестен, а также является благородным защитником Асгарда. Согласно пророчеству о Рагнарёке, Тору суждено убить Ёрмунганда, змея Мидгарда. Однако сразу после этого Тор должен умереть от яда Ёрмунганда.

Также стоит отметить, что в God of War (2018) Мимир упоминает, что Тор так сильно ударит Ёрмунганда во время Рагнарёка, что змей отправится в прошлое.

Это означает, что либо Тор не убьет Ёрмунганда в God of War Ragnarök, либо что в игре есть две версии Ёрмунганда, прошлая и будущая. Тор убьет одну из них.

ОДИН

Один (прототип Зевса из греческой мифологии)— глава скандинавского пантеона. Как и в случае с Тором в первой игре, Мимир вспоминает множество историй о склонности Всеотца к манипуляциям.

В традиционном скандинавском мифе Один является отцом Тора и Бальдура. Он бродит по мирам в поисках знаний. В мифе он немного эгоистичный. Его изображают одноглазым стариком, пожертвовавшим правым глазом ради знаний. Одина также иногда называют «Повешенным Богом». Однажды он повесился на Иггдрасиле (мировом древе, соединяющем девять царств) на девять дней и ночей, что позволило ему понимать руны. Один является одним из самых выдающихся персонажей скандинавской мифологии.

Что касается его судьбы во время Рагнарёка? Он в конечном итоге падает на Фенрира, гигантского волка и сына Локи.

ТИР

Тир - бог войны в скандинавских мифах, хотя в God of War (2018) он изображен в рассказах Мимира скорее как дипломат, путешествовавший не только между Девятью мирами, но и между пантеонами. (Игра предполагает, что он посетил Египет, Грецию и другие места). В первой игре также утверждается, что Тир мертв, хотя он присутствует в предрелизных кадрах и превью для God of War Ragnarök .

В мифе Тир известен как бог, который смог помочь связать волка Фенрира до Рагнарёка. Когда боги Асов попытались заключить Фенрира в тюрьму, когда он был маленьким. Волк оказал сопротивление , не веря, что боги когда-нибудь его выпустят. Фенрир откусил Тиру руку. В трейлере God of War Ragnarok у Тира все еще есть обе руки, что достаточно интересно, поскольку он известен именно по истории Фенрира.

Согласно мифу о Рагнареке, Тир должен встретиться с Гармом, гигантским псом, обитающим в Хеле. Они должны убить друг друга.

БРОК И СИНДРИ

Брок и Синдри, известные как братья Хульдра в God of War (2018). Два гнома, которые выковали топор Левиафана (топор которым пользовался Кратос) и Мьёльнир (молот которым владел Тор).

В мифе редко упоминаются Брок (обычно пишется «Броккр») и Синдри. Они являются создателями Мьёльнира. Навлекая на себя ярость Тора, Локи поручает сыновьям Ивальди (Ивальди является владельцем мастерской в регионе Нифльхейм в God of War (2018) и регулярно упоминается на протяжении всей игры) создать три объекта: новые волосы для Сиф (жены Тора), копье для Одина и складной корабль.

Затем Локи отправился к Броку и Синдри и настроил их против сыновей Ивальди, побуждая их сделать что-то лучше. Затем Брок и Синдри сделали кольцо под названием Драупнир (которое копировало себя), светящегося кабана по имени Гуллинбурсти и Мьёльнир. Локи подарил эти сокровища богам. Гномы не упоминаются в мифе о Рагнарёке.

АНГРБОДА

Ангрбода — новый персонаж God of War, появившийся только в трейлерах Ragnarok. Она вообще не упоминалась в God of War (2018). В трейлере она появляется как молодая девушка примерно того же возраста, что и Атрей.

В скандинавских мифах мало что известно об Ангрбоде. Ее часто называют «матерью монстров», и она является одним из любовных увлечений Локи.

ЁРМУНГАНД

Ёрмунганд (гигантский змей, обитающий в Озере Девяти) является любимым персонажем God of War (2018) для фанатов.

В игре он утверждает, что Атрей кажется ему знакомым, несмотря на то, что Атрей никогда не встречал его раньше. Возможно, что Ёрмунганд знает Атрея где-то в будущем. Ёрмунганд, который встречается в игре, также уже видел Рагнарок, поскольку Мимир говорит, что Тор ударит его так сильно, что он вернется в прошлое.

В мифе Ёрмунганд живет в океанах Мидгарда и настолько огромен, что окутывает весь мир. Когда придет Рагнарок, он и Тор убьют друг друга.

ФЕНРИР

Фенрир не появлялся в God of War (2018).

Фенрир был заключен в тюрьму богами асов, чтобы он не создал хаос. Это стоило скандинавскому богу войны Тиру руки. Фенрир также является братом Ёрмунганда в мифе (а также братом Хель) и еще одним сыном Локи и Ангрбоды.

Придет Рагнарёк, Фенрир убьет Одина, проглотив его целиком. Затем Фенрир будет убит сыном Одина Видаром, скандинавским богом мести.

СКОЛЛ И ХАТИ





Два волка Сколл и Хати мимолетно упоминаются в God of War (2018). Они появляются в одном из многочисленных святилищ Йотнар, спрятанных в игре, а также в храме Тира.

В скандинавском мифе Сколл и Хати преследуют луну и солнце по небу. Говорят, что когда волки поймают и пожрут небесные тела, начнется Рагнарёк. Предположительно, они сыновья Фенрира.

В трейлере к God of War Ragnarök, Атрей выпускает стрелу в небо и два волка следуют за ней, превращая день в ночь.