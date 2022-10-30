В Pokemon Go появился хитрый покемон-лиса Зоруа и его развитая форма Зороарк. В этой статье я расскажу, как их получить.

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После небольшой задержки в Pokemon Go наконец-то появился хитрый лис Зоруа. Вы можете столкнуться с покемонами темного типа в дикой природе в рамках игрового события Хэллоуина. Он появится замаскированным, поэтому вам нужно внимательно следить, чтобы увидеть его.

Изначально планировалось, что Зоруа дебютирует в начале этой недели, во время мероприятия Shuppet Spotlight Hour 25 октября. Однако вскоре после того, как он появился в других регионах, была обнаружена ошибка, из-за которой разработчик игр Niantic отложил свой мировой дебют до тех пор, пока проблема не будет решена.

Вот краткое изложение того, как получить Зоруа и его развитую форму Зороарка в Pokemon Go.

Как получить Зоруа.

Зоруа в настоящее время появляется как дикое порождение в Pokemon Go, но вы не увидите его непосредственно на карте. Скорее, как и Дитто, покемон-лиса использует свои иллюзорные способности, чтобы замаскироваться.

В частности, Зоруа будет замаскирован под любого покемона, который в настоящее время установлен в качестве вашего друга. Если вы видите этого подозрительного двойника на карте, коснитесь его, чтобы его поймать. Как только вы поймаете покемона, он окажется Зоруа.

Как получить Зороарка

В настоящее время единственный способ получить Зороарка — это развить Зоруа. Вам нужно будет накормить лису Покемона 50 конфетами Зоруа, чтобы превратить его в Зороарка.

Чтобы ускорить процесс, не забудьте дать ягоду пинапа любому дикому Зоруа, прежде чем поймать ее. Если вы успешно поймаете покемона после того, как накормите его, вы получите больше конфет Зоруа, чем обычно. Вы также можете конвертировать редкие конфеты, которые вы собрали, в конфеты Зоруа, чтобы ускорить их развитие.

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Хэллоуинское событие Pokemon Go продлится до 1 ноября. Помимо Зоруа, в дикой природе появляются костюмированные версии Вульпикса и других покемонов, а Мега Банетт доступна в рейдах.