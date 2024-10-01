Серия видеокарт AMD RX 400 и RX 500, выпущенная в 2016 и 2017 годах соответственно, стала настоящим достижением в мире графических процессоров и одним из самых успешных продуктов компании AMD. Эти серии смогли возродить интерес к бренду, позволив ему занять прочные позиции на рынке высокопроизводительных видеокарт и составить серьезную конкуренцию гиганту Nvidia. Несмотря на значительные достижения, следует отметить, что с тех пор AMD так и не смогла повторить этот успех с выпуском новых серий видеокарт.

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Одной из ключевых причин триумфа серий RX 400 и RX 500 стала их достаточно высокая производительность, которая сочеталась с весьма доступной ценой. Видеокарты были основаны на передовой архитектуре Polaris и использовали современный 14-нм техпроцесс - это позволило обеспечить высокую производительность при низком энергопотреблении. Видеокарта RX 480 с легкостью конкурировала с известной Nvidia GeForce GTX 1060, при этом имея более привлекательную цену, стоила она на 4000 - 7000 рублей дешевле.



Еще одной ключевой причиной, способствовавшей невероятному успеху серий RX 400 и RX 500, стала их исключительная доступность. Эти модели охватывали широкий диапазон сегментов рынка — от бюджетных вариантов до высокопроизводительных решений. Это позволило покупателям выбрать именно ту видеокарту, которая идеально соответствовала их финансовым возможностям и потребностям.



К тому же, данные видеокарты были выпущены в достаточно больших объемах, что способствовало удовлетворению растущего спроса на них. Однако особенно популярными оказались модели с индексами x70 и x80. Эти карты предлагали не только высокую производительность, но и оптимальный объём видеопамяти, что делало их особенно привлекательными для пользователей.



На сегодняшний день видеокарты с 8 Гб памяти по-прежнему находят свою нишу — они продолжают успешно функционировать в майнинг-фермах и домашних компьютерах менее требовательных геймеров. Даже сейчас они способны обеспечивать приемлемый уровень FPS в большинстве игр, а поддержка технологии AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) даёт им второе, а может и третье дыхание. Ведь не стоит забывать и о том, что эти видеокарты часто встречаются в бюджетных сборках на различных интернет-площадках. В то же время наши близкие соседи из Китая продолжают использовать переработанные чипы с майнинг-ферм, которые продаются под видом новых видеокарт.

Следующее поколение видеокарт AMD под названием Vega оказалось не столь удачным, как многие ожидали. Основными проблемами стали высокое энергопотребление и неожиданно низкая производительность флагманской модели Vega 64, которая оказалась на уровне GTX 1080. Однако, несмотря на свои технические недостатки, карты Vega быстро были «перекуплены» майнерами в разгар криптовалютного бума, что привело к дефициту на рынке для обычных пользователей. К сожалению, многие из этих видеокарт оказались не столь надежными, столкнувшись с проблемами, связанными с памятью HBM2.

Что касается серий видеокарт RX 5000, RX 6000 и RX 7000, они также не достигли тех высот успеха, что и известные серии RX 400 и 500. И здесь скрывается еще одна из причин неудач AMD — это проблемы с внедрением новых технологий. Хотя компания сумела интегрировать такие современные решения, как поддержка DirectX 12 и Vulkan, ей не удалось обеспечить полноценную поддержку более сложных технологий, включая Ray Tracing и DLSS.

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Некоторые могут задать вопрос: «Зачем нам, собственно, лучи? А вместо DLSS, у AMD есть собственная технология FSR». Но давайте будем честными: это совсем не то же самое. Ray Tracing действительно открывает новые возможности в визуализации, добавляя реалистичные эффекты освещения и отражений, которые явно делают игровой процесс более захватывающим. Важность современных технологий в геймерской индустрии трудно переоценить, и отсутствие их поддержки может негативно сказаться на конкурентоспособности AMD в дальнейшем.

Безусловно, будущее видеокарт остается за теми, кто сможет предложить не только высокую производительность, но и инновационные решения, соответствующие требованиям современного гейминга. Одной из актуальных проблем в мире современных технологий является искусственный интеллект и высокопроизводительные видеокарты. В этом контексте видеокарты от Nvidia, представляющие «зелёный лагерь», демонстрируют выдающуюся производительность в работе с нейросетями, тогда как продукция AMD не может похвастаться столь же высокими результатами.

К слову, интересный момент, что даже авторитетные ремонтники, такие как Vik on, который явно не любит семейство видеокарт AMD, всё же нахваливает компонентную базу видеокарт красного лагеря, а также не обделяет вниманием и продуманную систему охлаждения.

На фоне всех этих неудач AMD после выпуска серии RX 7000 сделала шаг назад, отказавшись от выпуска видеокарт высшего эшелона. Именно это решение вызывает определённое разочарование. Новая серия RX 8000, к сожалению, не сможет порадовать нас премиальными решениями, однако у неё есть возможность составить серьёзную конкуренцию линейке RTX 5000 в среднем сегменте. Как я уже упоминал в своей статье о серии RTX от Nvidia, у AMD остаётся достаточно шансов для успешной борьбы за внимание покупателей.