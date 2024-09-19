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neveroww
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
Прекрасная серия RTX 3000, слабая RTX 4000 и многообещающая, но возможно провальная серия RTX 5000

Сегодня я хотел бы поговорить с вами о видеокартах зелёного лагеря в преддверии выхода 5000 линейки. Ведь Nvidia прекращает производство RTX 4090 с октября 2024 года.

Лично я являюсь обладателем видеокарты RTX 3070 от Gigabyte и считаю, что 3000 серия оказалась весьма удачной для компании. Да, остаются вопросы к странному подходу к объёму памяти, ведь моя старушка, имея больший объём памяти, хотя бы те же 12 Гб видеопамяти, как у RTX 3060, ещё могла бы выдавать комфортный FPS в современных играх в 2К/4К разрешении (с учётом оптимальных настроек графики). Сюда же попадают и более высокопроизводительные решения в лице RTX 3080-3080 Ti, которым бы не помешало иметь на борту по 16 Гб видео памяти. Сейчас думаю, что нужно было добавить чуть денег и брать 3080, ибо, как мне кажется, из всей 3000 линейки наиболее удачные это RTX 3060/3080/3090. Но бум и майнинг криптовалют сыграл тут свою роль, вызвав рост цен и дефицит видеоускорителей. А если бы его не было, то я бы мог позволить себе купить даже RTX 3090.
Следующая линейка 4000 вышла весьма странной: переход с привычного для всех 6/8-пинового разъёма питания на 12VHPWR вызвал у покупателей подгорание не только разъёма. Как такового роста производительности у бюджетных и среднебюджетных решений, который мы ожидали, мы не получили, но получили DLSS 3, которая стала эксклюзивом для 4000 серии видеокарт. Те же проблемы с объёмом памяти: видимо, Хуанг хочет, чтобы все покупали только "бутерброд" 4090. Единственный плюс – это улучшенная энергоэффективность. Из 4000 серии для меня весьма удачной кажется только RTX 4080. Да, 4090 предлагает бескомпромиссную производительность, но её цена и прожорливость делают её не столь привлекательной.


Что касается 5000 серии видеокарт, с начала года было много слухов и утечек. Обещали увеличение производительности до 2,5 раз по сравнению с 4000 серией. Многие предполагали, что Nvidia будет использовать в своих новых продуктах память типа HBM3, но позже стало известно, что всё же это будет GDDR7. Базовая частота ГПУ RTX 5090 должна составить 2,9 ГГц в комплекте с 32 Гб видеопамяти типа GDDR7 разрядностью до 512 бит. Некоторые источники говорят про 448 бит, но тогда объём видеопамяти должен быть 28 Гб. Цена за флагман ожидается в районе 2500 долларов. Не знаю, что будет с средним сегментом, но я ожидаю, что, скорее всего, это будет провальная серия для Nvidia. Цены на адаптеры очень высоки, даже если обещанная производительность действительно будет достигать двухкратного прироста. Также могут быть проблемы с новым типом памяти GDDR7. И, по моему мнению, для AMD это может стать хорошим поводом продать больше видеокарт 8000 серии.


А что думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.

#amd #rtx 4090 #rtx 4000 #rtx #rtx 3080 #rtx 3090 #rtx 3070 #rtx 5000 #rtx 5090 #rtx3000
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