Стоимость стартует с 629 долларов.

Китайская компания nubia анонсировала глобальную версию смартфона Red Magic 7 после того, как модель была анонсирована в Поднебесной. Международный вариант игрового флагмана имеет несколько ключевых отличий в сравнении с китайским прообразом.

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Обычно компании из Поднебесной урезают некоторые параметры смартфонов, которые продаются на международной арене. Зачастую это касается объёмов памяти и некоторых функций программного обеспечения. В свою очередь nubia нередко урезает мощность быстрой зарядки. Модель Red Magic 7 не стала исключением. Она получила поддержку проводной подзарядки мощностью 65 Вт вместо 120 Вт.

Ещё одно отличие касается объёмов памяти. Герой материала доступен в модификациях Obsidian, Pulsar и Supernova, которые предлагают 12/128 ГБ, 16/256 ГБ и 18/256 ГБ памяти соответственно. При этом в топовом варианте можно увеличить объём ОЗУ до 24 ГБ за счёт файла подкачки (+6 ГБ).

Также глобальная версия nubia Red Magic 7 получила поддержку технологии Near Field Communication, чем не может похвастаться китайский вариант. Купить смартфон можно будет во всех регионах, но пока нет информации о том, появится ли новинка на российском рынке.

Стоимость модификации с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти в Китае составила 615 долларов. В США эта версия стоит 629 долларов, в Европе – 629 евро, а в Великобритании – 529 фунтов стерлингов. За глобальную версию с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 ГБ нужно доплатить 100 долларов, 100 евро и 90 фунтов стерлингов соответственно, тогда как в Китае смартфон продаётся за 760 долларов.

Наконец, топовая конфигурация nubia Red Magic 7, оборудованная 18 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ, обойдётся в США в 799 долларов, в Европе – в 799 евро, а в Соединённом Королевстве – в 679 фунтов стерлингов. В Китае такой вариант не продаётся.

Напомним, что новинка оборудована однокристальной 4-нанометровой системой Snapdragon 8 Gen1 с графикой Adreno 730 и работает от аккумуляторной батареи ёмкостью 4500 мА*ч. Экран имеет диагональю 6,8 дюйма, частоту развёртки 165 Гц, яркость 700 нит и разрешение FHD+.

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В nubia Red Magic 7 установлена основная камера с модулями на 64 МП + 8 МП + 2 МП. Фронтальный модуль построен на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Геймерский смартфон получил активное охлаждение (вентилятор оборудован подсветкой RGB), оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев, разъём для подключения проводных наушников и прошивку Redmagic UI 5.0 на базе операционной системы Android 12.