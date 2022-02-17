В глобальной версии будет урезана мощность зарядки.

Компания nubia вместе с геймерским флагманом Red Magic 7 Pro представила более скромную игровую модель. Она называется просто nubia Red Magic 7 и имеет совсем мало отличий от версии Pro. Купить вторую новинку можно будет уже в начале следующей неделе.

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Мы не будем перечислять все технические характеристики стандартного издания, ведь почти все они будут повторяться. Остановимся исключительно на отличиях. Первое касается экрана. Он лишился встроенной камеры для селфи, но при этом частота обновления выросла со 120 Гц до 165 Гц, а пиковая яркость – с 600 нит до 700 нит. Фронтальная камера имеет разрешение 8 МП вместо 16 МП. Она перебралась на верхнюю рамку, из-за чего та стала чуть шире, чем в версии Pro.

Следующее отличие касается подсистемы питания. Во-первых, в nubia Red Magic 7 установлен аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч вместо 5000 мА*ч. Во-вторых, мощность быстрой зарядки снижена до 120 Вт с рекордных 135 Вт. Мало того, на глобальном рынке появится модификация с поддержкой 65-ваттной зарядки по проводу.

Последнее отличие – цены. Стандартное издание нового поколения тоже предлагается в трёх вариантах: Cyber Neon, Night Knight и Deuterium Blade. И вновь дешевле всех стоит «Ночной рыцарь». Такая версия доступна в модификациях 8/128 ГБ, 12/128 ГБ и 12/256 ГБ по цене 610 долларов, 700 долларов и 750 долларов соответственно.

Издание Cyber Neon тоже предлагается двух конфигурациях с 12 ГБ оперативки по тем же ценам. Комплектация 8/128 ГБ в данном случае отсутствует. Версия с прозрачным задником Deuterium Blade доступна с 256 ГБ хранилища за 780 долларов и с 512 ГБ за 870 долларов. В обоих случаях смартфон комплектуется 12 ГБ оперативной памяти.

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В Китае старт продаж новинки намечен на 21 февраля 2022 года, а приём предварительных заказов уже стартовал. Флагман доступен с оболочкой Redmagic UI 5.0 на базе операционной системы Android 12 сразу из коробки. О ценах и сроках появления nubia Red Magic 7 с 65-ваттной быстрой зарядкой на глобальном рынке пока что информации нет.