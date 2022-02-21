Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
Представлен флагман OnePlus 10 Pro Extreme Edition с 512 ГБ памяти за $915
Старт продаж запланирован на 1 марта.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Китайская компания OnePlus представила новую модификацию флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. Оригинальная модель вышла более месяца назад. Ключевой фишкой новинки стала расцветка корпуса под названием Panda White.

реклама

Как вы могли догадаться, флагман предлагается в белом цвете. Ранее на рынке были доступны чёрный и зелёный цветовые варианты. Версия Extreme Edition получила 12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 512 ГБ. Оригинальная модель доступна с 8/12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128/256 ГБ.

OnePlus 10 Pro Extreme Edition оборудован топовой панель LTPO 2.0 AMOLED E5 компании Samsung. Дисплей поддерживает адаптивную частоту развёртки в диапазоне 1-120 Гц, может похвастаться HDR10+, пиковой яркостью 1300 нит и разрешением WQHD+. Диагональ составляет 6,7 дюйма. Матрицу прикрывает стеклом Gorilla Glass Victus.

Кремниевым мозгом служит 4-нанометровая однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Комплектный аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. Он поддерживает проводную и беспроводную подзарядку. Мощность составляет 80 Вт и 50 Вт соответственно.

В OnePlus 10 Pro Extreme Edition установлена тройная основная камера с поддержкой алгоритмов Hasselblad повышения качества фото. Разрешение широкоугольного и ультра-широкоугольного модулей составляет 48 МП и 50 МП соответственно. Последний может похвастаться оптикой с углом захвата изображения 150 градусов.

Есть во флагмане и телефотомодуль. Он построен на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Телеобъектив получил оптическую стабилизацию и зум кратностью 3,3x. Смартфон поддерживает съёмку видео в форматах 4K UHD при 30-120 FPS и 8K UHD при 30 FPS.

Прочие характеристики новинки включают прошивку ColorOS 12.1 на базе операционной системы Android 12, стереодинамики, оптический сканер отпечатков пальцев и 32-мегапиксельную камеру для селфи. Также отметим набор основных беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц. Защитой от воды смартфон похвастаться не может.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Оригинальный OnePlus 10 Pro поступил на рынок в середине прошлого месяца в трёх вариантах: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Рекомендованная стоимость смартфона составила 740 долларов, 790 долларов и 840 долларов соответственно. А вот OnePlus 10 Pro Extreme Edition с 12 ГБ оперативной и 512 Б энергонезависимой памяти китайская компания оценила в 915 долларов. Старт продаж запланирован на 1 марта нынешнего года.

#oneplus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AnTuTu назвал лучшие флагманы по соотношение цены и производительности
Запуск OnePlus Nord CE 2 5G и смарт-телевизоров OnePlus подтвержден
OnePlus представил смартфон Nord CE 2 5G на Dimensity 900 с 64-МП камерой за 330 евро
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты дешевеют – некоторые модели NVIDIA в США уже стоят дешевле рекомендованной цены – HU
34
Виталик Бутерин готов к наступлению криптозимы и рассказал о преимуществах дешёвого Эфира
108
Курс Биткоина обвалился ниже $40 000, а эксперты ожидают падения ниже $30 000 в ближайшие недели
45
Через сколько лет после покупки нужно менять видеокарту – GeForce GTX 1080 vs GeForce RTX 3050 от TG
28
Портал Electronics Hub составил рейтинг самых критикуемых в мире технологических продуктов
2
Xiaomi выпустила большой февральский сборник прошивок MIUI 12 и MIUI 12.5 для 58 актуальных смартфонов
2
Поставки видеокарт GeForce RTX 4000 будут массовыми – NVIDIA уже перевела TSMC $9 млрд
94
На сайте AMD уже есть страница с характеристиками процессора Ryzen 7 5800X3D
35
Доходы майнеров обвалились из-за снижения курса Эфира – возврат вложений может затянуться до 31 мес
21
AMD Ryzen 2000 не будет поддерживать приложения Android на Windows 11
38
Cyberpunk 2077: энтузиаст сравнил ИИ и физику в релизной версии игры и после обновления 1.5
6
CAPCOM выпустит Street Fighter 6 и/или Resident Evil 4: Remastered в ближайшие дни
2
Житель французского города Мессанж случайно отключил мобильную связь и интернет в своём округе
6
Авторы стратегии Songs of Conquest, вдохновлённой «Героями Меча и Магии», опубликовали новые материалы по разработке
1
В Intel перешёл из AMD крупный специалист по дискретной графике
32
В диспетчере задач Windows 11 появился новый режим эффективности для отдельных процессов
9
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
33
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
23
Фирменные шайбы Asus ROG предотвратят проблемы с перекосом процессоров Alder Lake
8
В крупнейшем в мире литий-ионном хранилище энергии Vistra снова произошла авария - модуль на 100 МВт остановлен
17

Популярные статьи

5 мужских инструментов с AliExpress для работы с электрикой и проводкой по низкой цене
9
Субвариант Omicron BA.2: что известно о новом о стелс-штаме
50
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
10
Обзор цифрового микроскопа с AliExpress за 13$
15
Противотанковая артиллерия Вермахта. Блицкриг
38
Как самостоятельно заменить термопасту в ноутбуке
29
Intel представила чипы Bonanza Mine для майнинга биткоинов и майнер мощностью 3600 Вт
10
God of War: разбираю сюжет, механику игры и проблемы с производительностью
55
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть первая
3
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
2

Сейчас обсуждают

Илья Иванов
13:18
Где вы в статье увидели, что "зеленые" закрыли на это глаза, когда- цитирую: "были возмущены"
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
Scar Uncle
13:18
Да вот только слон этот скукожился до размеров Тапира, а моська наоборот разрослась в плечах до размеров Тибетского Мастифа. Пару дней назад красные обогнали по капитализации синих, а камушки 5-го пок...
Процессоры Intel 13-го поколения получат ощутимый прирост производительности и дадут бой AMD — инсайд
Илья Иванов
13:16
Во дурные, боже. Это Техас, сделали бы станцию из солнечных панелей.. уголь, мдя
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
Gennadiy Viktorovich
13:14
никак..они думают развести колонистов тем что под землей они спрячутся, от солнечного шторма ) и даже если так то придется жит ьв шести минутах от убежища.. так как это самый короткий срок , пока солн...
Новый проект колонии на Марсе позволит защитить будущих обитателей от радиации
puding
13:14
Похуй, всё равно кол-во энергии во Вселенной постоянно, и она превращается туда-сюда, не важно как. Просто бессмысленное барахтанье вещества.
Майнеры Биткоина в США вернули в строй угольную электростанцию, увеличив выбросы СО2 на 5000%
Зеновий Радеонович
13:13
там АМД только начала навязывать конкуренцию в топ-сегменте. А чиплетами уже основательно теснить начнет. FHD - "бюджетное" разрешение. Топы не для него берут. И как 3060 будет UE5 тащить, еще надо по...
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
Показывал 3_14sUn
13:12
В голос с этих влажных, но глупых фантазий! Устройство электрики и электроники на военных судах изучи, хотя бы на уровне кртинок, потом будешь дальше фантазировать с оргазмами.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
Зеновий Радеонович
13:06
не у всех проц со встройкой.
Intel планирует продать 4 миллиона графических процессоров ARC по средней цене 75 долларов
Джим Нейтрон
13:06
Бред ... Не смогут увеличить в 2.5 раза... РТХ2070 от ртх 3070 не очень то ушла вперед... Макисимум на 30% увеличат... Игровая индустрия стоит на месте, а они видюхи такие штампуют... В что играть хо...
GeForce RTX 40 и Radeon RX 7000 будут в 2-2,5 раза производительнее текущих видеокарт
fokuslotus
13:02
"Довольно настолько, что руководство отбросило планы по сворачиванию разработки проекта." я так понимаю интегрировали NFT и скинчики с радужными единорогами на корабль?
Ubisoft довольна ходом работы над экшеном Skull & Bones
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем