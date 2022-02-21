Старт продаж запланирован на 1 марта.

<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен

<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен

Китайская компания OnePlus представила новую модификацию флагманского смартфона OnePlus 10 Pro. Оригинальная модель вышла более месяца назад. Ключевой фишкой новинки стала расцветка корпуса под названием Panda White.

реклама

Как вы могли догадаться, флагман предлагается в белом цвете. Ранее на рынке были доступны чёрный и зелёный цветовые варианты. Версия Extreme Edition получила 12 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 512 ГБ. Оригинальная модель доступна с 8/12 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128/256 ГБ.

OnePlus 10 Pro Extreme Edition оборудован топовой панель LTPO 2.0 AMOLED E5 компании Samsung. Дисплей поддерживает адаптивную частоту развёртки в диапазоне 1-120 Гц, может похвастаться HDR10+, пиковой яркостью 1300 нит и разрешением WQHD+. Диагональ составляет 6,7 дюйма. Матрицу прикрывает стеклом Gorilla Glass Victus.

Кремниевым мозгом служит 4-нанометровая однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Комплектный аккумулятор имеет ёмкость 5000 мА*ч. Он поддерживает проводную и беспроводную подзарядку. Мощность составляет 80 Вт и 50 Вт соответственно.

В OnePlus 10 Pro Extreme Edition установлена тройная основная камера с поддержкой алгоритмов Hasselblad повышения качества фото. Разрешение широкоугольного и ультра-широкоугольного модулей составляет 48 МП и 50 МП соответственно. Последний может похвастаться оптикой с углом захвата изображения 150 градусов.

Есть во флагмане и телефотомодуль. Он построен на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Телеобъектив получил оптическую стабилизацию и зум кратностью 3,3x. Смартфон поддерживает съёмку видео в форматах 4K UHD при 30-120 FPS и 8K UHD при 30 FPS.

Прочие характеристики новинки включают прошивку ColorOS 12.1 на базе операционной системы Android 12, стереодинамики, оптический сканер отпечатков пальцев и 32-мегапиксельную камеру для селфи. Также отметим набор основных беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi с частотой 5,8 ГГц. Защитой от воды смартфон похвастаться не может.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Оригинальный OnePlus 10 Pro поступил на рынок в середине прошлого месяца в трёх вариантах: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. Рекомендованная стоимость смартфона составила 740 долларов, 790 долларов и 840 долларов соответственно. А вот OnePlus 10 Pro Extreme Edition с 12 ГБ оперативной и 512 Б энергонезависимой памяти китайская компания оценила в 915 долларов. Старт продаж запланирован на 1 марта нынешнего года.