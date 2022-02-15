На базе ОС Android 12 и Android 11.

Китайская компания Xiaomi выпустила программного обеспечение MIUI 13 на глобальном рынке более чем для дюжины моделей бренда POCO. Обновление стало доступно для смартфонов разных ценовых сегментов. При этом апдейт рассылается в рамках программы Mi Pilot, то есть «по воздуху» его получит примерно треть всех владельцев телефонов POCO. Остальные пользователи смогут установить глобальную версию программного обеспечения MIUI 13 через пару недель.

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В программе Mi Pilot принимают участие смартфоны серий POCO F, POCO X, POCO M и POCO C. В рамках линейки POCO F глобальная прошивка стала доступна для флагмана 2020 года POCO F2 Pro с процессором Snapdragon 865, а также для POCO F3 и POCO F3 GT на Snapdragon 870 и Dimensity 1200 соответственно, которые вышли в прошлом году. Заметим, что для версии GT будет доступна только глобальная индийская версия оболочки.

Также MIUI 13 будет доступна для пяти моделей линейки POCO X. Во-первых, это POCO X3 и X3 NFC на Snapdragon 732G. Первый смартфон будет доступен только в Азии. Он не оборудован чипом NFC, зато может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч вместо 5160 мА*ч. Во-вторых, апдейт рассылается на POCO X3 GT. Это копия китайского Redmi Note 10 Pro 5G на Dimensity 1100. Которая продаётся на глобальном рынке.

В-третьих, установить глобальную прошивку MIUI 13 могут владельцы POCO X2. Опять же, тут речь идёт только о некоторых странах Азии. В-четвёртых, обновление рассылается на смартфоны POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860.

Модели POCO M2 / M2 Pro, POCO M3 / M3 Pro и POCO M4 Pro 5G тоже вошли в программу Mi Pilot и ждут получения программного обеспечения MIUI 13. Вместе с ними в ожидании апдейта находится бюджетный смартфон POCO C3. А вот POCO C2 китайская компания не планирует обновлять.

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Напомним, что MIUI 13 производитель представил в конце 2021 года в Китае. Спустя месяца Xiaomi презентовала глобальную версию оболочки вместе с семейством смартфонов Redmi Note 11. Прошивка может быть построена на базе операционной системы Android 12 или Android 11. Модели POCO F3, POCO X3 Pro, POCO X3 / X3 NFC, POCO X3 GT и POCO F2 Pro точно получат двенадцатую ревизию «зелёного робота». Какая версия ОС достанется другим смартфонам, пока что неизвестно.