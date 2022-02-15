Китайская компания Xiaomi выпустила программного обеспечение MIUI 13 на глобальном рынке более чем для дюжины моделей бренда POCO. Обновление стало доступно для смартфонов разных ценовых сегментов. При этом апдейт рассылается в рамках программы Mi Pilot, то есть «по воздуху» его получит примерно треть всех владельцев телефонов POCO. Остальные пользователи смогут установить глобальную версию программного обеспечения MIUI 13 через пару недель.
реклама
В программе Mi Pilot принимают участие смартфоны серий POCO F, POCO X, POCO M и POCO C. В рамках линейки POCO F глобальная прошивка стала доступна для флагмана 2020 года POCO F2 Pro с процессором Snapdragon 865, а также для POCO F3 и POCO F3 GT на Snapdragon 870 и Dimensity 1200 соответственно, которые вышли в прошлом году. Заметим, что для версии GT будет доступна только глобальная индийская версия оболочки.
Также MIUI 13 будет доступна для пяти моделей линейки POCO X. Во-первых, это POCO X3 и X3 NFC на Snapdragon 732G. Первый смартфон будет доступен только в Азии. Он не оборудован чипом NFC, зато может похвастаться аккумулятором ёмкостью 6000 мА*ч вместо 5160 мА*ч. Во-вторых, апдейт рассылается на POCO X3 GT. Это копия китайского Redmi Note 10 Pro 5G на Dimensity 1100. Которая продаётся на глобальном рынке.
В-третьих, установить глобальную прошивку MIUI 13 могут владельцы POCO X2. Опять же, тут речь идёт только о некоторых странах Азии. В-четвёртых, обновление рассылается на смартфоны POCO X3 Pro с чипсетом Snapdragon 860.
Модели POCO M2 / M2 Pro, POCO M3 / M3 Pro и POCO M4 Pro 5G тоже вошли в программу Mi Pilot и ждут получения программного обеспечения MIUI 13. Вместе с ними в ожидании апдейта находится бюджетный смартфон POCO C3. А вот POCO C2 китайская компания не планирует обновлять.
Напомним, что MIUI 13 производитель представил в конце 2021 года в Китае. Спустя месяца Xiaomi презентовала глобальную версию оболочки вместе с семейством смартфонов Redmi Note 11. Прошивка может быть построена на базе операционной системы Android 12 или Android 11. Модели POCO F3, POCO X3 Pro, POCO X3 / X3 NFC, POCO X3 GT и POCO F2 Pro точно получат двенадцатую ревизию «зелёного робота». Какая версия ОС достанется другим смартфонам, пока что неизвестно.