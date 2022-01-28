Оба получат прошивку MIUI 12.5.

Китайская компания Xiaomi скоро обновит серию бюджетных смартфонов Redmi. В прошлом году она анонсировала только Redmi 10, а уже через несколько недель состоится презентация Xiaomi Redmi 10A и Redmi 10C. Они станут преемниками моделей Redmi 9A и Redmi 9C соответственно, которые оказались самыми популярными умными телефонами на AliExpress в России по итогам 2021 года.

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Информации о смартфонах у нас пока нет так много. Как стало известно, Xiaomi Redmi 10A будет продаваться и в Китае, и на глобальном рынке. Китайская версия модели была протестирована в программном обеспечении Geekbench 4. Результат в тесте одного ядра составил 787 баллов, а в многоядерном режиме бенчмарк смартфону присудил 3710 баллов. Свои силы в Geekbench проверяла версия с 4 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 11.

Параллельно с этим глобальная версия Xiaomi Redmi 10A появилась в базе данных Федеральной комиссии по связи США. Американский регулятор подтверждает, что смартфон получит основную камеру разрешением 13 МП + 2 МП, Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, сканер отпечатков пальцев (у Redmi 9A его нет) и предустановленную прошивку MIUI 12.5 сразу из коробки.

Смартфон будет оснащаться 2 ГБ, 3 ГБ или 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составит 32 ГБ, 64 ГБ или 128 ГБ. Как видим, в бенчмарке протестировали топовую модификацию. Сердцем модели станет 12-нанометровая однокристальная система Helio G25 без поддержки сотовых сетей пятого поколения. Такой же мобильный процессор используется в Redmi 9A.

Xiaomi Redmi 10C приписывают похожие технические характеристики, но аппаратным центром будет выступает тоже скромная, но чуть более производительная система-на-кристалле Helio G35. Этот чипсет установлен в Redmi 9C, анонсированном в 2020 году. Главный модуль основной камеры будет построен на базе 50-мегапиксельного датчика изображения.

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Презентация обеих моделей ожидается весной нынешнего года. Xiaomi Redmi 10C и Redmi 10A будут представлен в Индии, после чего появятся в Китае и Европе. Стоимость каждого смартфона в базовой модификации памяти составит менее 120 долларов.