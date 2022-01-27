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Huawei Mate 40 получит новую версию на чипе Dimensity 1000+
Возможно, без поддержки сетей 5G.
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Китайский технологический гигант Huawei в обозримом будущем представит новую версию флагманского смартфона Huawei Mate 40. Оригинальная модель вышла в конце 2020 года. Из-за американских санкций компания вынуждена выпускать старые устройства с чуть обновлённым железом.

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Новый Huawei Mate 40 получит однокристальную систему Dimensity 1000+. Она представляет собой 7-нанометровое изделие, представленное в 2020 году. Мобильный процессор имеет ядра с пиковой частотой 2,6 ГГц и графический ускоритель Mali-G77 MC9. Платформа используется в Redmi K30 Ultra, который вышел в честь десятилетия китайской компании Xiaomi. Система-на-кристалле поддерживает сотовых сети пятого поколения, но не исключено, что грядущая новинка получит модификацию без поддержки 5G.

В смартфоне будет установлена 90-герцевая панель на органических светодиодах формата FHD+. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев (оптический), а диагональ дисплея составит 6,5 дюйма. Модель обзаведётся 13-мегапиксельной фронталкой и основной камерой разрешением 50 МП + 8 МП + 16 МП с оптикой Leica Camera, оптической стабилизацией (только в телеобъективе) и 3-кратным приближением без потери качества.

Huawei Mate 40 будет оборудован аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мА*ч. Смартфон сможет похвастаться проводной и беспроводной подзарядкой. В обоих случаях мощность составит 40 Вт. Прочие параметры будут включать стереофонические динамики, беспроводные контроллеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, USB-C, защиту от воды класса IP53 и даже разъём для подключения проводных наушников.

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Напомним, что оригинальный смартфон вышел на рынок в декабре 2020 года с 5-нанометровым мобильным процессором Kirin 9000E с поддержкой сетей 5G в основе. Модель из коробки получила прошивку EMUI 11 на базе операционной системы Android 10 без Huawei Mobile Services. В новой модификации Huawei Mate 40 не будет ни оболочки EMUI, ни ОС Android. Сервисы Huawei останутся. Программной платформой послужит проприетарное ПО HarmonyOS 2.0 китайской компании.

#huawei
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