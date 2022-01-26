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Xiaomi Redmi Note 11 представлен официально: Snapdragon 680, MIUI 13 и 50-МП камера за $179
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После Redmi Note 11 Pro 5G китайская компания Xiaomi анонсировала ещё несколько смартфонов. Один из них – Xiaomi Redmi Note 11. Стандартная модель серии является самым скромным и самым доступным представителем одиннадцатого поколения.

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Опять же, как и в случае с версией Pro 5G, глобальная модификация имеет ряд отличий от китайского прообраза. Как правило, все они – шаг назад. Но и без улучшений тоже не обошлось. Правда, оно только одно – появление поддержки NFC.

Обычный Xiaomi Redmi Note 11 оборудован дисплеем AMOLED. В китайской версии установлена панель LCD. Это можно считать улучшением, но многие пользователи предпочли бы иметь за те же деньги матрицу IPS. Диагональ уменьшилась с 6,6 дюйма до 6,43 дюйма. Разрешение и частота развёртки сохранились – Full HD+ и с 90 Гц соответственно.

Новинка набралась бесполезных 2-мегапиксельных камер, которых нет в китайском Redmi Note 11. В смартфоне остались главный и ультра-широкоугольный модули разрешением 50 МП и 8 МП. Но общее количество модулей увеличилось до четырёх. Разрешение камеры для селфи составляет 8 МП вместо 13 МП.

Главное же отличие касается процессора. В Xiaomi Redmi Note 11 установлена менее производительная однокристальная система Snapdragon 680 вместо Dimensity 810. Поддержкой сотовых сетей пятого поколения в связи с этим новинка похвастаться не может. Также убрали топовую версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Наш герой способен предложить пользователям только 4/6 ГБ ОЗУ и накопитель ёмкостью 64/128 ГБ.

Новинка оборудована встроенной аккумуляторной батареей на 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой по проводу. Тут никаких отличий от китайского собрата нет. Дактилоскоп всё так же располагается справа, будучи встроенным в кнопку питания. Смартфон поддерживает Face Unlock и имеет стереофонические динамики. Прочие параметры модели включают гнездо 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры, инфракрасный излучатель и отдельный слот для карты памяти microSD.

Заплатить за глобальную версию Xiaomi Redmi Note 11 придётся минимум 179 долларов. За эти деньги пользователи получат модификацию с 4 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 64 ГБ. Вариант с хранилищем удвоенной вместимости обойдётся уже в 199 долларов. На старте продаж обе конфигурации будут доступны со скидкой 20 долларов.

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В топовой комплектации Redmi Note 11 несёт на борту 6 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Рекомендованная цена составила 229 долларов. Эта версия на старте будет доступна за 199 долларов. Из коробки новинка получит фирменную прошивку MIUI 13 на базе пока неизвестной версии операционной системы Android (11 или 12).

#xiaomi
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