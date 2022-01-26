К старту продаж подготовили скидку $20-30.

Как и ожидалось, компания Xiaomi представила на глобальном рынке смартфон Redmi Note 11 Pro 5G. Новинка имеет ряд отличий от китайской версии в плохом смысле этого слова, но при этом стоит дороже. Хоть есть скидка к старту продаж.

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Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G оборудован мобильным процессором Snapdragon 695. На бумаге он немного слабее модели Dimensity 920, которая установлена в китайской версии смартфона. При этом компания отказалась от модификации с 256 ГБ хранилища. Вместо неё третий вариант предполагает 6 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Конфигурации 6/8 ГБ + 128 ГБ остались.

Ёмкость встроенного аккумулятора тоже уменьшили – с 5160 мА*ч до 5000 мА*ч. Но оставили 67-ваттную быструю зарядку по проводу. На лицевой стороне смартфона остался экран DotDisplay, в основу которого положена активная матрица на органических светодиодах. Панель AMOLED имеет диагональ 6,67 дюйма. Разрешение – 1080p+. Экран получил поддержку частоты развёртки 120 Гц и отверстие для 16-мегапиксельного селфи-модуля.

В основной камере установлено только трио модулей: главный на 108 МП, ультра-широкоугольный на 8 МП и макро на 2 МП. Снимать видео можно в формате 4K ULTRA HD, но частота кадров 60 FPS, к сожалению, в этом разрешении не поддерживается.

Несмотря на то, что Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G оборудован AMOLED-экраном, сканер отпечатков пальцев у него установлен на правой кромке, хотя мог бы располагаться под дисплеем. Новинка также располагает инфракрасным излучателем, слот для карты памяти (гибридным), NFC, Bluetooth / Wi-Fi и выход для подключения проводных наушников.

Смартфон работает на базе операционной системы Android, дополненной фирменной прошивкой MIUI 13. Версия ОС не уточняется. Также стоит отметить наличие стереофонических динамиков и поддержку технологии распознавания лица.

Китайский Xiaomi Redmi Note 11 Pro с однокристальным процессором Dimensity 920 и АКБ ёмкостью 5160 мА*ч оценили в 275-345 долларов. При этом не забываем, что топовая версия оснащена накопителем на 256 ГБ. Глобальный вариант с 6/64 ГБ обойдётся в 329 долларов. Цена модификации 8/128 ГБ составила 379 долларов. Обе конфигурации на старте продаж будут доступны со скидкой 30 долларов.

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Также компания предлагает покупателям комплектацию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти по рекомендованной цене 349 долларов. Она будет доступна на старте за 329 долларов. Продажи начнутся 16 февраля 2022 года. Специальное предложение будет действовать только в течение двух дней.