Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
OnePlus 10 Pro со Snapdragon 8 Gen1, Android 12 и дисплеем LTPO 2.0 будет представлен 4 января
Глобальная версия выйдет весной.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

На следующей неделе ожидается несколько крупных премьер. Одной из новинок станет флагманский смартфон компании OnePlus. Пока что известно лишь о OnePlus 10 Pro, но, скорее всего, вместе с ним дебютирует и стандартное издание.

реклама

Смартфон будет оборудован дисплеем AMOLED E5 LTPO второго поколения. Такая же панель используется в Xiaomi 12 Pro, который был анонсирован накануне и поступит в продажу по цене от 740 долларов в последний день нынешнего года. Поставщик матрицы – южнокорейская компания Samsung.

В OnePlus 10 Pro, как и в Xiaomi 12 Pro, будет установлена панель формата WQHD+ с разрешением 1440 точек по узкой стороне, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Диагональ составит 6,7 дюйма. Ещё одна общая черта со вчерашней новинкой – отверстие вверху под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. В экран будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. Также стоит отметить изогнутые боковые грани.

Аппаратная платформа во флагмане нового поколения будет построена на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1, дополненной 12 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации. Вместимость накопителя составит 128/256 ГБ.

OnePlus 10 Pro получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу и беспроводным путём. Мощность составит 80 Вт и 50 Вт соответственно. Также следует упомянуть тройную основную камеру с 3-кратным оптическим зумом, но без перископической оптики.

Презентация смартфона состоится 4 января 2022 года в Китае. В этот же день в США в рамках выставки Consumer Electronics Showcase 2022 будет представлен флагман Samsung Galaxy S21 FE. Глобальная версия OnePlus 10 Pro появится в конце первого или уже в начале второго квартала следующего года. Она будет продаваться с предустановленной прошивкой OxygenOS 12 на базе операционной системы Android 12.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Дебютирующий на следующей неделе китайский вариант смартфона тоже получит Android 12, но с оболочкой ColorOS 12. О стоимости OnePlus 10 Pro пока что информации нет. Но у будущей новинки есть все шансы стать самым дорогим флагманом в истории компании, обойдя OnePlus 9 Pro и OnePlus 8 Pro, которые в Европе стоят 899-999 евро в зависимости от комплектации. 

#oneplus
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OnePlus 10 Pro получит Snapdragon 8 Gen1, камеры на 50 МП, 48 МП, 32 МП, 8 МП и экран LTPO 120 Гц
Смартфон OnePlus Ivan получит Dimensity 900, 64-МП камеру и Android 12 с прошивкой OxygenOS 12
Смартфон OnePlus Nord 2 CE отложили до февраля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
133
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 13-й: Moving Out
91
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
35
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
30
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
3
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
27
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
5
Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
20
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
42
28.12 курс Биткоина упал ниже $50 000 – медведи захватили рынок, но в 2022 году быки могут вернуться
17
Эксперты РБК не исключают полного запрета криптовалют в РФ в 2022 году
26
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
27
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
11
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
1
Обновление 2.4 для бестселлера Genshin Impact обзавелось датой релиза и новыми подробностями
+
Realme 9 Pro+ 5G появился на сайте сертификации Bluetooth SIG
+
В Сети появились цены Xiaomi 12 и Xiaomi 12X – флагманы будут стоить намного дороже, чем ожидалось
2
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
15
Энергосистема Казахстана оказалась не готова к наплыву майнеров из Китая
8
12-ядерный Core i7-12700F за 330 долларов обошёл в Geekbench Ryzen 9 5900Х стоимостью 550 долларов
27

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
143
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
84
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
98
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
34
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
10
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
24
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
12
Мои впечатления от игры Borderlands 2
10
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8

Сейчас обсуждают

Oxaen
15:59
То на платах амд юсби порты из строя выходили, то теперь для интела конденсаторы горят, что-то производители плат последнее время халтурят при производстве.
В сети появились жалобы владельцев Asus ROG Maximus Z690 Hero на выгорание компонентов
Jaster
15:59
Ни одного Петра Иванова не знаю кстати.. ) Александров Ивановых несколько знаю.
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Jaster
15:58
Тогда именем Мавроди надо города называть? )
Бывший сотрудник SpaceX считает И.Маска создателем Биткоина, скрывающимся под ником Сатоши Накамото
Inqizitor
15:56
Россия Крым просто аннексировала, то есть отжали, а Китайцы мнуться. Если даже России ничего не сделал никто - то Китаю - подавно. Амеры только болтают, но ни воевать ни перекрывать все границы они не...
Персоналу TSMC ничего не угрожает в случае захвата Тайваня Китаем
Dima Kotobotov
15:56
а потом скажут, ой что-то пошло не так, надо подождать ещё годик)
NVIDIA планирует ощутимо увеличить производство видеокарт в 2022 году
Ruslan Timount
15:55
Только что решил проверить на своем 7700к, z270, водянка, 2х16гб 2400mhz, 1066 strix, действительно на частоте 4.5гг - 8к на YouTube подвисало, зашёл в биос, нажал кнопочку 5гг и хмр 2666 и всё стало...
Почему я отказался от покупки флагманских процессоров и продал Core i7-7700K@5 ГГц в 2021 году
Jaster
15:53
у ЛГБТ членов меньше чем у обычных здоровых людей.. )
Netflix обязали распространять 20 федеральных телеканалов
pOdOnOg
15:50
Вторая борда шикарна. Как сейчас помню первое страдание с "Терраморфом". Думал говноперса прокачал, нихера не может)) а посля, как же ж он бедный страдал))...
Мои впечатления от игры Borderlands 2
Полный пинцет
15:45
Такие новости от икспердов вбрасываются только с одной целью - чтобы хомяки бросились продавать битки, киты их скупили на низах (сейчас мы на низах) и через две недели продать на хаях примерно по 1000...
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
ffe
15:45
всем п***й
Netflix обязали распространять 20 федеральных телеканалов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем