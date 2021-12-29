Глобальная версия выйдет весной.

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На следующей неделе ожидается несколько крупных премьер. Одной из новинок станет флагманский смартфон компании OnePlus. Пока что известно лишь о OnePlus 10 Pro, но, скорее всего, вместе с ним дебютирует и стандартное издание.

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Смартфон будет оборудован дисплеем AMOLED E5 LTPO второго поколения. Такая же панель используется в Xiaomi 12 Pro, который был анонсирован накануне и поступит в продажу по цене от 740 долларов в последний день нынешнего года. Поставщик матрицы – южнокорейская компания Samsung.

В OnePlus 10 Pro, как и в Xiaomi 12 Pro, будет установлена панель формата WQHD+ с разрешением 1440 точек по узкой стороне, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Диагональ составит 6,7 дюйма. Ещё одна общая черта со вчерашней новинкой – отверстие вверху под 32-мегапиксельную фронтальную камеру. В экран будет интегрирован сканер отпечатков пальцев. Также стоит отметить изогнутые боковые грани.

Аппаратная платформа во флагмане нового поколения будет построена на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen1, дополненной 12 ГБ оперативной памяти в топовой конфигурации. Вместимость накопителя составит 128/256 ГБ.

OnePlus 10 Pro получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу и беспроводным путём. Мощность составит 80 Вт и 50 Вт соответственно. Также следует упомянуть тройную основную камеру с 3-кратным оптическим зумом, но без перископической оптики.

Презентация смартфона состоится 4 января 2022 года в Китае. В этот же день в США в рамках выставки Consumer Electronics Showcase 2022 будет представлен флагман Samsung Galaxy S21 FE. Глобальная версия OnePlus 10 Pro появится в конце первого или уже в начале второго квартала следующего года. Она будет продаваться с предустановленной прошивкой OxygenOS 12 на базе операционной системы Android 12.

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Дебютирующий на следующей неделе китайский вариант смартфона тоже получит Android 12, но с оболочкой ColorOS 12. О стоимости OnePlus 10 Pro пока что информации нет. Но у будущей новинки есть все шансы стать самым дорогим флагманом в истории компании, обойдя OnePlus 9 Pro и OnePlus 8 Pro, которые в Европе стоят 899-999 евро в зависимости от комплектации.