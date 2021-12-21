По новым данным, цена стартует с 769 евро.

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Южнокорейская компания Samsung сама решила раскрыть стоимость своего будущего флагманского смартфона Galaxy S21 FE, который окажется нет таким уж и доступным. Его презентация ожидается уже через две недели на выставке Consumer Electronics Showcase 2022.

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По последним данным, модель будет оборудована процессором Snapdragon 888 вне зависимости от рынка. Это означает, что и пользователи в России смогут официально приобрести смартфон с однокристальной системой Qualcomm.

Ранее сообщалось, что стоимость версии с 6 ГБ оперативки и постоянным запоминающим устройством на 128 ГБ составит 660 евро. Однако, на прошлой неделе известный портал WinFuture сообщил, что базовая версия обойдётся в 749 евро. На официальном же сайте южнокорейской компании указано, что Samsung Galaxy S21 FE с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ будет стоить 769 евро.

Вариант с 8 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ тоже будет стоить на 20 евро дороже, чем сообщалось ранее – 839 евро вместо 819 евро. Возможно, цены будут отличаться в зависимости от страны Европейского Союза.

В Великобритании Samsung Galaxy S21 FE будет стоит ещё дороже. В частности, за базовую версию придётся отдать порядка 820 евро (699 фунтов стерлингов), тогда как топовый вариант обойдётся уже в 880 евро (749 фунтов стерлингов).

Что касается российского рынка, информации стоимости пока нет. Samsung Galaxy S20 FE вышел в модификации со 128 ГБ постоянной памяти по цене 50 000 рублей, а потом появилась версия с накопителем удвоенной вместимости, которая оказалась на 5 000 рублей дороже. В Европе смартфон стоил от 700 евро.

Напомним, Samsung Galaxy S21 FE будет нести на борту основную камеру разрешением 12 МП + 12 МП + 8 МП с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией изображения. Фронтальный селфи-модуль будет построен на базе 32-мегапиксельного датчика изображения.

Смартфон получит защиту от воды в соответствии с нормами стандарта IP68 и аккумуляторную батарею на 4500 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт проводным путём. Будущему флагману также обещают беспроводную подзарядку по стандарту Qi и реверсивную зарядку.

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Samsung Galaxy S21 FE будет оснащён 6,4-дюймовым дисплеем AMOLED и получит поддержку частоты обновления изображения 120 Гц. По новым данным, предстоящая новинка получит операционную систему Android 11 с оболочкой One UI 3.1, то есть не окажется первым смартфоном компании с One UI 4.0 на Android 12 сразу из коробки. Анонс состоится 4 января в нулевой день CES 2022. Продажи стартуют не 11 января, как сообщалось ранее, а во второй половине месяца.