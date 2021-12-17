Цена в Европе составит минимум 749 евро.

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Всё меньше дней остаётся до презентации смартфона флагманского уровня Samsung Galaxy S21 Fan Edition или просто FE. Его анонсируют менее чем через месяц, а надёжный источник WinFuture опубликовал технические характеристики и стоимость предстоящей новинки.

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Если верить новой информации Samsung Galaxy S21 FE в нашем регионе будет оснащаться мобильным процессором Snapdragon 888, выполненным по нормам 5-нанометровой технологии. Возможно, в этот раз варианта на Exynos не будет вообще ни в одной из стран.

На рынок модель поступит только в двух модификациях. Базовая версия предложит 6 ГБ оперативной памяти в паре с накопителем объёмом 128 ГБ. В топовом варианте вместимость постоянного запоминающего устройства увеличится вдвое, а оперативки будет предусмотрено 8 ГБ.

Samsung Galaxy S21 FE, по новым данным, всё же не станет первым смартфоном южнокорейской компании с предустановленной прошивкой One UI 4.0 на базе операционной системы Android 12. Он выйдет на рынок с One UI 3.1 и Android 11 сразу из коробки. Свежую ревизию программного обеспечения приберегут для семейства Samsung Galaxy S22, которое появится через месяц после премьеры герой заметки.

Наша модель будет оборудована 6,4-дюймовой панелью от обычного Galaxy S21. Речь о матрице Dynamic AMOLED 2X формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и встроенный ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Защиту экрана от повреждений обеспечит стекло Gorilla Glass Victus последнего поколения.

В основной камере Samsung Galaxy S21 FE мы увидим полноценный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Его разрешение составит 8 МП. В Galaxy S21, напомним, установлен 64-мегапиксельный телефотомодуль с приближением 1,1x без потери качества и 3-кратным оптико-цифровым масштабированием. Также будущая новинка получит широкоугольный и сверхширокоугольный модули по 12 МП, а для селфи будет использоваться 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Смартфон обзаведётся аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мА*ч. В плане мощности быстрой зарядки компания уже давно не гонит лошадей. Модель получит 25-ваттную подзарядку, тогда как у конкурентов мощность уже превышает 50 Вт. Зато будет подзарядка беспроводным путём. Из прочего отметим NFC, стереодинамики, поддержку кодеков LDAC, защиту от воды класса IP68 и размеры 155,7 x 74,5 x 7,9 мм при массе 170 граммов.

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Samsung Galaxy S21 FE будет стоить дороже чем ожидалось. Ранее сообщалось, что цена стартует с отметки 660 евро. По новой информации, базовый вариант обойдётся в 749 евро. Топовая модификация будет стоить 819 евро. Продажи смартфона начнутся 11 января следующего года, спустя неделю после презентации. Анонс состоится в рамках выставки потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2022. Напомним, на CES 2020 компания представила модели Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite.