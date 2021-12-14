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Xiaomi представила умные часы Redmi Watch 2 Lite стоимостью 70 евро
Новинка уже доступна в Германии.
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Китайская компания Xiaomi выпустила на европейском рынке новые умные часы. Модель выходит под брендом Redmi и называется Redmi Watch 2 Lite. Пока что она появилась только на официальном сайте Xiaomi в Германии. В других странах носимый гаджет отсутствует.

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Xiaomi Redmi Watch 2 Lite оснащаются прямоугольным дисплеем диагональю 1,55 дюйма с разрешением 360 x 320 точек и поддержкой сенсорного управления. Носимое устройство заключено в пластиковый корпус и работает под управлением проприетарного программного обеспечения.

Новинка получила сенсор для определения частоты сердечных сокращений. Модель может подсчитывать шаги, выполнять мониторинг сна и научилась определять уровень насыщения крови кислородом. Производителем заявлена поддержка более чем сотни спортивных режимов, несёт на борту навигационный приёмник GPS с Galileo, ГЛОНАСС и BDS, а максимальное время автономной работы составляет 10 дней. За это отвечает встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 262 мА*ч.

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Xiaomi Redmi Watch 2 Lite имеет защиту от воды класса 5ATM, то есть сможет пережить погружение под воду на глубину до 50 метров. Доступна модель в синей, бежевой и чёрной расцветках корпуса. Рекомендованная производителем стоимость новых умных часов составила 70 евро. Как мы писали в начале материала, гаджет доступен на официальном сайте Xiaomi в Германии. В ближайшее время умные часы выйдут в Испании, Италии, Франции, Испании и Великобритании.

#xiaomi
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